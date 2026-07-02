Trabzonspor'a tanıdık forvet: Deniz Gül transferin ilk sırasında
Yeni sezon öncesi hücum hattını güçlendirmek isteyen Trabzonspor, Porto forması giyen A Milli futbolcu Deniz Gül'ü transfer listesine aldı. Bordo-mavililerin kısa süre içinde resmi girişimlere başlaması bekleniyor.
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, forvet hattına takviye yapmak için rotasını Portekiz'e çevirdi. Bordo-mavililer, Porto'da forma giyen 22 yaşındaki milli santrfor Deniz Gül'ü kadrosuna katmak istiyor.
RESMİ ADIMLAR BEKLENİYOR
Teknik heyetin olumlu rapor verdiği Deniz Gül için Trabzonspor yönetiminin önümüzdeki günlerde transfer görüşmelerine başlaması bekleniyor. Fırtına, genç golcüyü yeni sezonun hücum planlamasında önemli bir alternatif olarak değerlendiriyor.
KARİYERİNDE 32 GOLE KATKI
22 yaşındaki santrfor, kariyerinde bugüne kadar çıktığı 116 resmi karşılaşmada 26 gol ve 6 asist üreterek toplam 32 gole doğrudan katkı sağladı. Porto formasıyla ise 67 maçta görev alan Deniz Gül, 9 gol ve 2 asistlik performans ortaya koydu.
MİLLİ TAKIMDA DA GÖREV ALDI
A Milli Futbol Takımı formasını 10 kez giyen Deniz Gül, ay-yıldızlı formayla 2 gol kaydetti. Trabzonspor'un transfer sürecini kısa süre içinde hızlandırması bekleniyor.