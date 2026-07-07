2026 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek finalistler belli oldu! İşte eşleşmeler

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenlediği 2026 FIFA Dünya Kupası'nda nefes kesen eleme maçları devam ediyor. İlk kez 48 takımın mücadele ettiği organizasyonda şampiyonluk kupasına yalnızca sekiz takım kalacak.

Fransa Dünya Kupası'nın favorilerinden 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek final eşleşmeleri Fransa – Fas Çeyrek final turunun ilk karşılaşmasında Fransa ile Fas karşı karşıya gelecek. Fransa, son 16 turunda Paraguay'ı 1-0 mağlup ederek adını son 8 takım arasına yazdırdı. Fas ise Kanada karşısında aldığı 3-0'lık galibiyetle çeyrek finale yükseldi. Fransa-Fas karşılaşması 9 Temmuz Perşembe günü Boston Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak. Takvim Kaynak Tercihleri