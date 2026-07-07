2026 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek finalistler belli oldu! İşte eşleşmeler
2026 FIFA Dünya Kupası’nda şampiyonluk yarışında sona yaklaşılıyor. Son 16 turunun ardından Fransa, Fas, İspanya, Belçika, Norveç, İngiltere ve Arjantin çeyrek final biletini aldı. Turnuvada son 8’e kalacak son takım ise İsviçre ile Kolombiya arasında oynanacak karşılaşmanın ardından belli olacak. İşte 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek final eşleşmeleri ve Türkiye saatiyle maç programı…
ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenlediği 2026 FIFA Dünya Kupası'nda nefes kesen eleme maçları devam ediyor. İlk kez 48 takımın mücadele ettiği organizasyonda şampiyonluk kupasına yalnızca sekiz takım kalacak.
2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek final eşleşmeleri
Fransa – Fas
Çeyrek final turunun ilk karşılaşmasında Fransa ile Fas karşı karşıya gelecek. Fransa, son 16 turunda Paraguay'ı 1-0 mağlup ederek adını son 8 takım arasına yazdırdı. Fas ise Kanada karşısında aldığı 3-0'lık galibiyetle çeyrek finale yükseldi.
Fransa-Fas karşılaşması 9 Temmuz Perşembe günü Boston Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak.
İspanya – Belçika
Turnuvanın favorileri arasında gösterilen İspanya, son 16 turunda Portekiz'i 1-0 mağlup etti. Belçika ise ev sahiplerinden ABD'yi 4-1'lik skorla saf dışı bırakarak İspanya'nın rakibi oldu.
İspanya-Belçika çeyrek final maçı 10 Temmuz Cuma günü Los Angeles Stadyumu'nda oynanacak. Dev mücadelede ilk düdük Türkiye saatiyle 22.00'de çalacak.
Norveç – İngiltere
2026 Dünya Kupası'nın dikkat çeken takımlarından Norveç, son 16 turunda Brezilya'yı 2-1 mağlup ederek büyük bir sürprize imza attı. İngiltere ise gol düellosuna sahne olan karşılaşmada Meksika'yı 3-2 yenerek çeyrek finale çıktı.
Norveç ile İngiltere arasındaki çeyrek final mücadelesi ABD yerel saatiyle 11 Temmuz Cumartesi günü Miami Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma Türkiye saatiyle 12 Temmuz Pazar günü saat 00.00'da başlayacak.
Arjantin – İsviçre/Kolombiya galibi
Son dünya şampiyonu Arjantin, Mısır karşısında iki farklı geriye düştüğü mücadeleyi 3-2 kazanarak çeyrek finale yükseldi. Lionel Messi ve arkadaşlarının son 8 turundaki rakibi, İsviçre-Kolombiya karşılaşmasının galibi olacak.
Arjantin'in İsviçre veya Kolombiya ile oynayacağı çeyrek final karşılaşması Kansas City Stadyumu'nda yapılacak. ABD'de 11 Temmuz Cumartesi gecesi oynanacak mücadele, Türkiye saatiyle 12 Temmuz Pazar günü saat 04.00'te başlayacak.
Dünya Kupası çeyrek final maçları ne zaman?
2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek final programı Türkiye saatiyle şöyle:
9 Temmuz Perşembe – 23.00
Fransa – Fas
Boston Stadyumu
10 Temmuz Cuma – 22.00
İspanya – Belçika
Los Angeles Stadyumu
12 Temmuz Pazar – 00.00
Norveç – İngiltere
Miami Stadyumu
12 Temmuz Pazar – 04.00
Arjantin – İsviçre/Kolombiya galibi
Kansas City Stadyumu