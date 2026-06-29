Fenerbahçe'ye bir kötü haber de Kante'den

Fransız basını L'Equipe, Kante'nin turnuvada şu ana kadar süre almayan üç orta saha oyuncusundan biri olduğunu bildirdi.

Fenerbahçe'nin yeni sezon hazırlıkları sürerken sarı-lacivertli camiayı yakından ilgilendiren bir gelişme daha yaşandı. Vedat Muriqi'nin sakatlığının ardından bu kez gözler N'Golo Kante'ye çevrildi.

Fransız teknik adam, yaptığı açıklamada N'Golo Kante'nin sakatlık problemi yaşadığını belirterek, İsveç karşısında sahada olup olmayacağının maç saatine kadar netlik kazanacağını söyledi.

N'golo Kante

DİZİNDE SAKATLIK BULUNUYOR

Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre Kante, dizindeki sakatlık nedeniyle İsveç maçının kadrosunda yer alamama riski taşıyor. Aynı haberde, forvet oyuncusu Marcus Thuram'ın ise yaşadığı sakatlık nedeniyle aday kadrodan çıkarıldığı bilgisi paylaşıldı. Gazete, 2018 Dünya Kupası şampiyonu Kante'nin diz problemi yaşadığını ve turnuvada şu ana kadar süre almayan üç orta saha oyuncusundan biri olduğunu aktarırken, diğer isimlerin Lucas Hernandez ile Warren Zaire-Emery olduğu belirtildi.

Fransa, 2026 Dünya Kupası grup aşamasını üçte üç yaparak 9 puanla lider tamamladı. Rakip fileleri 10 kez havalandıran Fransız ekibi, pazartesiyi salıya bağlayan gece TSİ 00.00'da İsveç ile son 32 turunda karşı karşıya gelecek. Kante'nin bu mücadelede forma giyip giymeyeceği ise son kontrollerin ardından belli olacak.

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