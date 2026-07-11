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CANLI: Norveç - İngiltere 2026 Dünya Kupası Çeyrek Final maçı

2026 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı devam ediyor. Turnuvada gösterdiği başarıyla adından söz ettiren Norveç ile kupayı müzesine götürmek isteyen İngiltere kozlarını paylaşıyor. İki güçlü ülkenin mücadelesinin ardından yarı final biletlerinden biri daha sahibini bulacak. Mücadelenin kazananı Arjantin - İsviçre eşleşmesinin galibiyle yarı finalde karşılaşacak. Karşılaşmayı skor, dakika bilgisi ve önemli anlarıyla takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

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CANLI: Norveç - İngiltere 2026 Dünya Kupası Çeyrek Final maçı

Norveç ile İngiltere 2026 FIFA Dünya Kupası'nda karşılaşıyor. İki güçlü ülkenin kıran kırana mücadelesinin ardından bir taraf adını yarı finale yazdıracak. Hard Rock Stadyumu'ndaki kritik randevunun hakemi ise Fransa Futbol Federasyonu'ndan Clément Turpin.

CANLI: Norveç - İngiltere 2026 Dünya Kupası Çeyrek Final maçı-2

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Norveç - İngiltere maçını skor, dakika bilgisi ve önemli anlarıyla takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Takvim Kaynak TercihleriTakvim Kaynak Tercihleri

İngiltere yarı finale yükselerek kupaya bir adım daha yaklaşmak istiyorİngiltere yarı finale yükselerek kupaya bir adım daha yaklaşmak istiyor

NORVEÇ - İNGİLTERE MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki yarı finalistlerden birini belirleyecek Norveç–İngiltere maçı, 11 Temmuz Cumartesi gününü 12 Temmuz Pazar gününe bağlayan gece TSİ 00.00'da başlayacak. Hard Rock Stadyumu'ndaki karşılaşma TRT 1'den canlı yayımlanacak.

Norveç son 16 turunda Brezilya'yı yenerek çeyrek finale yükseldiNorveç son 16 turunda Brezilya'yı yenerek çeyrek finale yükseldi

NORVEÇ 28 YIL SONRA DÖNDÜ, TARİH YAZDI

1998'den sonra ilk kez Dünya Kupası'na katılan Norveç, turnuvaya Irak karşısında aldığı 4-1'lik galibiyetle başladı. Erling Haaland, Dünya Kupası kariyerindeki ilk maçında iki kez fileleri havalandırarak takımının yıldızı oldu.

Ståle Solbakken yönetimindeki Norveç, ikinci karşılaşmasında Senegal'i 3-2 mağlup ederek son 32 turuna kalmayı garantiledi. Haaland bu karşılaşmada da iki gol kaydetti. Grup aşamasının son maçında ilk 11'de geniş çaplı rotasyona giden Kuzey Avrupa temsilcisi, Fransa'ya 4-1 yenildi ve I Grubu'nu 6 puanla ikinci sırada tamamladı.

Norveç, son 32 turunda Fildişi Sahili'ni 2-1 mağlup etti. Haaland'ın uzatma dakikalarında gelen golü, Norveç'i son 16 turuna taşıdı.

Son 16 turunda beş kez dünya şampiyonu Brezilya ile karşılaşan Norveç, turnuvanın en büyük sürprizlerinden birine imza attı. Haaland'ın son bölümde attığı iki golle sahadan 2-1 galip ayrılan Norveç, tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.

Norveç yaptığı sürprizin ardından performansını daha da yukarı çekerek finale oynamayı hayal ediyorNorveç yaptığı sürprizin ardından performansını daha da yukarı çekerek finale oynamayı hayal ediyor

HAALAND DÖRT MAÇTA YEDİ GOL ATTI

Fransa karşılaşmasında dinlendirilen Erling Haaland, forma giydiği dört Dünya Kupası maçında da gol sevinci yaşadı. Yıldız santrfor, yalnızca 18 şutta yedi gole ulaşırken bu gollerin dördü Norveç'e maç kazandırdı.

