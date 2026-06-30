Faslı futbolcular turu secdeyle kutladı!

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Hollanda'yı seri penaltı atışları sonunda 3-2 mağlup eden Faslı futbolcular, son 16 biletini secde ile kutladı.

Fas Milli Takımı

PENALTILARIN ARDINDAN ANLAMLI KUTLAMA

Monterrey Stadı'ndaki mücadelede Hollanda, 72. dakikada Cody Gakpo'nun golüyle öne geçti. Maçı bırakmayan Fas ise 90+1. dakikada Issa Diop'un kafa golüyle eşitliği yakalayarak karşılaşmayı uzatmalara taşıdı. Uzatma bölümünde skor değişmeyince seri penaltı atışlarına geçildi. Fas, penaltılarda rakibine 3-2 üstünlük sağlayarak son 16 turuna yükseldi.

SECDEYE GİTTİLER

Son penaltıyı gole çeviren Ismael Saibari'nin ardından saha içinde büyük sevinç yaşayan Faslı futbolcular, hep birlikte secde ederek galibiyeti kutladı.

Fas Milli Takımı

Oyuncular daha sonra tribünlere giderek kendilerini yalnız bırakmayan taraftarlarıyla tezahüratlar eşliğinde tur sevincini paylaştı.

KANADA İLE EŞLEŞTİLER

2022 Dünya Kupası'nda yarı finale yükselerek Afrika futbolu adına tarihi bir başarıya imza atan Fas, 2026 turnuvasında da istikrarlı performansını sürdürdü.

Grup aşamasını Brezilya beraberliği ile açan Afrika temsilcisi, İskoçya ve Haiti galibiyetleriyle son 32 turuna yükseldi. Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde de oynadığı sekiz maçı kazanan Fas, Hollanda engelini de aşarak son 16 turunda ev sahibi Kanada'nın rakibi oldu.