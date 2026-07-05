Cristiano Ronaldo'dan son dans! Dünya Kupası kararını açıkladı

Portekiz Milli Takımı'nın yıldızı Cristiano Ronaldo, geleceği ve kariyerine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 2026 FIFA Dünya Kupası'nın kendisi için son Dünya Kupası olduğunu söyleyen Ronaldo, emeklilik kararını da kendi istediği zaman vereceğini belirtti.

RONALDO'DAN DÜNYA KUPASI SÖZLERİ

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, kariyeriyle ilgili kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Başarılarına ve futbolculuk yolculuğuna ilişkin konuşan Ronaldo, sahip oldukları için şükrettiğini söyledi.

Tecrübeli futbolcu, hayatta hiçbir şeyinin eksik olmadığını vurgularken, Tanrı'nın kendisine çok cömert davrandığını ifade etti. Ronaldo, özellikle milli takımda ve kişisel hayatında elde ettiklerinin kendisi için büyük anlam taşıdığını dile getirdi.

"DÜNYA KUPASI BENİ DAHA BÜYÜK YAPMAZ"

Cristiano Ronaldo, Dünya Kupası'na bakışını da net sözlerle anlattı. Portekizli yıldız, turnuvayı kazanmanın ya da kazanamamanın kariyerindeki büyüklüğü değiştirmeyeceğini söyledi.

Ronaldo, "Hayatta hiçbir şeyim eksik değil. Tanrı bana çok cömert davrandı ve hiç kazanmayı ummadığım her şeyi bana verdi. Özellikle milli takımda ve kişisel hayatımda da. Önemli olan her anın tadını çıkarmak. Dünya Kupası'nı kazanmak beni daha büyük bir Cristiano yapmaz, kazanmamak da benden hiçbir şey eksiltmez." ifadelerini kullandı.