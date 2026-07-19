Fenerbahçe eski futbolcusunu istiyor: Berke Özer sürprizi!
Fenerbahçe’nin kaleci transferinde eski oyuncusu Berke Özer’i yeniden gündemine aldığı öne sürüldü. Yeni Asır’ın haberine göre sarı-lacivertliler, Lille forması giyen 26 yaşındaki milli kalecinin transfer şartlarını öğrenmek için girişimde bulundu.
Yeni sezon kadrosunu önemli transferlerle güçlendiren Fenerbahçe'de kaleci rotasyonuna ilişkin yeni bir iddia ortaya atıldı.
Sarı-lacivertli yönetimin, 2018-2022 yılları arasında kulübün sözleşmeli futbolcusu olan Berke Özer'i yeniden kadrosuna katma ihtimalini değerlendirdiği belirtildi.
FENERBAHÇE BERKE ÖZER'İ GÜNDEMİNE ALDI
Yeni Asır'ın haberine göre Fenerbahçe yönetimi, Lille'de forma giyen Berke Özer'in transfer şartlarını öğrenmek amacıyla girişimlere başladı.
Yeni Asır'ın haberine göre milli kaleci de yeniden Fenerbahçe forması giymeye olumlu yaklaştı.
GÖRÜŞMELERİN AŞAMASI BELİRSİZ
Haberin mevcut haliyle güvenilir biçimde söylenebilecek gelişme, Fenerbahçe'nin Berke Özer'in şartları hakkında bilgi almaya çalıştığı yönündeki iddiadır.
Sarı-lacivertlilerin Lille'e yaptığı resmî teklif, önerilen bonservis bedeli, ödeme planı ve oyuncuyla gerçekleştirilen görüşmeler hakkında doğrulanmış bir veri bulunmuyor.
13 MAÇTA KALESİNİ KAPATTI
Berke Özer, 2025-2026 sezonunda Lille'in Ligue 1'deki birinci kalecisi olarak 32 karşılaşmada görev yaptı ve 13 maçta gol yemedi.
Lille'in resmî verilerine göre milli kaleci, 13 gol yememe maçıyla sezonu Ligue 1'in bu alandaki lideri olarak tamamladı.
Berke Özer, UEFA Avrupa Ligi'nde Roma deplasmanında aynı pozisyonun tekrarlanması sonucunda art arda kullanılan üç penaltıyı kurtararak uluslararası gündeme de girdi. Lille mücadeleyi 1-0 kazandı.
LILLE 5 MİLYON EUROLUK PAKETLE TRANSFER ETTİ
Lille, Berke Özer'i Ağustos 2025'te Eyüpspor'dan kadrosuna kattı.
Transfer anlaşmasında Fransız kulübünün 4,5 milyon euro garanti bonservis ve şartların gerçekleşmesi halinde 500 bin euro bonus ödemesi kararlaştırıldı. Toplam paket 5 milyon euroya ulaşabilecek şekilde düzenlendi.
Milli kalecinin Lille ile sözleşmesi 30 Haziran 2029'a kadar devam ediyor. Transfermarkt'ın Haziran 2026 güncellemesinde oyuncunun piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.
FENERBAHÇE'DE 2018-2022 ARASINDA YER ALDI
Berke Özer, Temmuz 2018'de Altınordu'dan Fenerbahçe'ye transfer oldu.
TFF kayıtlarına göre milli kalecinin sarı-lacivertli kulüple sözleşmesi 31 Mayıs 2022'de sona erdi. Berke, Fenerbahçe oyuncusuyken iki sezon Belçika ekibi Westerlo'da kiralık olarak forma giydi.
Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Portimonense'ye giden Berke Özer, daha sonra Türkiye'ye dönerek Ümraniyespor ve Eyüpspor formalarını giydi. Başarılı Eyüpspor döneminin ardından Lille'e transfer oldu.