Vikingler çeyrek finalde! Norveç Dünya Kupası'nda Brezilya'yı Haaland ile devirdi
2026 FIFA Dünya Kupası'nda bir çeyrek finalist daha belli oldu. Brezilya ile Norveç kozlarını paylaştı. Vikingler, Erling Haaland'ın golleriyle rakibini 2-1 yenerek son 8 takım arasına adını yazdırdı. Norveç'in rakibi, Meksika - İngiltere maçının galibi olacak. İşte atılan goller...
Brezilya ile Norveç, çeyrek finale yükselebilmek adına karşı karşıya geldi.
Bruno Guimaraes mücadelenin 14. dakikasında penaltıdan faydalanamadı. İlk devrede iki takım da skoru değiştiremedi. 45 dakika 0-0 biterken gözler ikinci yarıya çevrildi.
Karşılaşmada gol perdesini 79. dakikada Andreas Schjelderup'un soldan yaptığı orta sonrası Erling Haaland açtı. Manchester City'nin yıldızı, ülkesini de taşımayı sürdürdü. 90'da da sahneye çıkan dev forvet, uzaktan attığı şutla farkı ikiye çıkardı. Neymar'ın 90+10'daki penaltısı yetmedi. Kalan dakikalarda skor değişmedi ve Stale Solbakken'in öğrencileri sahadan 2-1 galip ayrılarak çeyrek finale adını yazdırdı.
Norveç'in rakibi Meksika - İngiltere turunun galibi olacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
1' Maç başladı
Brezilya - Norveç karşılaşmasında ilk düdük geldi ve mücadele başladı.
17' Brezilya penaltıdan yararlanamadı
Brezilya, maçın ilk bölümünde penaltı kazandı. Topun başına geçen Bruno Guimaraes vuruşunu yaptı ancak Norveç kalecisi Örjan Nyland gole izin vermedi ve penaltıyı kurtardı.
40' Brezilya gole yaklaştı
Brezilya, ilk yarının son bölümünde gole çok yaklaştı. Vinicius Junior'ın sol ön bölgeden verdiği derin pasla ceza sahasına giren Gabriel Martinelli, son çizgiden kale sahasına doğru pasını gönderdi. Falsolu topa Bruno Guimaraes dokunamazken, kaleci Nyland son anda uzanarak topu ters tarafa çeldi ve tehlikeyi önledi.
İlk yarı sonucu | Brezilya 0-0 Norveç
Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. Brezilya, Bruno Guimaraes ile penaltıdan yararlanamazken, Norveç kalecisi Örjan Nyland yaptığı kritik kurtarışlarla ilk yarıya damga vurdu.
46' İkinci yarı başladı
Brezilya - Norveç maçında ikinci yarı başladı.
53' Norveç gole yaklaştı
Norveç, ikinci yarının başında tehlikeli geldi. Kaleci Nyland'ın rakip yarı alana gönderdiği uzun topu Erling Haaland kontrol etmek istedi. Savunmada Gabriel'in müdahalesi sonrası top ceza sahasının soluna açıldı. Pozisyonu takip eden Martin Odegaard, sol çaprazdan vuruşunu yaptı ancak kaleci Alisson gole izin vermedi.
49' Norveç kaleyi yokladı
Norveç, ikinci yarının başında Berg ile kaleyi yokladı. Orta yuvarlaktan ileri çıkan Berg, ceza yayının gerisinden sağ ayağıyla şutunu çekti. Ancak top farklı şekilde üstten auta gitti.
62' Brezilya gole yaklaştı
Brezilya, sol kanattan geliştirdiği atakta gole yaklaştı. Arka direğe doğru yapılan orta savunmadan sekerek Rayan'ın önünde kaldı. Rayan'ın sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Örjan Nyland gole izin vermedi.
80' GOL | Brezilya 0-1 Norveç
Norveç, Erling Haaland'ın golüyle Brezilya karşısında 1-0 öne geçti. Sol kanattan yapılan ortada ceza sahasında iyi yükselen Haaland, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.
90' GOL | Brezilya 0-2 Norveç
Norveç, Haaland'ın bir kez daha sahneye çıkmasıyla farkı ikiye çıkardı. Ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan yıldız golcü, sol ayağıyla sert vurdu. Yerden giden top uzak köşeden ağlarla buluştu ve skor 2-0 oldu.
90+10' GOL | Brezilya 1-2 Norveç
Brezilya, Neymar'ın penaltı golüyle farkı bire indirdi. Kazanılan penaltıda topun başına geçen Neymar, sağ ayağıyla yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
90+13' Maç sonucu | Brezilya 1-2 Norveç
Karşılaşmada son düdük çaldı ve Norveç, Brezilya'yı 2-1 mağlup ederek 2026 Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükseldi. Erling Haaland attığı iki golle maçın yıldızı olurken, Brezilya turnuvaya son 16 turunda veda etti.
GOLLER
Norveç'in golcüsü Erling Haaland sahnede! Schjelderup getirdi golcü bitirdi! 1-0!
Norveç'in golcüsü Erling Haaland sahnede! Schjelderup getirdi golcü bitirdi! 1-0! 🇳🇴 pic.twitter.com/pWl6564RKq— TRT Spor (@trtspor) July 5, 2026
Erling Haaland atıyor Vikingler çeyrek finale doğru kürek çekiyor!
⚽ Erling Haaland atıyor Vikingler çeyrek finale doğru kürek çekiyor! pic.twitter.com/Z4Xcjegobz— TRT Spor (@trtspor) July 5, 2026
Brezilya, Neymar'ın penaltıdan attığı golle farkı 1'e indirdi.
🇧🇷 Brezilya, Neymar'ın penaltıdan attığı golle farkı 1'e indirdi. pic.twitter.com/3LlgWxztpz— TRT Spor (@trtspor) July 5, 2026
RAKİP MEKSİKA VEYA İNGİLTERE
Norveç Brezilya'yı eleyerek son 8 takım arasına kaldı. Solbakken'in öğrencileri, Meksika - İngiltere randevusunun kazananı ile kozlarını paylaşacak.