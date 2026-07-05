Cristiano Ronaldo'dan son dans! Dünya Kupası kararını açıkladı
Portekiz Milli Takımı’nın yıldızı Cristiano Ronaldo, 2026 Dünya Kupası’nın kariyerindeki son Dünya Kupası olduğunu açıkladı. Tecrübeli futbolcu, emeklilik kararını ise kendi istediği zaman vereceğini söyledi.
Portekiz Milli Takımı'nın yıldızı Cristiano Ronaldo, geleceği ve kariyerine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 2026 FIFA Dünya Kupası'nın kendisi için son Dünya Kupası olduğunu söyleyen Ronaldo, emeklilik kararını da kendi istediği zaman vereceğini belirtti.
RONALDO'DAN DÜNYA KUPASI SÖZLERİ
Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, kariyeriyle ilgili kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Başarılarına ve futbolculuk yolculuğuna ilişkin konuşan Ronaldo, sahip oldukları için şükrettiğini söyledi.
Tecrübeli futbolcu, hayatta hiçbir şeyinin eksik olmadığını vurgularken, Tanrı'nın kendisine çok cömert davrandığını ifade etti. Ronaldo, özellikle milli takımda ve kişisel hayatında elde ettiklerinin kendisi için büyük anlam taşıdığını dile getirdi.
"DÜNYA KUPASI BENİ DAHA BÜYÜK YAPMAZ"
Cristiano Ronaldo, Dünya Kupası'na bakışını da net sözlerle anlattı. Portekizli yıldız, turnuvayı kazanmanın ya da kazanamamanın kariyerindeki büyüklüğü değiştirmeyeceğini söyledi.
Ronaldo, "Hayatta hiçbir şeyim eksik değil. Tanrı bana çok cömert davrandı ve hiç kazanmayı ummadığım her şeyi bana verdi. Özellikle milli takımda ve kişisel hayatımda da. Önemli olan her anın tadını çıkarmak. Dünya Kupası'nı kazanmak beni daha büyük bir Cristiano yapmaz, kazanmamak da benden hiçbir şey eksiltmez." ifadelerini kullandı.
SON DÜNYA KUPASI OLACAK
2026 FIFA Dünya Kupası'nın kendisi için özel bir anlam taşıdığını belirten Cristiano Ronaldo, turnuvanın milli takım kariyerindeki son Dünya Kupası olacağını açıkladı.
Yıldız futbolcu, "Evet, bu benim için son Dünya Kupası. Hadi gidip bunun tadını çıkaralım." sözleriyle kariyerindeki tarihi dönemece dikkat çekti. Reuters da Ronaldo'nun turnuva sürecindeki her maçının Portekiz formasıyla son maçlarından biri olabileceğine işaret ederken, Portekiz'in son 16 turunda İspanya ile karşılaşacağını yazdı.
EMEKLİLİK KARARI İÇİN NET YANIT
Ronaldo, futbol kariyerinin ne zaman sona ereceğine yönelik soruya da net bir yanıt verdi. Portekizli yıldız, emeklilik kararının dışarıdan gelen beklentilerle değil, kendi iradesiyle verileceğini söyledi.
Cristiano Ronaldo, "Kariyerimi kendim istediğim zaman sonlandıracağım. Siz gazetecilerin istediği zaman değil." sözleriyle geleceğine ilişkin kararın tamamen kendisine ait olduğunu dile getirdi.
PORTEKİZ'E GOLLERİYLE KATKI VERDİ
2026 FIFA Dünya Kupası'nda Portekiz formasıyla mücadele eden Cristiano Ronaldo, turnuvada attığı gollerle takımına önemli katkı sağladı. FOX Sports'un takip verilerine göre Ronaldo, 2026 Dünya Kupası'nda Özbekistan karşısında iki gol kaydetti ve Hırvatistan'a karşı penaltıdan attığı golle Dünya Kupası eleme turlarındaki ilk golünü buldu.
Ronaldo'nun açıklamaları, Portekiz'in turnuvadaki yolculuğu kadar yıldız futbolcunun kariyerindeki son büyük Dünya Kupası hikayesini de gündemin merkezine taşıdı.
Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, 5 Şubat 1985'te Portekiz'in Madeira Adası'nda dünyaya geldi. Sporting altyapısından yetişen yıldız futbolcu, kariyerinde Manchester United, Real Madrid, Juventus ve Al Nassr formaları giydi.
Portekiz Milli Takımı'nın en önemli futbolcularından biri olan Ronaldo, kariyeri boyunca Şampiyonlar Ligi, Avrupa Şampiyonası, UEFA Uluslar Ligi ve çok sayıda bireysel ödül kazandı. 2026 Dünya Kupası'nda da Portekiz'in liderlerinden biri olarak sahne alan Ronaldo, kariyerinin son Dünya Kupası yolculuğunu sürdürüyor.