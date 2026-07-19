Buldozer gibi şampiyon! İspanya sadece 1 gol yedi

İspanya 16 yıl sonra Dünya Kupası şampiyonu oldu DE LA FUENTE DÖNEMİNDE ÜÇÜNCÜ KUPA Luis de la Fuente, İspanya A Milli Takımı'nın başındaki üçüncü kupasını 2026 Dünya Kupası'nda kazandı. Aralık 2022'de göreve getirilen İspanyol teknik adam, ilk şampiyonluğunu 2023 UEFA Uluslar Ligi'nde yaşadı. İspanya, Hırvatistan ile oynadığı finalin normal süresi ve uzatma bölümünde gol bulamazken rakibini penaltı atışları sonucunda mağlup ederek kupaya uzandı.

Fabian Ruiz EURO 2024'TE ZİRVEYE ÇIKTI De la Fuente yönetimindeki İspanya, Almanya'da düzenlenen EURO 2024'te oynadığı yedi karşılaşmayı da kazandı. Finalde İngiltere'yi 2-1 mağlup eden İspanyollar, tarihindeki dördüncü Avrupa Şampiyonası zaferine ulaştı. İspanya, 2025 UEFA Uluslar Ligi'nde de finale yükseldi ancak Portekiz'e penaltı atışları sonucunda mağlup olarak organizasyonu ikinci sırada tamamladı.

Aymeric Laporte SON HALKA DÜNYA KUPASI İspanya, De la Fuente yönetiminde 2023 UEFA Uluslar Ligi ve EURO 2024'ün ardından 2026 FIFA Dünya Kupası'nı da kazandı. Luis de la Fuente'nin İspanya ile kazandığı kupalar şöyle: 2023 UEFA Uluslar Ligi

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası

2026 FIFA Dünya Kupası

Lionel Messi ARJANTİN'İN FİNAL SERİSİ SONA ERDİ İspanya karşısında alınan yenilgiyle Arjantin'in 2021 yılında başlayan üst üste final kazanma serisi sona erdi. Lionel Scaloni yönetimindeki Arjantin, 2021 Copa América finalinde Brezilya'yı Ángel Di María'nın golüyle 1-0 mağlup ederek 28 yıllık kupa bekleyişini bitirmişti. Arjantin, 2022 yılında Güney Amerika şampiyonu olarak Avrupa şampiyonu İtalya ile karşılaştığı Finalissima'yı 3-0 kazandı.