Hırvatistan - Gana | 2026 FIFA Dünya Kupası maçı CANLI
2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu'nda perde kapanıyor. Grubun önemli takımlarından Hırvatistan ile Gana karşı karşıya geliyor. İki ülke de kazanarak adını direkt olarak son 32 takım arasına yazdırmak amacında. Hırvatistan - Gana maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
Hızlı Özet Göster
- Hırvatistan ve Gana arasındaki maç, Lincoln Financial Field'da oynanıyor ve Drew Fischer tarafından yönetiliyor.
- Hırvatistan, Dünya Kupası grup aşamasındaki son maçında Gana ile karşılaşıyor.
- Gana, grup aşamasını galibiyetle tamamlamak istiyor.
- Maçın galibi, son 16 turuna direkt olarak katılacak.
- Gana'nın +1, Hırvatistan'ın -1 averajı bulunuyor.
Avrupa futbolunun güçlü ekiplerinden Hırvatistan ile Afrika'nın önemli temsilcilerinden Gana'yı karşı karşıya getiren mücadeleden çıkacak sonuç iki takımın da kaderini belirleyecek.
Lincoln Financial Field'daki zorlu randevuyu Drew Fischer yönetiyor.
CANLI TAKİP
Hırvatistan - Gana maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
Hırvatistan: Livakovic, Stanisic, Pongracic, Sutalo, Kovacic, Modric, Baturina, Vlasic, Sucic, Perisic, Budimir
Gana: Asare, Senaya, Adjetey, Luckassen, Mensah, Partey, Sibo, Semenyo, Owusu, Ayew, Sulemana
HIRVATİSTAN SON SINAVINDA
Dünya Kupası'nda son yıllarda elde ettiği başarılı sonuçlarla dikkat çeken Hırvatistan, grup aşamasındaki son maçında Gana karşısında sahaya çıkıyor.
Teknik kapasitesi yüksek oyuncu kadrosuyla öne çıkan Avrupa temsilcisi, oyun disiplini ve orta saha organizasyonlarıyla rakiplerine üstünlük kurmayı hedefliyor.
GANA GALİBİYET ARIYOR
Afrika futbolunun köklü ekiplerinden Gana ise grup aşamasını galibiyetle tamamlamanın hesaplarını yapıyor.
Fiziksel gücü, mücadeleci yapısı ve hızlı hücumlarıyla dikkat çeken Afrika temsilcisi, Hırvatistan karşısında etkili bir performans ortaya koymayı amaçlıyor.
KAZANAN TURLAYACAK
Hırvatistan ile Gana arasındaki mücadeleden galip ayrılan taraf adını son 16 turuna direkt olarak yazdıracak. Üçüncü sırada yer alacak ülkenin ise en iyi üçüncüler arasından yoluna devam etmesi söz konusu.
Gana'nın +1, Hırvatistan'ın -1 averajı bulunuyor.