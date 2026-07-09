Almanlar duyurdu! Guirassy'den Fenerbahçe'ye kötü haber
Forvet hattını Vedat Muriqi'nin ardından bir yıldız isimle güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Serhou Guirassy transferinde istediği sonucu alamadı. Borussia Dortmund'un golcüsü, kariyerine Avrupa'nın 5 büyük liginden birinde devam etmeyi tercih ediyor.
Fenerbahçe, yeni sezon öncesi hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürürken, gündemindeki önemli isimlerden Serhou Guirassy cephesinden beklenmeyen bir gelişme yaşandı.
Sarı-lacivertlilerin transfer listesinde yer alan Borussia Dortmund'un golcüsünün, Türkiye'ye transfer olmayı düşünmediği öne sürüldü. Böylece Fenerbahçe'nin santrfor arayışında rotasını farklı isimlere çevirmesi bekleniyor.
GUiRASSY'NİN TERCİHİ AVRUPA OLDU
Alman basınından Bild'in haberine göre, 30 yaşındaki Serhou Guirassy, kariyerini Avrupa'nın 5 büyük liginden birinde sürdürmek istiyor. Haberde, tecrübeli golcünün bu nedenle Fenerbahçe'nin transfer ihtimaline sıcak bakmadığı ifade edildi.
Geçtiğimiz sezon Borussia Dortmund formasıyla etkili bir performans sergileyen Guirassy, tüm kulvarlarda çıktığı 46 karşılaşmada 22 gol atarken 6 da asist yaptı. Gol yollarındaki istikrarlı görüntüsüyle dikkat çeken deneyimli forvet, Avrupa'nın önemli kulüplerinin de takip ettiği isimler arasında yer alıyor.
FENERBAHÇE'DE YENİ HEDEF WATKINS
Guirassy transferinden istediği sonucu alamayan Fenerbahçe yönetiminin, santrfor listesindeki alternatif isimler için girişimlerini hızlandırması bekleniyor. Sarı-lacivertlilerin son dönemde en ciddi şekilde ilgilendiği oyuncuların başında ise Aston Villa'nın İngiliz golcüsü Ollie Watkins geliyor.
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, teknik heyetin raporu doğrultusunda forvet takviyesini kısa süre içinde tamamlamak amacıyla listedeki diğer adaylar için temaslarını yoğunlaştırması bekleniyor.