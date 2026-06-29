Trabzonspor’un forveti Felipe Augusto Zenit’e transfer oldu!
Trabzonspor'un geçen sezon kadrosuna kattığı Felipe Augusto Zenit'in yolunu tuttu. Rus temsilcisi anlaşmayı resmen duyurdu. Bordo mavililer ise anlaşmayla birlikte kulübün kasasına 15 milyon euro bonservis gireceğini açıkladı.
Hızlı Özet Göster
- Trabzonspor'un Brezilyalı forveti Felipe Augusto, Rus kulübü Zenit'e transfer oldu.
- Zenit, Trabzonspor ile anlaşmaya vardıklarını sosyal medya hesaplarından duyurdu.
- 22 yaşındaki futbolcu bu sezon Trabzonspor formasıyla 40 maçta 15 gol kaydetti.
- Felipe Augusto, Trabzonspor ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.
- Brezilyalı oyuncu daha önce Belçika ve Türkiye'de forma giydi.
Adı bir süredir transfer dedikodularıyla anılan Trabzonspor'un forveti Felipe Augusto, resmen yuvadan uçtu. Brezilyalı forvet artık Zenit'in formasını giyecek.
Sezonu 40 maçta 15 golle tamamlayan Brezilyalı oyuncu için Rus kulübünden açıklama yapıldı.
ZENIT AÇIKLADI
Rus ekibinden sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda; "Felipe Augusto artık Zenit'in futbolcusu. Trabzonspor ile anlaşmaya vardık. Kendisine Petersburg'a hoş geldin diyor ve bol gollü bir sezon diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
22 yaşındaki futbolcu da; "Kariyerimde büyük bir adım attığımı düşünüyorum. Belçika ve Türkiye'de oynadım. Dolayısıyla Avrupa futbolunun nasıl bir şey olduğunu biliyorum. Bu benim için büyük bir meydan okuma." açıklamasında bulundu.
15 MİLYON EURO BONSERVİS
Trabzonspor, yaptığı açıklama ile transferin maliyetini resmen duyurdu.
Açıklamada; "Profesyonel futbolcumuz Felipe Augusto Da Silva'nın, Zenit Kulübü'ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.
Buna göre; Zenit Kulübü ile, sözleşme fesih bedeli olarak 15.000.000.-EUR garanti bedel ve 5.000.000.-EUR şarta bağlı bonus olmak üzere, toplamda 20.000.000.-EUR bedelli anlaşma yapılmıştır." denildi.
Genç forvet Trabzonspor ile Ziraat Türkiye Kupası zaferi yaşamıştı.
Trabzonspor'da bol karlı ayrılık!
Trabzonspor'dan 32 milyon euroya 'hayır'