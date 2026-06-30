Faslı futbolcular turu secdeyle kutladı!
2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Hollanda'yı eleyen Fas'ta büyük sevinç yaşandı. Son penaltının ardından saha içinde bir araya gelen futbolcular, takım halinde secde ederek turu kutladı.
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- Fas, 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Hollanda'yı penaltı atışlarında 3-2 yenerek son 16 turuna yükseldi.
- Normal süresi 1-1 biten maçta Hollanda'ya Cody Gakpo, Fas'a ise Issa Diop gol attı.
- Penalılarda tutu geçen Faslı futbolcular maç sonunda saha içinde toplanarak takım halinde secde etti ve galibiyeti kutladı.
2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Hollanda'yı seri penaltı atışları sonunda 3-2 mağlup eden Faslı futbolcular, son 16 biletini secde ile kutladı.
PENALTILARIN ARDINDAN ANLAMLI KUTLAMA
Monterrey Stadı'ndaki mücadelede Hollanda, 72. dakikada Cody Gakpo'nun golüyle öne geçti. Maçı bırakmayan Fas ise 90+1. dakikada Issa Diop'un kafa golüyle eşitliği yakalayarak karşılaşmayı uzatmalara taşıdı. Uzatma bölümünde skor değişmeyince seri penaltı atışlarına geçildi. Fas, penaltılarda rakibine 3-2 üstünlük sağlayarak son 16 turuna yükseldi.
SECDEYE GİTTİLER
Son penaltıyı gole çeviren Ismael Saibari'nin ardından saha içinde büyük sevinç yaşayan Faslı futbolcular, hep birlikte secde ederek galibiyeti kutladı.
Oyuncular daha sonra tribünlere giderek kendilerini yalnız bırakmayan taraftarlarıyla tezahüratlar eşliğinde tur sevincini paylaştı.
KANADA İLE EŞLEŞTİLER
2022 Dünya Kupası'nda yarı finale yükselerek Afrika futbolu adına tarihi bir başarıya imza atan Fas, 2026 turnuvasında da istikrarlı performansını sürdürdü.
Grup aşamasını Brezilya beraberliği ile açan Afrika temsilcisi, İskoçya ve Haiti galibiyetleriyle son 32 turuna yükseldi. Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde de oynadığı sekiz maçı kazanan Fas, Hollanda engelini de aşarak son 16 turunda ev sahibi Kanada'nın rakibi oldu.
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