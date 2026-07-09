Almanlar duyurdu! Guirassy'den Fenerbahçe'ye kötü haber

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürürken, gündemindeki önemli isimlerden Serhou Guirassy cephesinden beklenmeyen bir gelişme yaşandı.

Serhou Guirassy

GUiRASSY'NİN TERCİHİ AVRUPA OLDU

Alman basınından Bild'in haberine göre, 30 yaşındaki Serhou Guirassy, kariyerini Avrupa'nın 5 büyük liginden birinde sürdürmek istiyor. Haberde, tecrübeli golcünün bu nedenle Fenerbahçe'nin transfer ihtimaline sıcak bakmadığı ifade edildi.

Geçtiğimiz sezon Borussia Dortmund formasıyla etkili bir performans sergileyen Guirassy, tüm kulvarlarda çıktığı 46 karşılaşmada 22 gol atarken 6 da asist yaptı. Gol yollarındaki istikrarlı görüntüsüyle dikkat çeken deneyimli forvet, Avrupa'nın önemli kulüplerinin de takip ettiği isimler arasında yer alıyor.