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12 Dev Adam'dan 5'te 5!'le 2. tur! Türkiye Bosna Hersek'i 82-75 yendi

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu beşinci maçında Bosna Hersek'e konuk oldu. Kırmızı beyazlılar, rakibini 82-75 yenerek 5'te 5 yaptı ve namağlup yürüyüşünü sürdürdü. Ayrıca liderliği de garantileyerek 2. tura yükseldi.

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12 Dev Adam'dan 5'te 5!'le 2. tur! Türkiye Bosna Hersek'i 82-75 yendi

12 Dev Adam, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'ndaki beşinci sınavında Bosna Hersek ile deplasmanda karşılaştı. Mücadelede ilk yarıyı geride kapatan kırmızı beyazlılar, geri dönüşe imza atarak parkeden galip ayrıldı.

Ergin Ataman ve öğrencileri gruptaki son maçında İsviçre ile karşılaşacak.

A Milli Basketbol Takımımız, Bosna Hersek ile karşılaştıA Milli Basketbol Takımımız, Bosna Hersek ile karşılaştı

ÇEYREKLERE GÖRE SKORLAR

1. ÇEYREK | BOSNA HERSEK - TÜRKİYE: 18-17
2. ÇEYREK | BOSNA HERSEK - TÜRKİYE: 39-34
3. ÇEYREK | BOSNA HERSEK - TÜRKİYE: 57-59

A Milli Takım gruptaki son maçında İsviçre ile karşılaşacakA Milli Takım gruptaki son maçında İsviçre ile karşılaşacak

A MİLLİ BASKETBOL TAKIMI KADROSU

Onuralp Bitim'in sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldığı A Milli Takım'ın Bosna Hersek ve İsviçre maçları aday kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Adem Bona, Alperen Şengün, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Şehmus Hazer, Kenan Sipahi, Malachi Flynn, Berk İbrahim Uğurlu, Sertaç Şanlı, Yiğit Arslan, Tarık Biberovic, Yiğit Onan, Furkan Korkmaz, Yiğitcan Saybir, Cedi Osman, Ömer Faruk Yurtseven, Emre Melih Tunca.

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