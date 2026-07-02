Fenerbahçe ve Trabzonspor 3 Temmuz'da yine karşı karşıya! Peş peşe paylaşımlar geldi

Trabzonspor'da 2010-2011 sezonunun başkanı Sadri Şener, teknik direktörü ise Şenol Güneş'ti

TRABZONSPOR'DAN YANIT

Fenerbahçe'nin paylaşımlarının ardından Trabzonspor da resmi sosyal medya hesabından videolu bir paylaşım yaptı.

Bordo-mavili kulüp paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Hiçbir zaman unutmayacağız! Her zaman haykıracağız! 2010-2011 sezonu tertemiz şampiyonu Trabzonspor."

Paylaşımdaki videoda ise "Kupamız orada oldukça yüzünüz gülmesin" denildi.

Ayrıca sarı lacivertli ekibin videosu da alıntılanarak; "Söylenen; "Ne şikesi, memleket elden gidiyor." Ama; "Ben şike yaptıysam Fenerbahçe için yaptım, kendim için yapmadım" ifadelerine yer verildi.