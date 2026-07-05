Belçika’dan FIFA’ya Balogun tepkisi! Dünya Kupası kararı krize döndü

2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turu öncesi Folarin Balogun krizi yaşanıyor. ABD Milli Takımı futbolcusunun kırmızı kart cezasının 1 yıl ertelenmesi ve Belçika maçında forma giyebilecek olması, Belçika Futbol Federasyonu'nun tepkisini çekti. BELÇİKA'DAN FIFA KARARINA TEPKİ 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda ABD'nin Bosna Hersek ile oynadığı maçta doğrudan kırmızı kart gören Folarin Balogun için FIFA Disiplin Kurulu'nun verdiği karar tartışma yarattı. FIFA, ABD'li futbolcunun 1 maçlık men cezasının uygulanmasını 1 yıl süreyle erteledi. Bu kararın ardından Balogun'un Belçika ile oynanacak son 16 turu karşılaşmasında forma giymesinin önü açıldı. "KARARI ŞAŞKINLIKLA KARŞILIYORUZ" Belçika Futbol Federasyonu, FIFA Disiplin Kurulu'nun Balogun hakkında verdiği karara tepki gösterdi. Federasyondan yapılan açıklamada, kararın şaşkınlıkla karşılandığı ve sürece ilişkin tüm hukuki seçeneklerin değerlendirildiği ifade edildi. Açıklamada, "FIFA'nın Balogun ile ilgili verdiği kararı şaşkınlıkla karşılıyoruz. Tüm katılan takımların haklarını korumak, hem bu Dünya Kupası'nda hem de önümüzdeki turnuvalarda sporumuzdaki adil oyun ilkesi olan Fair Play ilkesini savunmak amacıyla, tüm seçenekleri araştırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Folarin Balogun son maçında kırmızı kart gördü BALOGUN BELÇİKA MAÇINDA OYNAYABİLECEK Folarin Balogun, ABD'nin Bosna Hersek'i mağlup ettiği son 32 turu maçında doğrudan kırmızı kart görmüştü. Normal şartlarda otomatik olarak 1 maç men cezası alması beklenen yıldız futbolcu için FIFA Disiplin Kurulu farklı bir uygulamaya gitti. Kurul, Balogun'un cezasının uygulanmasını 1 yıl süreyle erteledi. Bu karar, ABD Milli Takımı'nın hücum hattı için kritik bir gelişme olarak öne çıkarken, Belçika cephesinde büyük rahatsızlık yarattı. FAIR PLAY VURGUSU DİKKAT ÇEKTİ Belçika Futbol Federasyonu'nun açıklamasında özellikle Fair Play vurgusu öne çıktı. Federasyon, yalnızca Belçika'nın değil turnuvaya katılan tüm takımların haklarının korunması gerektiğini savundu. ABD ile Belçika arasında oynanacak son 16 turu karşılaşması öncesi gelen bu açıklama, maçın sportif boyutunun yanında disiplin ve hukuk tartışmasını da gündemin merkezine taşıdı. Takvim Kaynak Tercihleri