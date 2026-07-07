Korku tünelinden çeyrek finale! Arjantin Dünya Kupası'nda geri dönüşle Mısır'ı 3-2 yendi

Lionel Messi Dünya Kupası kariyerinde 4. kez penaltı kaçırdı

46' İkinci yarı başladı

Karşılaşmanın ikinci yarısı Mısır'ın santrasıyla başladı.

53' Paredes uzaktan şansını denedi

Orta sahada topla buluşan Leandro Paredes, önünü boşalttıktan sonra ceza sahası dışından kaleyi yokladı. Arjantinli futbolcunun sert şutunda top üstten auta çıktı.

59' Mısır'ın ikinci golü VAR'dan döndü

Mısır, Zico ile farkı ikiye çıkardı ancak gol VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Sağ kanatta topla buluşan Hassan, rakiplerinden sıyrıldıktan sonra pasını boş durumdaki Mohamed Salah'a aktardı. Salah'ın savunma arkasına gönderdiği topa hareketlenen Zico, ceza sahası içinden yaptığı düzgün vuruşla ağları havalandırdı.

Karşılaşmanın hakemi, VAR uyarısının ardından pozisyonu saha kenarındaki monitörden izledi. İnceleme sonrasında hücumun başlangıcında faul tespit eden hakem, Mısır'ın golünü geçersiz saydı.

GOL | Arjantin 0-2 Mısır

Mısır, Mostafa Ziko'nun golüyle farkı ikiye çıkardı. Mohamed Salah'ın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Hassan, ceza sahasına girerek son çizgiye indi ve yerden ortasını yaptı. Penaltı noktası üzerinde topu kontrol eden Mostafa Ziko, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2.

⚽ Dejavu! Mısır'dan yine kontra atak, asist yine Hassan, gol yine Ziko! Mısır bu kez iki farklı önde! pic.twitter.com/99HKoa0BCz — TRT Spor (@trtspor) July 7, 2026

77' Mısır etkili geldi

Mısır, üçüncü gole Trezeguet ile yaklaştı. Zico'nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Trezeguet, önünü boşalttıktan sonra şutunu çekti. Ancak top yan ağlarda kaldı.

79' GOL | Arjantin 1-2 Mısır

Arjantin, Cristian Romero'nun golüyle farkı bire indirdi. Sağ kanatta topla buluşan Lionel Messi, ceza sahasına etkili bir orta gönderdi. Savunmanın markajından kurtularak boş kalan Romero, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve skoru 2-1'e getirdi.

⚽ Romero Arjantin'in umutlarını canlandırdı! Messi yine tarihe geçti! pic.twitter.com/UmD62K4J8x — TRT Spor (@trtspor) July 7, 2026

83' GOL | Arjantin 2-2 Mısır

Arjantin, Lionel Messi'nin golüyle beraberliği yakaladı. Messi'nin sağ kanattan yaptığı ortada Cristian Romero topu kafayla indirdi. Meşin yuvarlağı kontrol eden Lautaro Martinez, pasını bekletmeden Messi'ye aktardı. Arjantinli yıldız, gelişine yaptığı vuruşla topu ağlara göndererek skoru 2-2 yaptı.

⚽ İnanılmaz maç! Arjantin 5 dakikada geri döndü! Messi bu kez golü attı maçta şimdi beraberlik var! pic.twitter.com/D3FXN5obQ5 — TRT Spor (@trtspor) July 7, 2026

90' GOL | Arjantin 3-2 Mısır

Arjantin, Enzo Fernandez'in golüyle geri dönüşü tamamlayarak 3-2 öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Lautaro Martinez, arka direğe doğru etkili bir orta gönderdi. Topa iyi yükselen Enzo Fernandez, yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve takımını öne geçirdi.

90' ARJANTİN 3-2 MISIR

Lionel Messi'nin liderliğindeki Arjantin, Mısır'ı 3-2 yendi.