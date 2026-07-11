Almanya’da Klopp dönemi çok yakın! DFB anlaşmayı açıkladı
Almanya Futbol Federasyonu, başkan Bernd Neuendorf ve başkan yardımcısı Hans-Joachim Watzke’nin Jürgen Klopp ile New York’ta görüştüğünü açıkladı. Olası sözleşmenin temel maddelerinde mutabakat sağlanırken atamanın tamamlanması için Red Bull ile anlaşma ve DFB kurullarının nihai onayı bekleniyor.
Almanya Milli Takımı'nda Jürgen Klopp dönemi için kritik bir adım atıldı. Almanya Futbol Federasyonu, Klopp ile yapılan ilk kapsamlı görüşmede olası sözleşmenin temel maddelerinde mutabakat sağlandığını duyurdu.
KLOPP İLE DFB TEMEL MADDELERDE ANLAŞTI
Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Bernd Neuendorf ve DFB Başkan Yardımcısı Hans-Joachim Watzke, Jürgen Klopp ile New York'ta bir araya geldi. DFB'den yapılan açıklamada, görüşmede Klopp'un Almanya Milli Takımı teknik direktörlüğünü üstlenme ihtimalinin ayrıntılı biçimde ele alındığı bildirildi. Federasyon, yapıcı geçen görüşmenin ardından olası sözleşmenin temel hususlarında karşılıklı mutabakat sağlandığını açıkladı. Görüşmelerin gelecek hafta da devam edeceği ve tarafların sürecin olumlu sonuçlanacağı konusunda iyimser olduğu belirtildi.
DFB'DEN RESMÎ AÇIKLAMA
Almanya Futbol Federasyonunun açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"DFB Başkanı Bernd Neuendorf ve DFB Başkan Yardımcısı Hans-Joachim Watzke, dün New York'ta Jürgen Klopp ile milli takım teknik direktörlüğü görevini üstlenme olasılığı üzerine kapsamlı bir ilk görüşme gerçekleştirdi.
Yapılan bu yapıcı görüşmede, olası bir sözleşmenin temel hususları üzerinde mutabakata varıldı.
Görüşmeler önümüzdeki hafta da devam edecek. Her iki taraf da müzakerelerin başarılı şekilde tamamlanabileceğine inanıyor."
RESMÎ ATAMA İÇİN İKİ ONAY KALDI
Jürgen Klopp ile DFB arasında temel sözleşme çerçevesinde uzlaşma sağlanmasına rağmen görevlendirme henüz resmiyet kazanmadı. Sürecin tamamlanması için öncelikle Klopp'un mevcut işvereni Red Bull ile anlaşmaya varılması gerekiyor. Olası sözleşmenin daha sonra DFB GmbH & Co. KG Denetleme Kurulu ile Hissedarlar Kurulunun ortak toplantısında nihai onay alması gerekecek. Bu iki aşama tamamlanmadan Klopp'un resmen Almanya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü olarak açıklanması beklenmiyor.
RED BULL İLE SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR
Jürgen Klopp, Ocak 2025'ten bu yana Red Bull bünyesinde Global Futbol Başkanı olarak görev yapıyor. 59 yaşındaki teknik adamın Red Bull ile 2029 yılına kadar sözleşmesinin bulunduğu aktarılıyor. Alman basınındaki haberlerde sözleşmede yazılı bir çıkış maddesi bulunmadığı, ancak Almanya Milli Takımı'ndan teklif gelmesi halinde ayrılığa imkân sağlayabilecek sözlü bir anlaşmanın olduğu öne sürüldü. DFB'nin Klopp'u göreve getirebilmesi için Red Bull ile serbest bırakma şartları konusunda anlaşması gerekiyor.
GÖRÜŞMELER GELECEK HAFTA DEVAM EDECEK
DFB ile Klopp arasındaki ilk toplantıda teknik ve mali çerçevenin ana başlıkları üzerinde anlaşma sağlandı. Tarafların gelecek hafta gerçekleştireceği görüşmelerde sözleşmenin süresi, Klopp'un teknik ekibi, göreve başlama tarihi ve Red Bull ile yürütülecek süreç üzerinde durması bekleniyor. DFB, görüşmelerin başarıyla sonuçlanacağına yönelik güvenini resmî açıklamasında açık biçimde dile getirdi.
NAGELSMANN İLE YOLLAR AYRILMIŞTI
Almanya, 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Paraguay ile karşı karşıya geldi. Normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 tamamlanan karşılaşmada rakibine penaltılar sonucunda 5-4 mağlup olan Almanya, turnuvaya erken veda etti. Dünya Kupası'ndaki hayal kırıklığının ardından DFB ile teknik direktör Julian Nagelsmann arasında yapılan görüşmeler sonucunda yollar ayrıldı. Federasyon, Nagelsmann'ın sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini ve yeni teknik direktörlük görevi için Jürgen Klopp ile temas kurulacağını açıklamıştı.
KLOPP GÖREVE HAZIR OLDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI
DFB'nin ilk temasının ardından açıklamalarda bulunan Jürgen Klopp, Almanya Milli Takımı'nı çalıştırmaya hazır olduğunu belirtmişti. Klopp, göreve ilişkin kapsamlı görüşmeler yapılması gerektiğini vurgularken mevcut işvereni Red Bull ile de konuşması gerektiğini ifade etmişti. Deneyimli teknik adam, Almanya futbolundaki sorunların yalnızca Julian Nagelsmann ile sınırlı olmadığını ve daha geniş kapsamlı bir yapılanmaya ihtiyaç duyulduğunu söylemişti.
KLOPP'UN TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ
Teknik direktörlük kariyerine Mainz 05'te başlayan Jürgen Klopp, 2008 yılında Borussia Dortmund'un başına geçti. Dortmund ile iki Bundesliga şampiyonluğu yaşayan Klopp, Alman ekibini 2013 yılında UEFA Şampiyonlar Ligi finaline taşıdı. 2015'te Liverpool'un teknik direktörü olan Klopp, İngiliz kulübüyle UEFA Şampiyonlar Ligi, Premier Lig, FIFA Kulüpler Dünya Kupası, UEFA Süper Kupa, FA Cup ve Lig Kupası zaferleri yaşadı. Klopp, 2024 yılında Liverpool'daki görevinden ayrıldıktan sonra teknik direktörlüğe ara verdi ve Red Bull'un küresel futbol yapılanmasının başına geçti.