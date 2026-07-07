Korku tünelinden çeyrek finale! Arjantin Dünya Kupası'nda geri dönüşle Mısır'ı 3-2 yendi
2026 FIFA Dünya Kupası'nda nefes kesen bir karşılaşma sonrası çeyrek finalist belli oldu. Arjantin, Mısır karşısında 2-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 3-2 galip ayrıldı ve adını son 8 takım arasına yazdırmayı başardı. Tangocular'ın rakibi, İsviçre - Kolombiya eşleşmesinin galibi olacak. İşte atılan goller...
2026 FIFA Dünya Kupası'nda nefes kesen bir karşılaşma sonrası çeyrek finalist belli oldu. Arjantin, Mısır karşısında 2-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 3-2 galip ayrıldı ve adını son 8 takım arasına yazdırmayı başardı. Tangocular'ın rakibi, İsviçre - Kolombiya eşleşmesinin galibi olacak. İşte atılan goller...
Arjantin, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Mısır ile karşı karşıya geldi. Mücadelede gol perdesini Yasser Ibrahim açtı. Lionel Messi penaltı için topun başına geldi ancak vuruştan yararlanamadı. İlk yarı 1-0 bitti.
İkinci yarıda ise tam bir heyecan fırtınası yaşandı. Mostafa Zico, farkı ikiye çıkardı. Ancak bu andan sonra işler değişti. Lionel Scaloni'nin öğrencileri Cristian Romero ile farkı bire indirip Messi'yle beraberliği yakaladı. Enzo Fernandez son sözü söyledi.
Arjantin'in rakibi İsviçre - Kolombiya eşleşmesinin galibi olacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
1' Karşılaşma başladı
Arjantin - Mısır karşılaşması, Tangocular'ın santrasıyla başladı.
7' Paredes'ten kritik müdahale
Mısır, sağ kanattan geliştirdiği atakta etkili olmak istedi. Zico'nun ceza sahasına gönderdiği ortada Leandro Paredes, arka direkte boş kalan Mohamed Hany'den önce yükselerek topu kafayla uzaklaştırdı. Pozisyonun devamında Nahuel Molina, topu rakibine çarptırarak Arjantin'e taç atışı kazandırdı.
9' Arjantin gole yaklaştı
Alexis Mac Allister'ın savunma arkasına gönderdiği pasla topla buluşan Rodrigo De Paul, son çizgiye indikten sonra yerden Enzo Fernandez'i gördü. Enzo'nun vuruşunda top direğin yanından auta çıktı. Pozisyonun ardından yardımcı hakem, hücumun başlangıcı için ofsayt bayrağını kaldırdı.
15' GOL | Arjantin 0-1 Mısır
Mısır, Yasser Ibrahim'in golüyle öne geçti. Kısa kullanılan köşe vuruşunun ardından sağ tarafta topla buluşan Emam Ashour, arka direğe doğru etkili bir orta yaptı. Topa iyi yükselen Yasser Ibrahim, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara göndererek Mısır'ı 1-0 öne geçirdi.
⚽ Yasser Ibrahim, Mısır'ı Arjantin karşısında öne geçirdi. pic.twitter.com/5o0kV33AuA— Fanatik (@fanatikcomtr) July 7, 2026
19' Arjantin penaltı kazandı
Enzo Fernandez'in pasıyla sol kanattan ceza sahasına giren Nicolas Tagliafico, Hassan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem tereddüt etmeden penaltı noktasını gösterdi.
21' Messi penaltıdan yararlanamadı
Arjantin'in kazandığı penaltıda topun başına Lionel Messi geçti. Arjantinli yıldızın kalecinin sağına doğru yaptığı vuruşta Mostafa Shobeir başarılı bir kurtarışa imza atarak gole izin vermedi.
Mostafa Shobeir, Messi'nin penaltısını kurtardı. pic.twitter.com/2cvJBD1KiH— TRT Spor (@trtspor) July 7, 2026
28' Shobeir kalesinde devleşti
Arjantin, beraberlik golüne çok yaklaştı. Leandro Paredes'in pasıyla sağ kanatta topla buluşan Nahuel Molina, ceza sahasına etkili bir orta gönderdi. Altıpas içinde kafa vuruşunu yapan Alexis Mac Allister'ı bir kez daha kaleci Mostafa Shobeir durdurdu.
