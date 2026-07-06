CANLI YAYIN
Geri

Ronaldo'dan kupasız veda! İspanya Portekiz'i 1-0 yenip çeyrek finale yükseldi

2026 FIFA Dünya Kupası'nda bir çeyrek finalist daha belli oldu. Portekiz ile İspanya karşı karşıya geldi. Mücadeleden galip ayrılan taraf, 1-0'lık skorla İspanyollar oldu. Luis de la Fuente'nin öğrencileri yarı finale çıkabilmek adına ABD - Belçika eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. İşte atılan gol...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Ronaldo'dan kupasız veda! İspanya Portekiz'i 1-0 yenip çeyrek finale yükseldi

Portekiz, İspanya ile 2026 FIFA Dünya Kupası'nda kozlarını paylaştı.

Birbirinden yıldız isimlerin yer aldığı mücadelede ilk devre 0-0 sona erdi. İkinci devrede uzun süre tabela değişmezken 90+1'de sahneye çıkan Mikel Merino, ülkesini çeyrek finale götüren golü attı. Maç 1-0 bitti.

İspanyolların rakibi ABD - Belçika eşleşmesinin galibi olacak.

Cristiano RonaldoCristiano Ronaldo

MAÇTAN DAKİKALAR

1' Maç başladı

İspanya - Portekiz karşılaşmasında ilk düdük geldi ve mücadele başladı.

8' İspanya gole çok yaklaştı

İspanya, maçın başında net bir fırsattan yararlanamadı. Orta alanda topu alan Dani Olmo, ileri hareketlenen Mikel Oyarzabal'ı gördü. Kaleciyle karşı karşıya kalan Oyarzabal, yaptığı vuruşta golü bulamadı.

17' İspanya tehlikeli geldi

İspanya, Lamine Yamal ile etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan genç yıldız, ceza sahasına girdikten sonra topu sağına çekerek şutunu attı. Kaleci Diogo Costa'nın kurtardığı top Alex Baena'nın önünde kaldı. Baena'nın plase vuruşunda Diogo Costa bir kez daha sahneye çıktı ve topu kornere çeldi.

Takvim Kaynak TercihleriTakvim Kaynak Tercihleri

Portekiz - İspanya maçının ilk devresi 0-0 bittiPortekiz - İspanya maçının ilk devresi 0-0 bitti

38' Portekiz gole yaklaştı

Portekiz, sağ kanattan geliştirdiği atakta gole çok yaklaştı. Ceza sahasına yapılan ortada Joao Felix, çizgi üzerinde topa dokunarak meşin yuvarlağı arkasındaki Cristiano Ronaldo'ya bıraktı. Ronaldo'nun yakın mesafeden yaptığı vuruşta kaleci Unai Simon gole izin vermedi.

41' Portekiz direğe takıldı

Portekiz, korner organizasyonunda gole yaklaştı. Kısa pasla kullanılan köşe vuruşunun ardından topu önüne alan Nuno Mendes, ceza sahası dışından kaleyi yokladı. Mendes'in şutunda top önce Pedro Porro'ya, ardından direğe çarparak oyun alanına döndü.

Portekiz ile İspanya, Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselmek için karşı karşıya geldiPortekiz ile İspanya, Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselmek için karşı karşıya geldi

46' İkinci yarı başladı

İspanya - Portekiz karşılaşmasında ikinci 45 dakika başladı.

56' Portekiz'de Nuno Mendes sakatlandı

Portekiz'de Nuno Mendes, yaşadığı sakatlığın ardından oyuna devam edemedi. 56. dakikada Mendes'in yerine Nelson Semedo oyuna dahil oldu.

74' Lamine Yamal şansını denedi

İspanya, ceza sahası sol çaprazından serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Lamine Yamal, doğrudan kaleyi düşündü. Genç yıldızın vuruşunda kalecinin üzerine gelen top kornere çıktı.

90+1 İSPANYA ÖNE GEÇTİ

İspanya, Ferran Torres'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Mikel Merino'nun düzgün vuruşu sonrsı 1-0 öne geçti.

MAÇ SONUCU | Portekiz - İspanya: 0-1

Lamine YamalLamine Yamal

GOL

Mikel Merino 90+1'de sahneye çıktı! İspanya uzatmalarda öne geçti

Pedro NetoPedro Neto

İSPANYA'NIN MUHTEMEL RAKİBİ

Portekiz'i 1-0 yenerek Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselen İspanya'nın muhtemel rakibi belli. İspanyollar, ABD - Belçika eşleşmesinden tur atlayacak ekiple karşılaşacak.

Hepsi aynı üzüntüyü yaşadı! 2026 FIFA Dünya Kupasından elenen takımlar belli olduHepsi aynı üzüntüyü yaşadı! 2026 FIFA Dünya Kupasından elenen takımlar belli oldu
Hepsi aynı üzüntüyü yaşadı! 2026 FIFA Dünya Kupası'ndan elenen takımlar belli oldu

Beşiktaş'a bir kaleci daha! Kartal Doğan Alemdar transferini de bitirdi
SONRAKİ HABER

Beşiktaş'a bir kaleci daha!
Burak Zihni
Burak Zihni Takvim.com.tr Spor

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler