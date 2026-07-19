Beşiktaş'tan Juan Cabal sürprizi! Transfer görüşmesi başladı
Beşiktaş, savunmanın solunu güçlendirmek için Juventus forması giyen Juan Cabal’ı transfer gündemine aldı. Siyah-beyazlıların 25 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu için İtalyan kulübüyle görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.
Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmeye devam eden Beşiktaş, sol ayaklı savunmacı arayışında rotasını İtalya'ya çevirdi. Siyah-beyazlıların transfer listesindeki yeni isim, Juventus forması giyen Juan David Cabal Murillo oldu.
JUVENTUS İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
İtalyan transfer muhabiri Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Juventus, yeni sezon kadrosunu şekillendirirken takımdan ayrılabilecek futbolcular için görüşmeler gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Juan Cabal'ın Beşiktaş'a transferine ilişkin temasların devam ettiği aktarıldı. Ancak tarafların bonservis bedelinde anlaşma sağladığı veya oyuncuyla kişisel şartların tamamlandığına ilişkin bilgi verilmedi.
ITALIANO TRANSFERİ İSTİYOR
Tuttosport'a dayandırılan haberde Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'nun Cabal'ın transferine olumlu yaklaştığı belirtildi. İtalyan çalıştırıcının, sol bek ve sol stoperde görev yapabilen oyuncunun savunmadaki çok yönlülüğünden yararlanmak istediği öne sürüldü. Beşiktaş, Vincenzo Italiano ile 2027-2028 sezonunun sonuna kadar geçerli sözleşme imzalamıştı.
JUVENTUS'UN TALEBİ 10 MİLYON EURO
İtalyan basını, Juventus'un Cabal'ın bonservisi için yaklaşık 10 milyon euro talep ettiğini yazdı. Cabal'ın güncel piyasa değeri 7 milyon euro seviyesinde bulunuyor. Kolombiyalı oyuncunun Juventus'la sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek.
JUVENTUS 11 MİLYON EURO ÖDEDİ
Juventus, Juan Cabal'ı Temmuz 2024'te Hellas Verona'dan kadrosuna kattı. İtalyan kulübünün resmî finansal açıklamasında 11 milyon euro sabit bonservis, 1,8 milyon euroya kadar ek maliyet ve performans şartlarına bağlı 2 milyon euro bonus bulunduğu duyuruldu. Transferin Juventus'a toplam maliyeti bütün şartların gerçekleşmesi halinde 14,8 milyon euroya ulaşabiliyor.
ANA MEVKİSİ SOL BEK
Juan Cabal, kariyerinin ilk yıllarında stoper olarak görev yaptı ancak İtalya'daki çıkışını sol bek pozisyonunda gerçekleştirdi. Juventus'un oyuncu için hazırladığı teknik analizde Cabal; fizik gücü yüksek, sol çizgide görev yapan modern bir bek olarak tanımlandı. Kolombiyalı futbolcu gerektiğinde savunmanın merkezinin solunda da oynayabiliyor. 1,86 metre boyundaki Cabal'ın sol ayaklı olması, Beşiktaş'ın savunmadan pasla çıkış ve sol stoper rotasyonu açısından aradığı profile karşılık veriyor.
ÇAPRAZ BAĞ SAKATLIĞI YAŞADI
Cabal, Kasım 2024'te Kolombiya Milli Takımı kampında sol diz ön çapraz bağını kopardı ve ameliyat geçirdi. Bu sakatlık nedeniyle yaklaşık sekiz ay sahalardan uzak kalan savunmacı, 45 karşılaşmada forma giyemedi. Kolombiyalı oyuncu 2025-2026 sezonunda da kas ve adale problemleri yaşadı. Nisan 2026'daki adduktor sakatlığı nedeniyle yaklaşık beş maç kaçırdı. Cabal'ın sağlık geçmişi nedeniyle olası transfer öncesinde gerçekleştirilecek ayrıntılı sağlık kontrolü kritik önem taşıyacak.
JUVENTUS'TA 27 MAÇA ÇIKTI
Juan Cabal, Juventus'taki ilk sezonunda dokuz resmî karşılaşmada görev yaptı. Çapraz bağ sakatlığından döndüğü 2025-2026 sezonunda ise bütün kulvarlarda 18 maçta forma giydi. Kolombiyalı savunmacının Juventus kariyerindeki toplamı 27 maç ve iki gol oldu. Cabal bu karşılaşmalarda asist üretemedi. 2025-2026 sezonunu beş sarı ve bir kırmızı kartla tamamladı. İki golünü de Serie A'da atan Cabal, Atalanta ve Bologna karşılaşmalarında fileleri havalandırdı.
JUAN CABAL KİMDİR?
Juan David Cabal Murillo, 8 Ocak 2001'de Kolombiya'nın Cali kentinde dünyaya geldi. Futbola Atlético Nacional altyapısında başlayan Cabal, Kolombiya ekibinde 50 resmî karşılaşmaya çıktı. 2022 yılında Hellas Verona'ya transfer olarak Avrupa kariyerine başladı. Verona'da iki sezon forma giyen savunmacı, 2023-2024 sezonunun ikinci bölümünde sol bekte düzenli oynayarak Juventus'un dikkatini çekti. Cabal, Kolombiya A Milli Takımı formasını da giyiyor.
TRANSFERİN SEYRİNİ BONSERVİS BELİRLEYECEK
Juan Cabal dosyasında görüşmeler sürmesine rağmen transfer henüz sonuçlanmış değil. Sürecin ilerleyebilmesi için Beşiktaş ile Juventus'un bonservis ve ödeme koşullarında anlaşması, oyuncuyla kişisel şartların tamamlanması ve sağlık kontrollerinin olumlu sonuçlanması gerekiyor. Juventus'un yaklaşık 10 milyon euroluk beklentisinde indirime gidip gitmeyeceği transferin yönünü belirleyecek.