45' İlk yarı sona erdi
Hakem, ilk yarının son düdüğünü çaldı. Mısır, Yasser Ibrahim'in golüyle soyunma odasına 1-0 önde gitti.
İlk yarı sonucu | Arjantin 0-1 Mısır
46' İkinci yarı başladı
Karşılaşmanın ikinci yarısı Mısır'ın santrasıyla başladı.
53' Paredes uzaktan şansını denedi
Orta sahada topla buluşan Leandro Paredes, önünü boşalttıktan sonra ceza sahası dışından kaleyi yokladı. Arjantinli futbolcunun sert şutunda top üstten auta çıktı.
59' Mısır'ın ikinci golü VAR'dan döndü
Mısır, Zico ile farkı ikiye çıkardı ancak gol VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Sağ kanatta topla buluşan Hassan, rakiplerinden sıyrıldıktan sonra pasını boş durumdaki Mohamed Salah'a aktardı. Salah'ın savunma arkasına gönderdiği topa hareketlenen Zico, ceza sahası içinden yaptığı düzgün vuruşla ağları havalandırdı.
Karşılaşmanın hakemi, VAR uyarısının ardından pozisyonu saha kenarındaki monitörden izledi. İnceleme sonrasında hücumun başlangıcında faul tespit eden hakem, Mısır'ın golünü geçersiz saydı.
GOL | Arjantin 0-2 Mısır
Mısır, Mostafa Ziko'nun golüyle farkı ikiye çıkardı. Mohamed Salah'ın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Hassan, ceza sahasına girerek son çizgiye indi ve yerden ortasını yaptı. Penaltı noktası üzerinde topu kontrol eden Mostafa Ziko, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2.
⚽ Dejavu! Mısır'dan yine kontra atak, asist yine Hassan, gol yine Ziko! Mısır bu kez iki farklı önde! pic.twitter.com/99HKoa0BCz— TRT Spor (@trtspor) July 7, 2026
77' Mısır etkili geldi
Mısır, üçüncü gole Trezeguet ile yaklaştı. Zico'nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Trezeguet, önünü boşalttıktan sonra şutunu çekti. Ancak top yan ağlarda kaldı.
79' GOL | Arjantin 1-2 Mısır
Arjantin, Cristian Romero'nun golüyle farkı bire indirdi. Sağ kanatta topla buluşan Lionel Messi, ceza sahasına etkili bir orta gönderdi. Savunmanın markajından kurtularak boş kalan Romero, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve skoru 2-1'e getirdi.
⚽ Romero Arjantin'in umutlarını canlandırdı! Messi yine tarihe geçti! pic.twitter.com/UmD62K4J8x— TRT Spor (@trtspor) July 7, 2026
83' GOL | Arjantin 2-2 Mısır
Arjantin, Lionel Messi'nin golüyle beraberliği yakaladı. Messi'nin sağ kanattan yaptığı ortada Cristian Romero topu kafayla indirdi. Meşin yuvarlağı kontrol eden Lautaro Martinez, pasını bekletmeden Messi'ye aktardı. Arjantinli yıldız, gelişine yaptığı vuruşla topu ağlara göndererek skoru 2-2 yaptı.
⚽ İnanılmaz maç! Arjantin 5 dakikada geri döndü! Messi bu kez golü attı maçta şimdi beraberlik var! pic.twitter.com/D3FXN5obQ5— TRT Spor (@trtspor) July 7, 2026
90' GOL | Arjantin 3-2 Mısır
Arjantin, Enzo Fernandez'in golüyle geri dönüşü tamamlayarak 3-2 öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Lautaro Martinez, arka direğe doğru etkili bir orta gönderdi. Topa iyi yükselen Enzo Fernandez, yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve takımını öne geçirdi.
90' ARJANTİN 3-2 MISIR
Lionel Messi'nin liderliğindeki Arjantin, Mısır'ı 3-2 yendi.
RAKİP İSVİÇRE VEYA KOLOMBİYA
Arjantin ile Mısır arasında oynanan maçı Tangolcular kazandı ve rakibi belli oldu. Messi ve arkadaşları, İsviçre - Kolombiya eşleşmesinin galibiyle yarı finale çıkabilmek adına mücadele edecek.