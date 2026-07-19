Fenerbahçe eski futbolcusunu istiyor: Berke Özer sürprizi!

Sarı-lacivertlilerin Lille'e yaptığı resmî teklif, önerilen bonservis bedeli, ödeme planı ve oyuncuyla gerçekleştirilen görüşmeler hakkında doğrulanmış bir veri bulunmuyor.

Yeni Asır'ın haberine göre milli kaleci de yeniden Fenerbahçe forması giymeye olumlu yaklaştı.

Berke Özer

13 MAÇTA KALESİNİ KAPATTI

Berke Özer, 2025-2026 sezonunda Lille'in Ligue 1'deki birinci kalecisi olarak 32 karşılaşmada görev yaptı ve 13 maçta gol yemedi.

Lille'in resmî verilerine göre milli kaleci, 13 gol yememe maçıyla sezonu Ligue 1'in bu alandaki lideri olarak tamamladı.

Berke Özer, UEFA Avrupa Ligi'nde Roma deplasmanında aynı pozisyonun tekrarlanması sonucunda art arda kullanılan üç penaltıyı kurtararak uluslararası gündeme de girdi. Lille mücadeleyi 1-0 kazandı.

LILLE 5 MİLYON EUROLUK PAKETLE TRANSFER ETTİ

Lille, Berke Özer'i Ağustos 2025'te Eyüpspor'dan kadrosuna kattı.

Transfer anlaşmasında Fransız kulübünün 4,5 milyon euro garanti bonservis ve şartların gerçekleşmesi halinde 500 bin euro bonus ödemesi kararlaştırıldı. Toplam paket 5 milyon euroya ulaşabilecek şekilde düzenlendi.

Milli kalecinin Lille ile sözleşmesi 30 Haziran 2029'a kadar devam ediyor. Transfermarkt'ın Haziran 2026 güncellemesinde oyuncunun piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.