Trabzonspor’un forveti Felipe Augusto Zenit’e transfer oldu!

Felipe Augusto.

ZENIT AÇIKLADI

Rus ekibinden sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda; "Felipe Augusto artık Zenit'in futbolcusu. Trabzonspor ile anlaşmaya vardık. Kendisine Petersburg'a hoş geldin diyor ve bol gollü bir sezon diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

22 yaşındaki futbolcu da; "Kariyerimde büyük bir adım attığımı düşünüyorum. Belçika ve Türkiye'de oynadım. Dolayısıyla Avrupa futbolunun nasıl bir şey olduğunu biliyorum. Bu benim için büyük bir meydan okuma." açıklamasında bulundu.

15 MİLYON EURO BONSERVİS

Trabzonspor, yaptığı açıklama ile transferin maliyetini resmen duyurdu.

Açıklamada; "Profesyonel futbolcumuz Felipe Augusto Da Silva'nın, Zenit Kulübü'ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.

Buna göre; Zenit Kulübü ile, sözleşme fesih bedeli olarak 15.000.000.-EUR garanti bedel ve 5.000.000.-EUR şarta bağlı bonus olmak üzere, toplamda 20.000.000.-EUR bedelli anlaşma yapılmıştır." denildi.

Genç forvet Trabzonspor ile Ziraat Türkiye Kupası zaferi yaşamıştı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Trabzonspor