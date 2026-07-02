Trabzonspor'a tanıdık forvet: Deniz Gül transferin ilk sırasında

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor , forvet hattına takviye yapmak için rotasını Portekiz'e çevirdi. Bordo-mavililer, Porto'da forma giyen 22 yaşındaki milli santrfor Deniz Gül 'ü kadrosuna katmak istiyor.

Teknik heyetin olumlu rapor verdiği Deniz Gül için Trabzonspor yönetiminin önümüzdeki günlerde transfer görüşmelerine başlaması bekleniyor. Fırtına, genç golcüyü yeni sezonun hücum planlamasında önemli bir alternatif olarak değerlendiriyor.

Deniz Gül Porto forması giyiyor

KARİYERİNDE 32 GOLE KATKI

22 yaşındaki santrfor, kariyerinde bugüne kadar çıktığı 116 resmi karşılaşmada 26 gol ve 6 asist üreterek toplam 32 gole doğrudan katkı sağladı. Porto formasıyla ise 67 maçta görev alan Deniz Gül, 9 gol ve 2 asistlik performans ortaya koydu.