Hırvatistan - Gana | 2026 FIFA Dünya Kupası maçı CANLI

Fiziksel gücü, mücadeleci yapısı ve hızlı hücumlarıyla dikkat çeken Afrika temsilcisi, Hırvatistan karşısında etkili bir performans ortaya koymayı amaçlıyor.

Afrika futbolunun köklü ekiplerinden Gana ise grup aşamasını galibiyetle tamamlamanın hesaplarını yapıyor.

Hırvatistan'ın 3 puanı bulunuyor

KAZANAN TURLAYACAK

Hırvatistan ile Gana arasındaki mücadeleden galip ayrılan taraf adını son 16 turuna direkt olarak yazdıracak. Üçüncü sırada yer alacak ülkenin ise en iyi üçüncüler arasından yoluna devam etmesi söz konusu.

Gana'nın +1, Hırvatistan'ın -1 averajı bulunuyor.

Burak Zihni Takvim.com.tr Spor