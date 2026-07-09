Beşiktaş Salih Özcan transferini resmen açıkladı! İşte sözleşme süresi

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, orta saha rotasyonunu Salih Özcan ile güçlendirdi. Siyah-beyazlılar, sağlık kontrollerinden geçen milli futbolcunun transferini resmî iletişim kanallarından duyurdu. Salih Özcan, Beşiktaş ile 3 yılı garanti ve 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3+1 yıllık sözleşmeye imza attı.

Salih Özcan Beşiktaş ile sözleşme imzaladı

BEŞİKTAŞ'TAN RESMÎ AÇIKLAMA

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Beşiktaşımıza hoş geldin Salih Özcan.

Serbest statüdeki profesyonel futbolcu Salih Özcan'la 3+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır.

Salih Özcan'a şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

Beşiktaş JK"

BONSERVİS BEDELİ ÖDENMEDİ

Salih Özcan'ın Borussia Dortmund ile olan sözleşmesi 2025-2026 sezonunun tamamlanmasının ardından sona erdi. Alman kulübünden serbest statüde ayrılan deneyimli futbolcu için Beşiktaş herhangi bir bonservis bedeli ödemedi. Siyah-beyazlı kulüp, oyuncunun yıllık ücreti, imza parası veya diğer mali şartları hakkında bilgi paylaşmadı.

İSTANBUL'A GELMİŞTİ

Beşiktaş, Salih Özcan ile prensip anlaşmasına varıldığını açıklamasının ardından milli futbolcuyu sağlık kontrolleri ve transfer işlemleri için İstanbul'a getirmişti. İstanbul Havalimanı'nda kulüp yöneticileri ve taraftarlar tarafından karşılanan Salih Özcan, sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından kendisini siyah-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.