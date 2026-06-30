Galatasaray'da ilk transfer Jhon Duran! İşte anlaşma detayları

Duran'ın tercih edilmesinde maliyet avantajı ve 23 yaş altı kontenjanına uygunluğu etkili oldu.

Galatasaray, Al Nassr'da forma giyen 22 yaşındaki Kolombiyalı golcü Jhon Duran ile prensip anlaşmasına vardı ve futbolcu yıllık 4 milyon euro kazanacak.

Tarafların maaş konusunda da el sıkıştığı öğrenilirken, Duran'ın Galatasaray'dan yıllık 4 milyon euro kazanacağı ifade edildi.

Galatasaray, yeni sezon öncesi hücum hattını güçlendirmek için yürüttüğü çalışmalarda Jhon Duran transferinde mutlu sona yaklaştı. Teknik Direktör Okan Buruk'un da onay verdiği operasyon kapsamında sarı-kırmızılı yönetim, 22 yaşındaki Kolombiyalı golcüyle prensip anlaşmasına ulaştı.

Öte yandan yönetimin bu hamleyi, Mauro Icardi'nin takımda kalıp kalmayacağına bağlı olmadan gerçekleştireceği öğrenildi. Böylece Galatasaray, hücum rotasyonunu erkenden şekillendirmeyi hedefliyor.

Jhon Duran

TERCİHTE MALİYET VE YAŞ FAKTÖRÜ ETKİLİ OLDU

Galatasaray'ın Jhon Duran'ı tercih etmesinde oyuncunun teknik özelliklerinin yanı sıra maliyet avantajı da belirleyici oldu. Yönetim, genç golcünün takıma sağlayacağı katkının yanı sıra yaş kriterini de dikkate aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 10+4 yabancı oyuncu kuralında değişikliğe gitmemesi halinde Duran'ın 23 yaş altı kontenjanına uygun olması da transferde önemli bir etken olarak öne çıktı.