Beşiktaş Salih Özcan transferini resmen açıkladı! İşte sözleşme süresi
Beşiktaş, milli futbolcu Salih Özcan’ı kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Siyah-beyazlı kulüp, serbest statüdeki 28 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, orta saha rotasyonunu Salih Özcan ile güçlendirdi. Siyah-beyazlılar, sağlık kontrollerinden geçen milli futbolcunun transferini resmî iletişim kanallarından duyurdu. Salih Özcan, Beşiktaş ile 3 yılı garanti ve 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3+1 yıllık sözleşmeye imza attı.
BEŞİKTAŞ'TAN RESMÎ AÇIKLAMA
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:
"Beşiktaşımıza hoş geldin Salih Özcan.
Serbest statüdeki profesyonel futbolcu Salih Özcan'la 3+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır.
Salih Özcan'a şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.
Beşiktaş JK"
BONSERVİS BEDELİ ÖDENMEDİ
Salih Özcan'ın Borussia Dortmund ile olan sözleşmesi 2025-2026 sezonunun tamamlanmasının ardından sona erdi. Alman kulübünden serbest statüde ayrılan deneyimli futbolcu için Beşiktaş herhangi bir bonservis bedeli ödemedi. Siyah-beyazlı kulüp, oyuncunun yıllık ücreti, imza parası veya diğer mali şartları hakkında bilgi paylaşmadı.
İSTANBUL'A GELMİŞTİ
Beşiktaş, Salih Özcan ile prensip anlaşmasına varıldığını açıklamasının ardından milli futbolcuyu sağlık kontrolleri ve transfer işlemleri için İstanbul'a getirmişti. İstanbul Havalimanı'nda kulüp yöneticileri ve taraftarlar tarafından karşılanan Salih Özcan, sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından kendisini siyah-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.
ORTA SAHAYA MİLLİ TAKVİYE
Salih Özcan'ın transferiyle Beşiktaş, orta sahasına Bundesliga ve milli takım deneyimi bulunan yerli bir oyuncu ekledi. Ana mevkisi ön libero olan 28 yaşındaki futbolcu, merkez orta saha ve gerektiğinde savunmanın önünde farklı görevlerde oynayabiliyor. Mücadele gücü, pres kapasitesi ve top kazanma becerisiyle öne çıkan Salih Özcan'ın orta sahadaki rekabeti artırması bekleniyor.
SALİH ÖZCAN KİMDİR?
Salih Özcan, 11 Ocak 1998'de Almanya'nın Köln kentinde dünyaya geldi. Futbol eğitimini Köln altyapısında alan milli futbolcu, profesyonel kariyerinde Köln, Holstein Kiel, Borussia Dortmund ve Wolfsburg formalarını giydi. 2022 yılında Köln'den Borussia Dortmund'a transfer olan Salih Özcan, Almanya Bundesliga ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etti. Almanya'nın alt yaş milli takımlarında oynayan deneyimli orta saha, A milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandı. Salih Özcan, yeni sezondan itibaren kariyerine Beşiktaş formasıyla devam edecek.