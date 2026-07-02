Fenerbahçe ve Trabzonspor 3 Temmuz'da yine karşı karşıya! Peş peşe paylaşımlar geldi
Fenerbahçe, FETÖ'nün 3 Temmuz Şike Kumpası'nın 15. yılı dolayısıyla bir açıklama yayımladı. Sarı-lacivertli kulübün paylaşımının ardından Trabzonspor da sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımla karşılık verdi.
Fenerbahçe, 3 Temmuz sürecinin 15. yılı nedeniyle resmi sosyal medya hesaplarından açıklama yayımladı.
Sarı-lacivertli kulüp, "3 Temmuz Kumpasının 15. Yılı" başlıklı paylaşımında, yaşanan süreci kulüp tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olarak nitelendirdi.
FENERBAHÇE'DEN 3 TEMMUZ MESAJI
Fenerbahçe'nin açıklamasında, kulübün 15 yıl önce büyük bir mücadele verdiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:
"15 yıl önce Fenerbahçe'yi bir kumpasla yıkabileceklerini sandılar. Ancak hesap edemedikleri bir şey vardı. Fenerbahçe; Başkanıyla, yöneticileriyle, sporcularıyla ve büyük Fenerbahçe taraftarıyla tek yürek oldu. Meydanlarda, adliye önlerinde ve tribünlerde tek ses yükseldi: Fenerbahçe yıkılmaz."
Açıklamada ayrıca kulübün haklılığının hukuk önünde de ortaya çıktığı belirtilirken, Fenerbahçe'nin Türk sporuna katkı sunmaya aynı kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.
BİR PAYLAŞIM DAHA GELDİ
Fenerbahçe, açıklamanın ardından yaptığı ikinci paylaşımda ise şu ifadeleri kullandı:
"15 yıl önce bizi bir kumpasla yıkabileceklerini sandılar. Ama biz; meydanlarda, adliye önlerinde ve tribünlerde tek ses, tek yürek olduk. Ve hep birlikte haykırdık: Fenerbahçe yıkılmaz."
TRABZONSPOR'DAN YANIT
Fenerbahçe'nin paylaşımlarının ardından Trabzonspor da resmi sosyal medya hesabından videolu bir paylaşım yaptı.
Bordo-mavili kulüp paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Hiçbir zaman unutmayacağız! Her zaman haykıracağız! 2010-2011 sezonu tertemiz şampiyonu Trabzonspor."
Paylaşımdaki videoda ise "Kupamız orada oldukça yüzünüz gülmesin" denildi.
Ayrıca sarı lacivertli ekibin videosu da alıntılanarak; "Söylenen; "Ne şikesi, memleket elden gidiyor." Ama; "Ben şike yaptıysam Fenerbahçe için yaptım, kendim için yapmadım" ifadelerine yer verildi.
Sarı lacivertli kulübün "kupa müzemizde" ifadelerini kullandığı videoya Trabzonspor'dan;
"Tüm ifadelerinizde, söylemlerinizde, mahkeme salonlarında itiraf ettiniz!
Milyonlarca insanı kandırmaya çalıştınız!
Radara (!) yakalandınız!
"Mağduruz" diye ağladınız.
Bizi hiç tanımadınız!
Bu şehir, bu camia, bu coğrafya; unutmaz!
Kupamız Orada Oldukça Yüzünüz Gülmesin!
Fenerbahçeli yöneticinin 6 Temmuz 2011 tarihinde yaptığı şike itirafından:
"Birileri aracılığıyla Eskişehirspor'a teşvik primi gönderildiğini duydum." yanıtı geldi.