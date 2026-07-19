Buldozer gibi şampiyon! İspanya sadece 1 gol yedi
İspanya, 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin’i uzatmalarda 1-0 mağlup ederek tarihindeki ikinci dünya şampiyonluğunu kazandı. Turnuvadaki 8 maçın 7’sinde kalesini gole kapatan Luis de la Fuente’nin ekibi, 14 gol atıp yalnızca 1 gol yedi. Bu sonuçla İspanya, De la Fuente dönemindeki üçüncü kupasına ulaşırken Arjantin’in üst üste dört final kazanma serisi sona erdi.
2026 FIFA Dünya Kupası'nın şampiyonu İspanya oldu. New York New Jersey Stadı'nda oynanan finalin normal süresi golsüz tamamlandı. İspanya, oyuna sonradan dahil olan Ferran Torres'in uzatma bölümünün 106. dakikasında attığı golle Arjantin'i 1-0 mağlup etti. İspanyollar böylece 2010'dan 16 yıl sonra yeniden Dünya Kupası'nı kazanırken turnuva tarihindeki ikinci şampiyonluğuna ulaştı.
🏆 2026 Dünya Kupası Şampiyonu İspanya, kupasına kavuştu! pic.twitter.com/CpTfd68BB8— TRT Spor (@trtspor) July 19, 2026
8 MAÇIN 7'SİNDE GOL YEMEDİ
İspanya, 2026 Dünya Kupası'na Yeşil Burun Adaları ile golsüz berabere kalarak başladı. Luis de la Fuente'nin öğrencileri, grubun ikinci karşılaşmasında Suudi Arabistan'ı 4-0, son maçında ise Uruguay'ı 1-0 mağlup etti. İspanya, grup aşamasındaki üç karşılaşmasını 5 gol atıp gol yemeden tamamladı.
Son 32 turunda Avusturya'yı 3-0 mağlup eden İspanyollar, son 16 turunda Portekiz karşısında 1-0 kazandı. İspanya'nın turnuva boyunca gol yediği tek karşılaşma Belçika ile oynanan çeyrek final oldu. Rakibini 2-1 mağlup eden De la Fuente'nin takımı, yarı finalde Fransa'yı 2-0 yenerek finale yükseldi.
Arjantin karşısında da kalesini gole kapatan İspanya, turnuvadaki sekiz maçının yedisini gol yemeden tamamladı.
14 GOL ATTI, YALNIZCA 1 GOL YEDİ
İspanya, Dünya Kupası boyunca çıktığı sekiz karşılaşmada yedi galibiyet ve bir beraberlik elde etti. Rakip filelere 14 gol gönderen İspanyollar, kalesinde yalnızca Belçika karşısında bir gol gördü. İspanya'nın şampiyonluğa giden yolda aldığı sonuçlar şöyle:
İspanya 0-0 Yeşil Burun Adaları
İspanya 4-0 Suudi Arabistan
İspanya 1-0 Uruguay
İspanya 3-0 Avusturya
İspanya 1-0 Portekiz
İspanya 2-1 Belçika
İspanya 2-0 Fransa
İspanya 1-0 Arjantin
DE LA FUENTE DÖNEMİNDE ÜÇÜNCÜ KUPA
Luis de la Fuente, İspanya A Milli Takımı'nın başındaki üçüncü kupasını 2026 Dünya Kupası'nda kazandı. Aralık 2022'de göreve getirilen İspanyol teknik adam, ilk şampiyonluğunu 2023 UEFA Uluslar Ligi'nde yaşadı. İspanya, Hırvatistan ile oynadığı finalin normal süresi ve uzatma bölümünde gol bulamazken rakibini penaltı atışları sonucunda mağlup ederek kupaya uzandı.
EURO 2024'TE ZİRVEYE ÇIKTI
De la Fuente yönetimindeki İspanya, Almanya'da düzenlenen EURO 2024'te oynadığı yedi karşılaşmayı da kazandı. Finalde İngiltere'yi 2-1 mağlup eden İspanyollar, tarihindeki dördüncü Avrupa Şampiyonası zaferine ulaştı. İspanya, 2025 UEFA Uluslar Ligi'nde de finale yükseldi ancak Portekiz'e penaltı atışları sonucunda mağlup olarak organizasyonu ikinci sırada tamamladı.
SON HALKA DÜNYA KUPASI
İspanya, De la Fuente yönetiminde 2023 UEFA Uluslar Ligi ve EURO 2024'ün ardından 2026 FIFA Dünya Kupası'nı da kazandı. Luis de la Fuente'nin İspanya ile kazandığı kupalar şöyle:
2023 UEFA Uluslar Ligi
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası
2026 FIFA Dünya Kupası
ARJANTİN'İN FİNAL SERİSİ SONA ERDİ
İspanya karşısında alınan yenilgiyle Arjantin'in 2021 yılında başlayan üst üste final kazanma serisi sona erdi. Lionel Scaloni yönetimindeki Arjantin, 2021 Copa América finalinde Brezilya'yı Ángel Di María'nın golüyle 1-0 mağlup ederek 28 yıllık kupa bekleyişini bitirmişti. Arjantin, 2022 yılında Güney Amerika şampiyonu olarak Avrupa şampiyonu İtalya ile karşılaştığı Finalissima'yı 3-0 kazandı.
DÖRT FİNALDE DÖRT KUPA KAZANDI
Arjantin, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası finalinde Fransa ile karşılaştı. Normal süresi 2-2, uzatma bölümü ise 3-3 sona eren mücadelede penaltı atışlarını 4-2 kazanan Arjantin, tarihindeki üçüncü Dünya Kupası şampiyonluğuna ulaştı. Lionel Messi ve arkadaşları, 2024 Copa América finalinde Kolombiya'yı Lautaro Martínez'in uzatmalarda attığı golle 1-0 mağlup ederek üst üste dördüncü finalini kazandı.
Arjantin'in kazandığı dört final şöyle:
2021 Copa América: Arjantin 1-0 Brezilya
2022 Finalissima: Arjantin 3-0 İtalya
2022 Dünya Kupası: Arjantin 3-3 Fransa, penaltılar 4-2
2024 Copa América: Arjantin 1-0 Kolombiya
SERİYİ İSPANYA BİTİRDİ
Arjantin, dört finalde dört şampiyonluğun ardından 2026 Dünya Kupası'nda yeniden finale yükseldi. İspanya karşısında normal sürede gol bulamayan son şampiyon, Ferran Torres'in uzatmalarda kaydettiği golle mücadeleyi 1-0 kaybetti. Bu sonuçla Arjantin'in üst üste final kazanma serisi dört maçta kalırken İspanya, 8 maçta yalnızca bir gol yiyerek Dünya Kupası'nın sahibi oldu.