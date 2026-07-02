Fenerbahçe'de bir transfer daha bitmek üzere! 3. imza İngiltere'den

Fenerbahçe'de yeni sezon planlaması yoğun şekilde devam ediyor. Trendyol Süper Lig'de uzun süredir devam eden şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertliler, yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sıklaştırdı.

Ollie Watkins geride kalan sezonda 55 maça çıktı SAKATLIK SONRASI GİRİŞİMLER HIZLANDI Kanarya, şu ana kadar Vedat Muriqi ve Amara Diouf transferlerinde anlaşma sağladı. Yönetim, 3. takviye için ise hücum hattına yöneldi. Vedat Muriqi'nin sakatlığı sonrası forvet transferine ağırlık veren Fenerbahçe, Serhou Guirassy için temaslarını sürdürürken Ollie Watkins için de harekete geçti.