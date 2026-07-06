Ronaldo'dan kupasız veda! İspanya Portekiz'i 1-0 yenip çeyrek finale yükseldi

Cristiano Ronaldo

MAÇTAN DAKİKALAR

1' Maç başladı

İspanya - Portekiz karşılaşmasında ilk düdük geldi ve mücadele başladı.

8' İspanya gole çok yaklaştı

İspanya, maçın başında net bir fırsattan yararlanamadı. Orta alanda topu alan Dani Olmo, ileri hareketlenen Mikel Oyarzabal'ı gördü. Kaleciyle karşı karşıya kalan Oyarzabal, yaptığı vuruşta golü bulamadı.

17' İspanya tehlikeli geldi

İspanya, Lamine Yamal ile etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan genç yıldız, ceza sahasına girdikten sonra topu sağına çekerek şutunu attı. Kaleci Diogo Costa'nın kurtardığı top Alex Baena'nın önünde kaldı. Baena'nın plase vuruşunda Diogo Costa bir kez daha sahneye çıktı ve topu kornere çeldi.