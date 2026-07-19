Beşiktaş'tan Juan Cabal sürprizi! Transfer görüşmesi başladı

İtalyan transfer muhabiri Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Juventus, yeni sezon kadrosunu şekillendirirken takımdan ayrılabilecek futbolcular için görüşmeler gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Juan Cabal'ın Beşiktaş'a transferine ilişkin temasların devam ettiği aktarıldı. Ancak tarafların bonservis bedelinde anlaşma sağladığı veya oyuncuyla kişisel şartların tamamlandığına ilişkin bilgi verilmedi.

İtalyan basını, Juventus'un Cabal'ın bonservisi için yaklaşık 10 milyon euro talep ettiğini yazdı. Cabal'ın güncel piyasa değeri 7 milyon euro seviyesinde bulunuyor. Kolombiyalı oyuncunun Juventus'la sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek.

Tuttosport'a dayandırılan haberde Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'nun Cabal'ın transferine olumlu yaklaştığı belirtildi. İtalyan çalıştırıcının, sol bek ve sol stoperde görev yapabilen oyuncunun savunmadaki çok yönlülüğünden yararlanmak istediği öne sürüldü. Beşiktaş, Vincenzo Italiano ile 2027-2028 sezonunun sonuna kadar geçerli sözleşme imzalamıştı.

Juan Cabal

JUVENTUS 11 MİLYON EURO ÖDEDİ

Juventus, Juan Cabal'ı Temmuz 2024'te Hellas Verona'dan kadrosuna kattı. İtalyan kulübünün resmî finansal açıklamasında 11 milyon euro sabit bonservis, 1,8 milyon euroya kadar ek maliyet ve performans şartlarına bağlı 2 milyon euro bonus bulunduğu duyuruldu. Transferin Juventus'a toplam maliyeti bütün şartların gerçekleşmesi halinde 14,8 milyon euroya ulaşabiliyor.

ANA MEVKİSİ SOL BEK

Juan Cabal, kariyerinin ilk yıllarında stoper olarak görev yaptı ancak İtalya'daki çıkışını sol bek pozisyonunda gerçekleştirdi. Juventus'un oyuncu için hazırladığı teknik analizde Cabal; fizik gücü yüksek, sol çizgide görev yapan modern bir bek olarak tanımlandı. Kolombiyalı futbolcu gerektiğinde savunmanın merkezinin solunda da oynayabiliyor. 1,86 metre boyundaki Cabal'ın sol ayaklı olması, Beşiktaş'ın savunmadan pasla çıkış ve sol stoper rotasyonu açısından aradığı profile karşılık veriyor.