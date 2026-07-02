Fenerbahçe'de bir transfer daha bitmek üzere! 3. imza İngiltere'den
Transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe’de forvet hattı için flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerde başkan Aziz Yıldırım’ın talimatıyla bir transferde daha düğmeye basıldı. Listedeki isim ise Aston Villa'nın golcüsü Ollie Watkins. İşte transferin ayrıntıları...
Fenerbahçe'de yeni sezon planlaması yoğun şekilde devam ediyor. Trendyol Süper Lig'de uzun süredir devam eden şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertliler, yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sıklaştırdı.
SAKATLIK SONRASI GİRİŞİMLER HIZLANDI
Kanarya, şu ana kadar Vedat Muriqi ve Amara Diouf transferlerinde anlaşma sağladı. Yönetim, 3. takviye için ise hücum hattına yöneldi. Vedat Muriqi'nin sakatlığı sonrası forvet transferine ağırlık veren Fenerbahçe, Serhou Guirassy için temaslarını sürdürürken Ollie Watkins için de harekete geçti.
AZİZ YILDIRIM'DAN TALİMAT
Fotomaç'ın haberine göre; Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Premier Lig ekibi Aston Villa'da forma giyen 30 yaşındaki İngiliz golcü için kurmaylarına "Bitirin" talimatı verdi.
Aston Villa ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ollie Watkins'in güncel piyasa değerinin 25 milyon euro olduğu belirtildi. 1.80 metre boyundaki yıldız futbolcu için resmi teklif sunan Fenerbahçe, İngiliz ekibinden gelecek yanıtı bekliyor.
GEÇEN SEZON 55 MAÇA ÇIKTI
Ollie Watkins, geçen sezon Aston Villa formasıyla toplam 55 karşılaşmada görev aldı. İngiliz golcü, bu maçlarda 21 gol ve 5 asistlik performans sergileyerek dikkat çekici bir sezon geçirdi. Öte yandan Watkins, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda İngiltere Milli Takımı kadrosunda da yer alıyor.