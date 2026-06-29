Fas penaltılarla son 16 turunda! Hollanda eve dönüyor

Penaltı atışlarında daha az hata yapan Fas, Hollanda'yı eleyerek turnuvada yoluna devam etti.

Hollanda 72. dakikada Cody Gakpo ile öne geçti, Fas ise 90+1. dakikada Issa Diop'un golüyle skoru 1-1'e getirdi.

Ancak Fas, son ana kadar oyundan kopmayarak uzatma dakikalarında bulduğu golle karşılaşmayı yeniden dengeye getirdi.

2026 Dünya Kupası son 32 turunda Fas ile Hollanda arasındaki mücadele nefesleri kesti. Maçın uzun bölümü golsüz eşitlikle geçilirken ilk golü bulan taraf Hollanda oldu.

Karşılaşmanın son anlarında baskısını artıran Fas, 90+1. dakikada Issa Diop'un golüyle skoru 1-1'e taşıdı. Bu golün ardından mücadele uzatmalara giderken iki ekip de temkinli bir oyun ortaya koydu.

Fas Diop ile eşitliği yakaladı.

PENALTILARDA FAS HATA YAPMADI

Seri penaltı atışlarında daha soğukkanlı kalan Fas, kritik anlarda rakibine üstünlük kurarak turu geçen taraf oldu. Penaltı atışlarında Hollanda 3, Fas ise 2 penaltı kaçırdı.

Bu sonuçla Fas, 2026 Dünya Kupası'nda adını son 16 turuna yazdırarak yoluna devam ederken, Hollanda ise turnuvaya son 32 turunda veda etti.



Fas son 16 turunda Kanada ile eşleşti.