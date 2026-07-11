Haaland’ın babası çileden çıktı! Bellingham ve hakeme olay gönderme
Norveç’in 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde İngiltere’ye uzatmalarda 2-1 yenilmesinin ardından Alfie Haaland’dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Erling Haaland’ın babası, iki gol atan Jude Bellingham ile karşılaşmanın hakemine aynı cümlede göndermede bulundu.
Norveç'in 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde İngiltere'ye uzatmalar sonunda 2-1 mağlup olmasının ardından Erling Haaland'ın babası Alfie Haaland'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.
ALFIE HAALAND'DAN OLAY PAYLAŞIM
Norveç ile İngiltere, Dünya Kupası'nda yarı final bileti için karşı karşıya geldi.
Andreas Schjelderup'un golüyle öne geçen Norveç, Jude Bellingham'ın iki golüne engel olamadı ve mücadeleden uzatmalar sonunda 2-1 mağlup ayrıldı.
Karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Alfie Haaland, maçın hakemi ile Bellingham'a göndermede bulundu.
"TEBRİKLER BELLINGHAM VE HAKEM"
Alfie Haaland, Fabrizio Romano'nun Jude Bellingham'ın Dünya Kupası performansını paylaştığı gönderiye yanıt verdi.
Erling Haaland'ın babası paylaşımında şu ifadeyi kullandı:
"Tebrikler Bellingham ve hakem."
Alfie Haaland'ın kısa mesajı, karşılaşmanın hakemi Clément Turpin'in kararlarına yönelik alaycı bir tepki olarak yorumlandı.
BELLINGHAM İKİ GOLLE TURU GETİRDİ
Norveç, mücadelenin 36. dakikasında Schjelderup'un golüyle öne geçti.
İngiltere'ye beraberliği getiren golü ilk yarının uzatma bölümünde Jude Bellingham kaydetti.
Normal süresi 1-1 tamamlanan karşılaşmanın uzatma bölümünde bir kez daha sahneye çıkan Bellingham, 93. dakikada attığı golle İngiltere'yi yarı finale taşıdı.
İLK GOLDE KAMERA KABLOSU TARTIŞMASI
İngiltere'nin beraberlik golünün öncesinde topun stadyumdaki hava kamerasına bağlı kablolardan birine temas ettiği iddia edildi.
Norveçli futbolcular ve teknik heyet, dışarıdan bir unsurun topa temas etmesi halinde oyunun durdurulması gerektiğini savundu.
FIFA ise topun içindeki sensörlerden elde edilen verilerde kabloyla temas tespit edilmediğini ve topun yönünde olağan dışı bir değişiklik bulunmadığını bildirdi.
Hakem ve VAR ekibi pozisyonun devam etmesine karar verirken Bellingham'ın golü geçerli sayıldı.
NORVEÇ'İN GOLÜ VAR'DAN DÖNDÜ
Karşılaşmanın ikinci yarısında Norveç'in bulduğu bir gol de VAR incelemesinin ardından iptal edildi.
Köşe vuruşu öncesinde Erling Haaland'ın Elliot Anderson'a faul yaptığına karar verildi.
Pozisyonun incelenmesinin ardından gol geçerli sayılmadı ve Norveç önemli bir üstünlük fırsatından yararlanamadı.
İNGİLTERE'NİN PENALTISI İPTAL EDİLDİ
Uzatma bölümünde İngiltere lehine verilen penaltı kararı da VAR incelemesi sonrasında değiştirildi.
Djed Spence'in ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonda hakem ilk olarak penaltı noktasını gösterdi.
Monitörde pozisyonu yeniden izleyen Clément Turpin, teması Spence'in başlattığına karar vererek penaltıyı iptal etti.
Alfie Haaland'ın tribünde bu pozisyonun ardından Spence'in kendisini yere attığını ima eden hareketler yaptığı kameralara yansıdı.
HAALAND GOL ATAMADAN VEDA ETTİ
Turnuvada Norveç'in en etkili oyuncularından biri olan Erling Haaland, İngiltere karşısında skor üretemedi.
Norveçli golcü, uzatma bölümünde yaşadığı fiziksel problemin ardından oyundan alındı.
Norveç'in Dünya Kupası yolculuğu çeyrek finalde sona ererken İngiltere adını son dört takım arasına yazdırdı.
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