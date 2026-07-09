CANLI: Fransa - Fas 2026 Dünya Kupası Çeyrek Final Maçı

. Michael Olise

FRANSA GRUBU 9 PUANLA TAMAMLADI

Fransa, Senegal, Irak ve Norveç ile birlikte I Grubu'nda mücadele etti. Didier Deschamps'ın öğrencileri ilk maçında Senegal'i 3-1, ikinci karşılaşmasında Irak'ı 3-0, son grup maçında ise Norveç'i 4-1 mağlup etti. Üç maçını da kazanan Fransa, 9 puanla grup lideri oldu.

Fransa grup aşamasında 10 gol atarken kalesinde yalnızca 2 gol gördü. Kylian Mbappé, Senegal karşısında iki; Irak karşısında da iki gol kaydetti. Ousmane Dembélé ise Norveç maçında yaptığı hat-trick yaparak takımını liderliğe taşıdı.