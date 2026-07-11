Haaland’ın babası çileden çıktı! Bellingham ve hakeme olay gönderme

Karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Alfie Haaland, maçın hakemi ile Bellingham'a göndermede bulundu.

Andreas Schjelderup'un golüyle öne geçen Norveç, Jude Bellingham'ın iki golüne engel olamadı ve mücadeleden uzatmalar sonunda 2-1 mağlup ayrıldı.

Norveç ile İngiltere, Dünya Kupası'nda yarı final bileti için karşı karşıya geldi.

Norveç'in 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde İngiltere'ye uzatmalar sonunda 2-1 mağlup olmasının ardından Erling Haaland'ın babası Alfie Haaland'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Normal süresi 1-1 tamamlanan karşılaşmanın uzatma bölümünde bir kez daha sahneye çıkan Bellingham, 93. dakikada attığı golle İngiltere'yi yarı finale taşıdı.

Alfie Haaland'ın kısa mesajı, karşılaşmanın hakemi Clément Turpin'in kararlarına yönelik alaycı bir tepki olarak yorumlandı.

"Tebrikler Bellingham ve hakem."

Erling Haaland'ın babası paylaşımında şu ifadeyi kullandı:

"TEBRİKLER BELLINGHAM VE HAKEM"

Erling Haaland İngiltere'ye gol atamadı

İLK GOLDE KAMERA KABLOSU TARTIŞMASI

İngiltere'nin beraberlik golünün öncesinde topun stadyumdaki hava kamerasına bağlı kablolardan birine temas ettiği iddia edildi.

Norveçli futbolcular ve teknik heyet, dışarıdan bir unsurun topa temas etmesi halinde oyunun durdurulması gerektiğini savundu.

FIFA ise topun içindeki sensörlerden elde edilen verilerde kabloyla temas tespit edilmediğini ve topun yönünde olağan dışı bir değişiklik bulunmadığını bildirdi.

Hakem ve VAR ekibi pozisyonun devam etmesine karar verirken Bellingham'ın golü geçerli sayıldı.

NORVEÇ'İN GOLÜ VAR'DAN DÖNDÜ

Karşılaşmanın ikinci yarısında Norveç'in bulduğu bir gol de VAR incelemesinin ardından iptal edildi.

Köşe vuruşu öncesinde Erling Haaland'ın Elliot Anderson'a faul yaptığına karar verildi.

Pozisyonun incelenmesinin ardından gol geçerli sayılmadı ve Norveç önemli bir üstünlük fırsatından yararlanamadı.