Haaland ayrıca Norveç formasıyla üst üste 14 resmî karşılaşmada gol atarak bu süreçte toplam 27 gol kaydetti. İngiltere karşısında fileleri havalandırması halinde Dünya Kupası'ndaki ilk beş maçında da gol atan özel oyuncular arasına girecek.

Norveç, turnuvada oynadığı beş karşılaşmanın dördünü kazanırken yalnızca Fransa'ya mağlup oldu. Solbakken'in öğrencileri 12 gol atmasına rağmen dokuz gole engel olamadı ve çıktığı bütün karşılaşmalarda hem gol attı hem de gol yedi.

İngiltere'nin en önemli gol kozu Harry Kaneİngiltere'nin en önemli gol kozu Harry Kane

İNGİLTERE GRUBUNU LİDER TAMAMLADI

Thomas Tuchel yönetimindeki İngiltere, 2026 Dünya Kupası'na Hırvatistan karşısında aldığı 4-2'lik galibiyetle başladı. Gana ile golsüz berabere kalan Üç Aslanlar, grup aşamasının son maçında Panama'yı 2-0 mağlup etti.

İngiltere böylece L Grubu'nu iki galibiyet, bir beraberlik ve 7 puanla lider bitirdi. Grup aşamasında altı gol atan İngiltere, kalesinde yalnızca iki gol gördü.

Son 32 turunda Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşısında geriye düşen İngiltere, Harry Kane'in maçın son bölümünde attığı iki golle 2-1 kazanarak yoluna devam etti.

İngiltere, son 16 turunda ise turnuvanın ev sahiplerinden Meksika'yla Estadio Azteca'da karşılaştı. Jude Bellingham'ın iki golüyle üstünlüğü ele geçiren İngilizler, Jarell Quansah'nın kırmızı kartının ardından uzun süre 10 kişi mücadele etti. Harry Kane'in penaltı golüyle farkı yeniden ikiye çıkaran İngiltere, sahadan 3-2 galip ayrılarak çeyrek finale yükseldi.

Erling Haaland Brezilya'ya attığı gollerle turu getiren isim olduErling Haaland Brezilya'ya attığı gollerle turu getiren isim oldu

KANE VE BELLINGHAM İNGİLTERE'Yİ TAŞIDI

İngiltere'nin hücumdaki en önemli ismi Harry Kane, turnuvada altı gole ulaştı. Deneyimli santrfor, büyük turnuvaların eleme aşamalarında çıktığı 12 karşılaşmada 11 kez fileleri havalandırdı.

Jude Bellingham ise Meksika karşısında kaydettiği iki golle turnuvadaki gol sayısını dörde çıkardı. Bellingham böylece bir Dünya Kupası'nda İngiltere adına en fazla gol atan orta saha oyuncusu oldu.

İngiltere, 2026 Dünya Kupası'nda oynadığı beş karşılaşmada dört galibiyet ve bir beraberlik aldı. Rakip fileleri 11 kez havalandıran Tuchel'in ekibi, kalesinde beş gol gördü.

Harry Kane gollerine devam ederek tur sevinci yaşamak amacındaHarry Kane gollerine devam ederek tur sevinci yaşamak amacında

İKİ TAKIMIN DÜNYA KUPASI KARNESİ

Norveç, turnuvadaki beş maçında dört galibiyet ve bir mağlubiyet yaşadı. Toplam 12 gol atan Kuzey Avrupa temsilcisi dokuz gol yedi. Norveç'in en golcü oyuncusu yedi golle Erling Haaland oldu.

İngiltere ise beş maç sonunda yenilgi yaşamadı. Dört galibiyet ve bir beraberlik alan Üç Aslanlar, 11 gol atıp beş gol yedi. Harry Kane altı, Jude Bellingham ise dört golle İngiltere'nin hücum yükünü taşıdı.

İngiltere, Dünya Kupası tarihinde 11'inci kez çeyrek finale yükseldi. Bu alanda yalnızca Brezilya ve Almanya, İngiltere'den daha fazla son sekiz turu oynadı. Ancak İngilizler, daha önce çıktıkları 10 Dünya Kupası çeyrek finalinin yalnızca üçünde turu geçebildi. Norveç ise ilk kez bir büyük turnuvada çeyrek final oynayacak.

