12 Dev Adam'dan 5'te 5!'le 2. tur! Türkiye Bosna Hersek'i 82-75 yendi
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu beşinci maçında Bosna Hersek'e konuk oldu. Kırmızı beyazlılar, rakibini 82-75 yenerek 5'te 5 yaptı ve namağlup yürüyüşünü sürdürdü. Ayrıca liderliği de garantileyerek 2. tura yükseldi.
12 Dev Adam, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'ndaki beşinci sınavında Bosna Hersek ile deplasmanda karşılaştı. Mücadelede ilk yarıyı geride kapatan kırmızı beyazlılar, geri dönüşe imza atarak parkeden galip ayrıldı.
Ergin Ataman ve öğrencileri gruptaki son maçında İsviçre ile karşılaşacak.
ÇEYREKLERE GÖRE SKORLAR
1. ÇEYREK | BOSNA HERSEK - TÜRKİYE: 18-17
2. ÇEYREK | BOSNA HERSEK - TÜRKİYE: 39-34
3. ÇEYREK | BOSNA HERSEK - TÜRKİYE: 57-59
A MİLLİ BASKETBOL TAKIMI KADROSU
Onuralp Bitim'in sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldığı A Milli Takım'ın Bosna Hersek ve İsviçre maçları aday kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
Adem Bona, Alperen Şengün, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Şehmus Hazer, Kenan Sipahi, Malachi Flynn, Berk İbrahim Uğurlu, Sertaç Şanlı, Yiğit Arslan, Tarık Biberovic, Yiğit Onan, Furkan Korkmaz, Yiğitcan Saybir, Cedi Osman, Ömer Faruk Yurtseven, Emre Melih Tunca.