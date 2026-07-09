CANLI: Fransa - Fas 2026 Dünya Kupası Çeyrek Final Maçı
2026 FIFA Dünya Kupası'nda ilk yarı finalist belli oluyor. Fransa ile Fas kozlarını paylaşıyor. Horozlar, yarı finale adını yazdırıp turnuvadaki yürüyüşünü sürdürmek isterken Atlas Aslanları ise Katar'da gösterdiği başarıyı tekrarlayıp mucizeye imza atmak amacında. Karşılaşmayı skor, dakika bilgisi ve önemli anlarıyla takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
Fransa ile Fas 2026 FIFA Dünya Kupası Çeyrek Final maçında karşı karşıya geliyor. Mücadeleden galip ayrılan taraf, İspanya - Belçika eşleşmesinin galibiyle finale yükselebilmek adına sahaya çıkacak.
Kritik randevuyu Facundo Tello yönetiyor.
FRANSA-FAS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fransa-Fas çeyrek final karşılaşması 9 Temmuz 2026 Perşembe günü Boston Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak.
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FRANSA GRUBU 9 PUANLA TAMAMLADI
Fransa, Senegal, Irak ve Norveç ile birlikte I Grubu'nda mücadele etti. Didier Deschamps'ın öğrencileri ilk maçında Senegal'i 3-1, ikinci karşılaşmasında Irak'ı 3-0, son grup maçında ise Norveç'i 4-1 mağlup etti. Üç maçını da kazanan Fransa, 9 puanla grup lideri oldu.
Fransa grup aşamasında 10 gol atarken kalesinde yalnızca 2 gol gördü. Kylian Mbappé, Senegal karşısında iki; Irak karşısında da iki gol kaydetti. Ousmane Dembélé ise Norveç maçında yaptığı hat-trick yaparak takımını liderliğe taşıdı.
İSVEÇ VE PARAGUAY'I GOL YEMEDEN ELEDİ
Fransa, son 32 turunda İsveç'i 3-0 mağlup ederek adını son 16'ya yazdırdı. Mbappé, bu karşılaşmada turnuvadaki gol sayısını 6'ya yükseltti.
Son 16 turunda Paraguay ile karşılaşan Fransa, daha fazla zorlandığı mücadeleyi Mbappé'nin penaltı golüyle 1-0 kazandı. Fransızlar böylece oynadığı 5 karşılaşmayı da kazanarak çeyrek finale yükseldi.
FRANSA 14 GOLLE ZİRVEDE
Fransa, çeyrek final öncesinde attığı 14 golle turnuvanın en skorer takımı konumunda bulunuyor. Mbappé 7 golle takımın en golcü ismi olurken Dembélé 4 golle kaptanını takip ediyor. İki yıldız, Fransa'nın 14 golünün 11'ine imza attı.
Michael Olise, Bradley Barcola ve Désiré Doué de hücum rotasyonuna yaratıcılık ve hız katıyor. Deschamps, Paraguay karşısında yeterince verimli olmadıklarını belirterek Fas maçında hücumdaki fırsatları daha iyi değerlendirmeleri gerektiğini söyledi.
FRANSA'NIN DÜNYA KUPASI SONUÇLARI
Fransa 3-1 Senegal
Fransa 3-0 Irak
Norveç 1-4 Fransa
Fransa 3-0 İsveç
Paraguay 0-1 Fransa
Fransa, turnuvadaki 5 karşılaşmada 14 gol attı ve yalnızca 2 gol yedi.
FAS C GRUBU'NDAN 7 PUANLA ÇIKTI
Fas, Brezilya, İskoçya ve Haiti ile birlikte C Grubu'nda yer aldı. Atlas Aslanları, turnuvaya Brezilya karşısında aldığı 1-1'lik beraberlikle başladı.
Fas ikinci maçında İskoçya'yı Ismael Saibari'nin golüyle 1-0 mağlup etti. Grup aşamasının son karşılaşmasında Haiti karşısında 1-0 geriye düşen Fas, sahadan 4-2 galip ayrıldı.
Mohamed Ouahbi'nin öğrencileri 2 galibiyet ve 1 beraberlikle 7 puana ulaştı. Fas, grubu Brezilya'nın ardından ikinci sırada tamamlayarak son 32 turuna yükseldi.
HOLLANDA'YI PENALTILARLA ELEDİ
Fas'ın son 32 turundaki rakibi Hollanda oldu. Normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona eren karşılaşmada penaltı atışlarını 3-2 kazanan Fas, adını son 16'ya yazdırdı.
Saibari, penaltı atışlarında Fas'ın turu getiren son vuruşunu gole çevirdi. Atlas Aslanları, turnuvanın güçlü ekiplerinden Hollanda'yı eleyerek şampiyonluk adaylarından biri olduğunu gösterdi.
KANADA'YI 3 GOLLE GEÇTİ
Fas, son 16 turunda turnuvanın ev sahiplerinden Kanada ile karşılaştı. İlk yarısı golsüz tamamlanan mücadelede Azzedine Ounahi iki, Soufiane Rahimi ise bir gol attı.
Rakibini 3-0 mağlup eden Fas, 2022'nin ardından 2026 Dünya Kupası'nda da çeyrek finale yükseldi.
FAS'IN DÜNYA KUPASI SONUÇLARI
Brezilya 1-1 Fas
İskoçya 0-1 Fas
Fas 4-2 Haiti
Hollanda 1-1 Fas — Penaltılar: 2-3
Kanada 0-3 Fas
Fas, turnuvadaki 5 karşılaşmada normal süre ve uzatmalarda 10 gol attı, kalesinde 4 gol gördü.
2022 YARI FİNALİNİN RÖVANŞI
Fransa ile Fas, 2022 Dünya Kupası'nın yarı finalinde karşı karşıya geldi. Fransa, Theo Hernandez ve Randal Kolo Muani'nin golleriyle mücadeleyi 2-0 kazanarak finale yükseldi.
Fas o turnuvada Dünya Kupası yarı finaline yükselen ilk Afrika ülkesi olarak tarihe geçti. İki takım, dört yıl sonra bu kez çeyrek finalde yeniden karşılaşacak.
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