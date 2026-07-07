Lionel Messi'nin gözyaşları! Penaltıyı kaçırdı maçın kahramanı oldu

Arjantin, 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Mısır karşısında tarihi bir geri dönüşe imza attı. Son 11 dakikaya 2-0 geride giren Tangocular, Lionel Messi'nin 1 gol ve 1 asistle yönettiği geri dönüşle rakibini 3-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Messi, bitiş düdüğünün ardından sevinç gözyaşlarına hâkim olamadı. ARJANTİN 2-0'DAN GERİ DÖNDÜ Son şampiyon Arjantin ile Mısır, Dünya Kupası son 16 turunda Atlanta'da karşı karşıya geldi. Mısır, Yasser Ibrahim ve Mostafa Zico'nun golleriyle mücadelede 2-0 üstünlük kurdu. Arjantin, 79. dakikaya kadar turnuvaya veda etme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Tangocular, maçın son bölümünde art arda bulduğu üç golle skoru tersine çevirdi ve Dünya Kupası tarihine geçecek bir geri dönüş gerçekleştirdi. Cristian Romero 79. dakikada farkı bire indirdi. Lionel Messi dört dakika sonra eşitliği sağladı. Enzo Fernandez ise uzatma bölümünde attığı kafa golüyle Arjantin'i 3-2 öne geçirdi.

Lionel Messi penaltı kaçırdı MESSI PENALTIYI KAÇIRDI Lionel Messi, mücadelenin 21. dakikasında Arjantin adına penaltı noktasına geçti. Mısır kalecisi Mostafa Shobeir, Messi'nin vuruşunda gole izin vermedi. Kaçan penaltının ardından Mısır oyundaki üstünlüğünü korudu ve farkı ikiye çıkardı. Messi ise mücadeleyi bırakmadı ve Arjantin'in geri dönüşünde başrolü üstlendi. GERİ DÖNÜŞÜ MESSI BAŞLATTI Arjantin'in ilk golünde Lionel Messi'nin sağ kanattan yaptığı orta belirleyici oldu. Cristian Romero, yıldız futbolcunun ortasında yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve skoru 2-1'e getirdi. Messi, 83. dakikada bu kez golü atan isim oldu. Ceza sahası içindeki organizasyonu tamamlayan Arjantin kaptanı, skoru 2-2'ye taşıyarak takımını yeniden maça ortak etti. Arjantin'in baskısı uzatma bölümünde sonuç verdi. Lautaro Martinez'in sağ kanattan yaptığı ortada arka direkte topa yükselen Enzo Fernandez, kafa vuruşuyla tarihi geri dönüşü tamamladı. MESSI GÖZYAŞLARINA HÂKİM OLAMADI Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte Arjantin cephesinde büyük sevinç yaşandı. Taraftarları selamlamak için tribünlere yönelen Lionel Messi, çeyrek final biletinin ardından gözyaşlarına boğuldu. Takım arkadaşları, duygusal anlar yaşayan Arjantin kaptanına sarıldı. Messi'nin gözyaşları, 2-0 geriden gelen galibiyetin ve turnuvaya devam etmenin yarattığı rahatlamayı gözler önüne serdi. Takvim Kaynak Tercihleri