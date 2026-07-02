Furkan Korkmaz resmen Beşiktaş GAİN'de!
Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş GAİN, NBA kariyeri de bulunan ve son olarak TOFAŞ forması giyen 28 yaşındaki Furkan Korkmaz ile anlaşmaya vardı.
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında milli oyuncu Furkan Korkmaz'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Siyah-beyazlı ekip, son olarak Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ'ta forma giyen 28 yaşındaki basketbolcuyla sözleşme imzaladı.
FURKAN KORKMAZ BEŞİKTAŞ'TA
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, Furkan Korkmaz ile sözleşme imzalandığı belirtildi. Geçtiğimiz sezonu TOFAŞ formasıyla tamamlayan milli basketbolcu, 2026 itibarıyla yeniden İstanbul merkezli güçlü bir yapılanmanın parçası oldu.
Siyah-beyazlılar, 2026-27 sezonu öncesinde hem Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde hem de Avrupa arenasında iddialı bir kadro kurmayı hedefliyor. Beşiktaş'ın Furkan Korkmaz hamlesi, bu planlamanın en dikkat çeken yerli transferlerinden biri olarak öne çıktı.
TOFAŞ SEZONUNUN ARDINDAN YENİ ADRESİ BEŞİKTAŞ
Furkan Korkmaz, 2025-26 sezonunda TOFAŞ formasıyla ligde 23 maça çıktı. Milli oyuncu bu süreçte 9.0 sayı, 2.2 ribaund ve 1.4 asist ortalamalarıyla mücadele etti. Şut tehdidi, açık saha koşuları ve kanat pozisyonundaki skor katkısıyla bilinen Korkmaz, Beşiktaş'ın hücum çeşitliliğini artırabilecek profillerden biri olarak değerlendiriliyor.
2 ve 3 numara pozisyonlarında görev yapabilen tecrübeli basketbolcu, özellikle dış şut tehdidi ve topsuz oyundaki hareketliliğiyle siyah-beyazlı ekibe önemli katkı verebilir. Beşiktaş teknik ekibinin, Furkan Korkmaz'ı hem yerli oyuncu kalitesini yükselten hem de Avrupa seviyesinde tecrübe getiren bir hamle olarak gördüğü belirtiliyor.
NBA VE AVRUPA TECRÜBESİYLE GELİYOR
24 Temmuz 1997 doğumlu Furkan Korkmaz, profesyonel kariyerine altyapısından yetiştiği Anadolu Efes'te başladı. Kariyerinin ilk döneminde Anadolu Efes ve Banvit formaları giyen milli oyuncu, 2016 NBA Draftı'nda Philadelphia 76ers tarafından 1. tur 26. sıradan seçildi.
NBA'de uzun süre Philadelphia 76ers forması giyen Korkmaz, Avrupa'ya dönüşünün ardından Monaco ve Bahçeşehir Koleji'nde de görev yaptı. Son olarak TOFAŞ'ta forma giyen milli basketbolcu, kariyerinin yeni sayfasını Beşiktaş'ta açtı.