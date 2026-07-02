Trabzonspor'dan 9. imza! Andre Onana transferi bitti
Yeni sezon öncesi kadrosunu şekillendiren Trabzonspor, Andre Onana transferinde mutlu sona ulaştı. Bordo-mavililer, Kamerunlu kalecinin kiralık transferi için Manchester United ile anlaşma sağladı.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, kaleci transferinde önemli bir hamle yaptı. Bordo-mavililer, geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadrosunda yer alan Andre Onana'yı bir sezon daha takımda tutma kararı aldı.
Trabzonspor, oyuncunun ardından Manchester United ile de kiralık transfer konusunda anlaşmaya vardı.
1 YILLIK KİRALIK ANLAŞMASI
İngiliz basınında yer alan haberlere göre Trabzonspor, Andre Onana için Manchester United ile 1 yıllık kiralık sözleşme konusunda el sıkıştı. Bordo-mavililerin, bu kiralama için İngiliz ekibine 1,5 milyon euro kiralama bedeli ödeyeceği belirtildi.
GEÇEN SEZONUN VAZGEÇİLMEZLERİNDENDİ
30 yaşındaki Kamerunlu file bekçisi, geride kalan sezonda Trabzonspor formasıyla 34 resmi karşılaşmada görev yaptı. Andre Onana, bu maçların 6'sında kalesini gole kapatırken bordo-mavili ekiple Türkiye Kupası sevinci yaşadı. Teknik heyetin performansından memnun kaldığı deneyimli kaleci, yeni sezonda da Trabzonspor'un kalesini koruyacak.