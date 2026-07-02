Trabzonspor'dan 9. imza! Andre Onana transferi bitti

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, kaleci transferinde önemli bir hamle yaptı. Bordo-mavililer, geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadrosunda yer alan Andre Onana'yı bir sezon daha takımda tutma kararı aldı. Trabzonspor, oyuncunun ardından Manchester United ile de kiralık transfer konusunda anlaşmaya vardı.

Andre Onana geçen sezonu da Trabzonspor'da geçirdi 1 YILLIK KİRALIK ANLAŞMASI İngiliz basınında yer alan haberlere göre Trabzonspor, Andre Onana için Manchester United ile 1 yıllık kiralık sözleşme konusunda el sıkıştı. Bordo-mavililerin, bu kiralama için İngiliz ekibine 1,5 milyon euro kiralama bedeli ödeyeceği belirtildi.