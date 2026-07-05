Vikingler çeyrek finalde! Norveç Dünya Kupası'nda Brezilya'yı Haaland ile devirdi

Brezilya ile Norveç, çeyrek finale yükselebilmek adına karşı karşıya geldi. Bruno Guimaraes mücadelenin 14. dakikasında penaltıdan faydalanamadı. İlk devrede iki takım da skoru değiştiremedi. 45 dakika 0-0 biterken gözler ikinci yarıya çevrildi. Karşılaşmada gol perdesini 79. dakikada Andreas Schjelderup'un soldan yaptığı orta sonrası Erling Haaland açtı. Manchester City'nin yıldızı, ülkesini de taşımayı sürdürdü. 90'da da sahneye çıkan dev forvet, uzaktan attığı şutla farkı ikiye çıkardı. Neymar'ın 90+10'daki penaltısı yetmedi. Kalan dakikalarda skor değişmedi ve Stale Solbakken'in öğrencileri sahadan 2-1 galip ayrılarak çeyrek finale adını yazdırdı. Norveç'in rakibi Meksika - İngiltere turunun galibi olacak.

Vinicius Junior ilk 11'de görev yaptı MAÇTAN DAKİKALAR 1' Maç başladı Brezilya - Norveç karşılaşmasında ilk düdük geldi ve mücadele başladı. 17' Brezilya penaltıdan yararlanamadı Brezilya, maçın ilk bölümünde penaltı kazandı. Topun başına geçen Bruno Guimaraes vuruşunu yaptı ancak Norveç kalecisi Örjan Nyland gole izin vermedi ve penaltıyı kurtardı. 40' Brezilya gole yaklaştı Brezilya, ilk yarının son bölümünde gole çok yaklaştı. Vinicius Junior'ın sol ön bölgeden verdiği derin pasla ceza sahasına giren Gabriel Martinelli, son çizgiden kale sahasına doğru pasını gönderdi. Falsolu topa Bruno Guimaraes dokunamazken, kaleci Nyland son anda uzanarak topu ters tarafa çeldi ve tehlikeyi önledi. İlk yarı sonucu | Brezilya 0-0 Norveç Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. Brezilya, Bruno Guimaraes ile penaltıdan yararlanamazken, Norveç kalecisi Örjan Nyland yaptığı kritik kurtarışlarla ilk yarıya damga vurdu. 46' İkinci yarı başladı Brezilya - Norveç maçında ikinci yarı başladı. 53' Norveç gole yaklaştı Norveç, ikinci yarının başında tehlikeli geldi. Kaleci Nyland'ın rakip yarı alana gönderdiği uzun topu Erling Haaland kontrol etmek istedi. Savunmada Gabriel'in müdahalesi sonrası top ceza sahasının soluna açıldı. Pozisyonu takip eden Martin Odegaard, sol çaprazdan vuruşunu yaptı ancak kaleci Alisson gole izin vermedi. Takvim Kaynak Tercihleri