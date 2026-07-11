CANLI: Norveç - İngiltere 2026 Dünya Kupası Çeyrek Final maçı

Norveç son 16 turunda Brezilya'yı yenerek çeyrek finale yükseldi NORVEÇ 28 YIL SONRA DÖNDÜ, TARİH YAZDI 1998'den sonra ilk kez Dünya Kupası'na katılan Norveç, turnuvaya Irak karşısında aldığı 4-1'lik galibiyetle başladı. Erling Haaland, Dünya Kupası kariyerindeki ilk maçında iki kez fileleri havalandırarak takımının yıldızı oldu. Ståle Solbakken yönetimindeki Norveç, ikinci karşılaşmasında Senegal'i 3-2 mağlup ederek son 32 turuna kalmayı garantiledi. Haaland bu karşılaşmada da iki gol kaydetti. Grup aşamasının son maçında ilk 11'de geniş çaplı rotasyona giden Kuzey Avrupa temsilcisi, Fransa'ya 4-1 yenildi ve I Grubu'nu 6 puanla ikinci sırada tamamladı. Norveç, son 32 turunda Fildişi Sahili'ni 2-1 mağlup etti. Haaland'ın uzatma dakikalarında gelen golü, Norveç'i son 16 turuna taşıdı. Son 16 turunda beş kez dünya şampiyonu Brezilya ile karşılaşan Norveç, turnuvanın en büyük sürprizlerinden birine imza attı. Haaland'ın son bölümde attığı iki golle sahadan 2-1 galip ayrılan Norveç, tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.

Norveç yaptığı sürprizin ardından performansını daha da yukarı çekerek finale oynamayı hayal ediyor HAALAND DÖRT MAÇTA YEDİ GOL ATTI Fransa karşılaşmasında dinlendirilen Erling Haaland, forma giydiği dört Dünya Kupası maçında da gol sevinci yaşadı. Yıldız santrfor, yalnızca 18 şutta yedi gole ulaşırken bu gollerin dördü Norveç'e maç kazandırdı. Haaland ayrıca Norveç formasıyla üst üste 14 resmî karşılaşmada gol atarak bu süreçte toplam 27 gol kaydetti. İngiltere karşısında fileleri havalandırması halinde Dünya Kupası'ndaki ilk beş maçında da gol atan özel oyuncular arasına girecek. Norveç, turnuvada oynadığı beş karşılaşmanın dördünü kazanırken yalnızca Fransa'ya mağlup oldu. Solbakken'in öğrencileri 12 gol atmasına rağmen dokuz gole engel olamadı ve çıktığı bütün karşılaşmalarda hem gol attı hem de gol yedi.

İngiltere'nin en önemli gol kozu Harry Kane İNGİLTERE GRUBUNU LİDER TAMAMLADI Thomas Tuchel yönetimindeki İngiltere, 2026 Dünya Kupası'na Hırvatistan karşısında aldığı 4-2'lik galibiyetle başladı. Gana ile golsüz berabere kalan Üç Aslanlar, grup aşamasının son maçında Panama'yı 2-0 mağlup etti. İngiltere böylece L Grubu'nu iki galibiyet, bir beraberlik ve 7 puanla lider bitirdi. Grup aşamasında altı gol atan İngiltere, kalesinde yalnızca iki gol gördü. Son 32 turunda Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşısında geriye düşen İngiltere, Harry Kane'in maçın son bölümünde attığı iki golle 2-1 kazanarak yoluna devam etti. İngiltere, son 16 turunda ise turnuvanın ev sahiplerinden Meksika'yla Estadio Azteca'da karşılaştı. Jude Bellingham'ın iki golüyle üstünlüğü ele geçiren İngilizler, Jarell Quansah'nın kırmızı kartının ardından uzun süre 10 kişi mücadele etti. Harry Kane'in penaltı golüyle farkı yeniden ikiye çıkaran İngiltere, sahadan 3-2 galip ayrılarak çeyrek finale yükseldi.

Erling Haaland Brezilya'ya attığı gollerle turu getiren isim oldu KANE VE BELLINGHAM İNGİLTERE'Yİ TAŞIDI İngiltere'nin hücumdaki en önemli ismi Harry Kane, turnuvada altı gole ulaştı. Deneyimli santrfor, büyük turnuvaların eleme aşamalarında çıktığı 12 karşılaşmada 11 kez fileleri havalandırdı. Jude Bellingham ise Meksika karşısında kaydettiği iki golle turnuvadaki gol sayısını dörde çıkardı. Bellingham böylece bir Dünya Kupası'nda İngiltere adına en fazla gol atan orta saha oyuncusu oldu. İngiltere, 2026 Dünya Kupası'nda oynadığı beş karşılaşmada dört galibiyet ve bir beraberlik aldı. Rakip fileleri 11 kez havalandıran Tuchel'in ekibi, kalesinde beş gol gördü.