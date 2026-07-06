CANLI | ABD - Belçika 2026 Dünya Kupası maçı
2026 FIFA Dünya Kupsaı'nda bir çeyrek finalist daha belli oluyor. Portekiz'i eleyen İspanya'nın ardından ABD ile Belçika kozlarını paylaşıyor. İki ülke de kazanarak adını son 8 takım arasına yazdırmak amacında. Karşılaşmayı skor, dakika bilgisi ve önemli anlarıyla takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
ABD ile Belçika, Lumen Field'da karşı karşıya geliyor. Grup aşamalarında elde ettikleri sonuçların ardından son 32 turunda hata yapmayan iki takımın da tek hedefi kazanarak çeyrek finale yükselmek. Zorlu randevuyu Ürdün Futbol Federasyonu'ndan Adham Makhadmeh yönetiyor.
ABD - BELÇİKA MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
2026 FIFA Dünya Kupsaı'nda İspanya'nın çeyrek finaldeki rakibini belirleyecek olan ABD - Belçika maçı saat 03.00'ten itibaren TRT 1 ekranlarından yayınlanıyor.
FOLARIN BALOGUN OYNAYABİLİYOR
ABD'nin Bosna Hersek ile karşılaştığı son 32 turu maçında hem gol atan hem de kırmızı kart gören Folarin Balogun, cezasının ertelenmesinin ardından sahada yerini alabiliyor. Golcü futbolcu hakkında verilen karar gündeme otururken Belçika'nın yaptığı itiraz da reddedildi.
ABD GRUBU LİDER TAMAMLADI
Turnuvaya ev sahibi avantajıyla başlayan ABD, D Grubu'nda etkili bir performans sergiledi. İlk maçında Paraguay'ı 4-1 mağlup eden ABD, turnuvaya golcü ve tempolu bir başlangıç yaptı. İkinci karşılaşmada Avustralya karşısında 2-0 kazanan ev sahibi ekip, son maçlar öncesi üst tur biletini cebine koydu.
Grubun son karşılaşmasında Türkiye'ye 3-2 kaybeden ABD, buna rağmen 6 puanla D Grubu'nu lider bitirdi. Mauricio Pochettino'nun öğrencileri grup aşamasında 8 gol atarken kalesinde 4 gol gördü. Özellikle hücum hattındaki üretkenlik, ABD'nin turnuvadaki en dikkat çeken yönlerinden biri oldu.
BOSNA-HERSEK'E KARŞI TARİHİ GALİBİYET
ABD, son 32 turunda Bosna-Hersek ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, zorlu mücadeleyi 2-0 kazanarak 24 yıl sonra Dünya Kupası'nda eleme turu galibiyeti aldı. Karşılaşmada Folarin Balogun'un golü ABD'yi öne geçirirken, Malik Tillman'ın frikikten attığı gol skoru belirledi.
Mücadelenin en çok konuşulan anlarından biri ise Balogun'un kırmızı kart görmesi oldu. ABD, son bölümde 10 kişi kalmasına rağmen savunma direncini korudu ve Bosna-Hersek'e geri dönüş şansı tanımadı. Bu sonuç, ev sahibi ekibin yalnızca hücum gücüyle değil, baskı anlarında gösterdiği dirençle de öne çıktığını gösterdi.
BELÇİKA YENİLGİSİZ GELDİ
Belçika ise G Grubu'nda yenilgi almadan son 32 turuna yükseldi. İlk maçında Mısır ile 1-1 berabere kalan Kırmızı Şeytanlar, ikinci karşılaşmada İran karşısında 0-0'lık skorla sahadan ayrıldı. İlk iki maçta hücumda beklenen patlamayı yapamayan Belçika, grubun son haftasında Yeni Zelanda karşısında vites yükseltti.
Yeni Zelanda'yı 5-1 mağlup eden Belçika, grup aşamasını 5 puanla lider tamamladı. Üç maçta 6 gol atan Avrupa temsilcisi, kalesinde yalnızca 2 gol gördü. Bu tablo Belçika'nın zaman zaman zorlanmasına rağmen savunma dengesini koruduğunu ve doğru anda reaksiyon verebildiğini ortaya koydu.
SENEGAL KARŞISINDA İNANILMAZ GERİ DÖNÜŞ
Belçika'nın turnuvadaki en çarpıcı sınavı son 32 turunda Senegal karşısında geldi. Mücadelede 2-0 geriye düşen Belçika, normal sürenin son bölümünde Romelu Lukaku ve Youri Tielemans'ın golleriyle maçı uzatmalara taşıdı. Uzatma bölümünde bir kez daha sahneye çıkan Tielemans, penaltı golüyle Belçika'ya 3-2'lik galibiyeti getirdi.