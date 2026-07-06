CANLI | ABD - Belçika 2026 Dünya Kupası maçı

Folarin Balogun cezasının ertelenmesi nedeniyle maçta forma giyebiliyor FOLARIN BALOGUN OYNAYABİLİYOR ABD'nin Bosna Hersek ile karşılaştığı son 32 turu maçında hem gol atan hem de kırmızı kart gören Folarin Balogun, cezasının ertelenmesinin ardından sahada yerini alabiliyor. Golcü futbolcu hakkında verilen karar gündeme otururken Belçika'nın yaptığı itiraz da reddedildi.

Malik Tillman Bosna Hersek maçında attığı golle birlikte turu getiren isimlerden biri oldu ABD GRUBU LİDER TAMAMLADI Turnuvaya ev sahibi avantajıyla başlayan ABD, D Grubu'nda etkili bir performans sergiledi. İlk maçında Paraguay'ı 4-1 mağlup eden ABD, turnuvaya golcü ve tempolu bir başlangıç yaptı. İkinci karşılaşmada Avustralya karşısında 2-0 kazanan ev sahibi ekip, son maçlar öncesi üst tur biletini cebine koydu. Grubun son karşılaşmasında Türkiye'ye 3-2 kaybeden ABD, buna rağmen 6 puanla D Grubu'nu lider bitirdi. Mauricio Pochettino'nun öğrencileri grup aşamasında 8 gol atarken kalesinde 4 gol gördü. Özellikle hücum hattındaki üretkenlik, ABD'nin turnuvadaki en dikkat çeken yönlerinden biri oldu.

ABD son maçında Bosna Hersek'i 2-0 yendi BOSNA-HERSEK'E KARŞI TARİHİ GALİBİYET ABD, son 32 turunda Bosna-Hersek ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, zorlu mücadeleyi 2-0 kazanarak 24 yıl sonra Dünya Kupası'nda eleme turu galibiyeti aldı. Karşılaşmada Folarin Balogun'un golü ABD'yi öne geçirirken, Malik Tillman'ın frikikten attığı gol skoru belirledi. Mücadelenin en çok konuşulan anlarından biri ise Balogun'un kırmızı kart görmesi oldu. ABD, son bölümde 10 kişi kalmasına rağmen savunma direncini korudu ve Bosna-Hersek'e geri dönüş şansı tanımadı. Bu sonuç, ev sahibi ekibin yalnızca hücum gücüyle değil, baskı anlarında gösterdiği dirençle de öne çıktığını gösterdi.