NORVEÇ'İN DÜNYA KUPASI PERFORMANSLARI

Norveç, 2026'yla birlikte Dünya Kupası'na toplam 4 kez katıldı. Turnuvadaki önceki en iyi derecesi 1938 ve 1998'de ulaştığı son 16 turuydu. 2026'da çeyrek finale çıkarak ülke tarihinin en başarılı Dünya Kupası performansına imza attı.

YılEv sahibiUlaştığı aşamaTurnuva özeti
1938FransaSon 16İlk Dünya Kupası'nda İtalya'ya uzatmalarda 2-1 yenilerek elendi.
1994ABDGrup aşamasıMeksika'yı yenmesine rağmen averaj ve gol sayısı nedeniyle grubundan çıkamadı.
1998FransaSon 16Grup aşamasında Brezilya'yı 2-1 mağlup etti; son 16 turunda İtalya'ya 1-0 yenildi.
2026ABD–Kanada–MeksikaÇeyrek final*Fildişi Sahili ve Brezilya'yı eleyerek tarihinde ilk kez çeyrek finale yükseldi.

İNGİLTERE'NİN DÜNYA KUPASI PERFORMANSLARI

İngiltere, 2026'yla birlikte Dünya Kupası'nda 17. kez yer aldı. Üç Aslanlar'ın tek şampiyonluğu, ev sahipliği yaptığı 1966 yılında geldi. İngiltere ayrıca 1990 ve 2018 turnuvalarını dördüncü sırada tamamladı.

YılEv sahibiUlaştığı aşama
1950BrezilyaGrup aşaması
1954İsviçreÇeyrek final
1958İsveçGrup aşaması
1962ŞiliÇeyrek final
1966İngiltereŞampiyon
1970MeksikaÇeyrek final
1974Batı AlmanyaKatılamadı
1978ArjantinKatılamadı
1982İspanyaİkinci grup aşaması
1986MeksikaÇeyrek final
1990İtalyaDördüncü
1994ABDKatılamadı
1998FransaSon 16
2002Güney Kore–JaponyaÇeyrek final
2006AlmanyaÇeyrek final
2010Güney AfrikaSon 16
2014BrezilyaGrup aşaması
2018RusyaDördüncü
2022KatarÇeyrek final
2026ABD–Kanada–MeksikaÇeyrek final*

İKİ TAKIMIN DÜNYA KUPASI KARNESİ

İngiltere, Dünya Kupası geçmişi ve 1966'daki şampiyonluğuyla eşleşmenin tecrübeli tarafı olarak öne çıkıyor. Norveç ise 2026'da ilk kez çeyrek finale yükselerek tarihinin en başarılı turnuvasını geçiriyor.

KategoriNorveçİngiltere
Dünya Kupası katılımı417
İlk katılım19381950
En iyi dereceÇeyrek final – 2026*Şampiyon – 1966
Şampiyonluk01
Yarı final03
2022 Dünya KupasıKatılamadıÇeyrek final
2026 Dünya KupasıÇeyrek final*Çeyrek final*

Erling Haaland Norveç'in en etkili skor kozuErling Haaland Norveç'in en etkili skor kozu

HAALAND İLE KANE KARŞI KARŞIYA

Karşılaşma aynı zamanda dünya futbolunun önde gelen iki santrforunu karşı karşıya getirecek. Norveç'te Haaland yedi, İngiltere'de Kane altı golle Altın Ayakkabı yarışını sürdürüyor.

Norveç'in Haaland'ı Martin Ødegaard, Antonio Nusa ve Alexander Sörloth ile besleyen hücum yapısına karşı İngiltere; Kane, Bellingham, Bukayo Saka ve Anthony Gordon gibi yıldızlarının bireysel kalitesine güvenecek. Miami'deki yüksek sıcaklık ve nemin de iki takımın oyun temposu üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Opta'nın 25 bin maç simülasyonuna göre İngiltere'nin yarı finale yükselme ihtimali yüzde 61,7, Norveç'in tur şansı ise yüzde 38,4 olarak hesaplandı. Ancak Brezilya'yı eleyen Norveç'in turnuva boyunca ortaya koyduğu hücum performansı, çeyrek finalin kâğıt üzerindeki oranlardan daha dengeli geçebileceğini gösteriyor.

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