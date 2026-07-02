Furkan Korkmaz resmen Beşiktaş GAİN'de!

Furkan Korkmaz Beşiktaş GAİN için ter dökecek

FURKAN KORKMAZ BEŞİKTAŞ'TA

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, Furkan Korkmaz ile sözleşme imzalandığı belirtildi. Geçtiğimiz sezonu TOFAŞ formasıyla tamamlayan milli basketbolcu, 2026 itibarıyla yeniden İstanbul merkezli güçlü bir yapılanmanın parçası oldu.

Siyah-beyazlılar, 2026-27 sezonu öncesinde hem Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde hem de Avrupa arenasında iddialı bir kadro kurmayı hedefliyor. Beşiktaş'ın Furkan Korkmaz hamlesi, bu planlamanın en dikkat çeken yerli transferlerinden biri olarak öne çıktı.

TOFAŞ SEZONUNUN ARDINDAN YENİ ADRESİ BEŞİKTAŞ

Furkan Korkmaz, 2025-26 sezonunda TOFAŞ formasıyla ligde 23 maça çıktı. Milli oyuncu bu süreçte 9.0 sayı, 2.2 ribaund ve 1.4 asist ortalamalarıyla mücadele etti. Şut tehdidi, açık saha koşuları ve kanat pozisyonundaki skor katkısıyla bilinen Korkmaz, Beşiktaş'ın hücum çeşitliliğini artırabilecek profillerden biri olarak değerlendiriliyor.

2 ve 3 numara pozisyonlarında görev yapabilen tecrübeli basketbolcu, özellikle dış şut tehdidi ve topsuz oyundaki hareketliliğiyle siyah-beyazlı ekibe önemli katkı verebilir. Beşiktaş teknik ekibinin, Furkan Korkmaz'ı hem yerli oyuncu kalitesini yükselten hem de Avrupa seviyesinde tecrübe getiren bir hamle olarak gördüğü belirtiliyor.