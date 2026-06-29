Fas penaltılarla son 16 turunda! Hollanda eve dönüyor
2026 Dünya Kupası son 32 turunda Fas ile Hollanda arasındaki mücadele normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 eşitlikle tamamlandı. Seri penaltı atışlarında Fas, Hollanda'yı eleyerek son 16 turuna yükseldi. İşte detaylar ve maçın golleri...
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- Fas, 2026 Dünya Kupası son 32 turunda Hollanda'yı penaltı atışlarıyla yenerek son 16 turuna yükseldi.
- Hollanda 72. dakikada Cody Gakpo ile öne geçti, Fas ise 90+1. dakikada Issa Diop'un golüyle skoru 1-1'e getirdi.
- Normal süre ve uzatma devrelerinde skorun değişmemesi üzerine maç penaltı atışlarına gitti.
- Penaltı atışlarında daha az hata yapan Fas, Hollanda'yı eleyerek turnuvada yoluna devam etti.
- Fas, son 16 turunda Kanada ile karşılaşacak.
2026 Dünya Kupası son 32 turunda Fas ile Hollanda arasındaki mücadele nefesleri kesti. Maçın uzun bölümü golsüz eşitlikle geçilirken ilk golü bulan taraf Hollanda oldu.
Turuncular, 72. dakikada Cody Gakpo'nun golüyle öne geçerek avantajı yakaladı.
Ancak Fas, son ana kadar oyundan kopmayarak uzatma dakikalarında bulduğu golle karşılaşmayı yeniden dengeye getirdi.
DİOP'TAN UZATMALARDA HAYAT VEREN GOL
Karşılaşmanın son anlarında baskısını artıran Fas, 90+1. dakikada Issa Diop'un golüyle skoru 1-1'e taşıdı. Bu golün ardından mücadele uzatmalara giderken iki ekip de temkinli bir oyun ortaya koydu.
Uzatma devrelerinde yakalanan fırsatlar değerlendirilemeyince son 16 turuna yükselecek takımı seri penaltı atışları belirledi.
PENALTILARDA FAS HATA YAPMADI
Seri penaltı atışlarında daha soğukkanlı kalan Fas, kritik anlarda rakibine üstünlük kurarak turu geçen taraf oldu. Penaltı atışlarında Hollanda 3, Fas ise 2 penaltı kaçırdı.
Bu sonuçla Fas, 2026 Dünya Kupası'nda adını son 16 turuna yazdırarak yoluna devam ederken, Hollanda ise turnuvaya son 32 turunda veda etti.
Fas son 16 turunda Kanada ile eşleşti.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ
Hollanda iki pasla geldi golü buldu! Cody Gakpo golünü attı ve gözyaşlarına hakim olamadı! ⚽ pic.twitter.com/TNIZD5y5zv— TRT Spor (@trtspor) June 30, 2026
90+1'de sahneye Issa Diop çıktı! Fas pes etmiyor! 🇲🇦 pic.twitter.com/gBBi3qMEPZ— TRT Spor (@trtspor) June 30, 2026