Almanya’da Klopp dönemi çok yakın! DFB anlaşmayı açıkladı

Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Bernd Neuendorf ve DFB Başkan Yardımcısı Hans-Joachim Watzke, Jürgen Klopp ile New York'ta bir araya geldi. DFB'den yapılan açıklamada, görüşmede Klopp'un Almanya Milli Takımı teknik direktörlüğünü üstlenme ihtimalinin ayrıntılı biçimde ele alındığı bildirildi. Federasyon, yapıcı geçen görüşmenin ardından olası sözleşmenin temel hususlarında karşılıklı mutabakat sağlandığını açıkladı. Görüşmelerin gelecek hafta da devam edeceği ve tarafların sürecin olumlu sonuçlanacağı konusunda iyimser olduğu belirtildi.

Almanya Milli Takımı'nda Jürgen Klopp dönemi için kritik bir adım atıldı. Almanya Futbol Federasyonu, Klopp ile yapılan ilk kapsamlı görüşmede olası sözleşmenin temel maddelerinde mutabakat sağlandığını duyurdu.

Jürgen Klopp ile DFB arasında temel sözleşme çerçevesinde uzlaşma sağlanmasına rağmen görevlendirme henüz resmiyet kazanmadı. Sürecin tamamlanması için öncelikle Klopp'un mevcut işvereni Red Bull ile anlaşmaya varılması gerekiyor. Olası sözleşmenin daha sonra DFB GmbH & Co. KG Denetleme Kurulu ile Hissedarlar Kurulunun ortak toplantısında nihai onay alması gerekecek. Bu iki aşama tamamlanmadan Klopp'un resmen Almanya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü olarak açıklanması beklenmiyor.

Görüşmeler önümüzdeki hafta da devam edecek. Her iki taraf da müzakerelerin başarılı şekilde tamamlanabileceğine inanıyor."

Yapılan bu yapıcı görüşmede, olası bir sözleşmenin temel hususları üzerinde mutabakata varıldı.

"DFB Başkanı Bernd Neuendorf ve DFB Başkan Yardımcısı Hans-Joachim Watzke, dün New York'ta Jürgen Klopp ile milli takım teknik direktörlüğü görevini üstlenme olasılığı üzerine kapsamlı bir ilk görüşme gerçekleştirdi.

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RED BULL İLE SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Jürgen Klopp, Ocak 2025'ten bu yana Red Bull bünyesinde Global Futbol Başkanı olarak görev yapıyor. 59 yaşındaki teknik adamın Red Bull ile 2029 yılına kadar sözleşmesinin bulunduğu aktarılıyor. Alman basınındaki haberlerde sözleşmede yazılı bir çıkış maddesi bulunmadığı, ancak Almanya Milli Takımı'ndan teklif gelmesi halinde ayrılığa imkân sağlayabilecek sözlü bir anlaşmanın olduğu öne sürüldü. DFB'nin Klopp'u göreve getirebilmesi için Red Bull ile serbest bırakma şartları konusunda anlaşması gerekiyor.

GÖRÜŞMELER GELECEK HAFTA DEVAM EDECEK

DFB ile Klopp arasındaki ilk toplantıda teknik ve mali çerçevenin ana başlıkları üzerinde anlaşma sağlandı. Tarafların gelecek hafta gerçekleştireceği görüşmelerde sözleşmenin süresi, Klopp'un teknik ekibi, göreve başlama tarihi ve Red Bull ile yürütülecek süreç üzerinde durması bekleniyor. DFB, görüşmelerin başarıyla sonuçlanacağına yönelik güvenini resmî açıklamasında açık biçimde dile getirdi.