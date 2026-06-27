Galatasaray yeni Victor Osimhen'ini buldu! Transferde bir Nijeryalı daha
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, hücum hattına genç ve gelecek vadeden bir takviye yapmayı hedefliyor. Sarı-kırmızılıların, Al-Ittihad forması giyen George Ilenikhena için kiralama formülünü devreye soktuğu öğrenildi.
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- Galatasaray, Al-Ittihad forması giyen 19 yaşındaki Nijeryalı santrfor George Ilenikhena'nın transferi için girişimlere başladı.
- George Ilenikhena geçtiğimiz sezon 37 maçta 8 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
- Galatasaray, oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifini hazırladı.
- Teknik heyet, George Ilenikhena hakkında olumlu görüş bildirdi.
- Taraflar arasındaki transfer görüşmelerinin önümüzdeki günlerde hız kazanması bekleniyor.
Yeni sezonun kadro planlamasını sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Teknik Direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket eden sarı-kırmızılı yönetim, hücum hattı için George Ilenikhena'yı gündemine aldı.
Galatasaray'ın, Al-Ittihad forması giyen 19 yaşındaki Nijeryalı santrforun transferi için girişimlere başladığı öğrenildi.
GENÇ GOLCÜ LİSTEDE
Geçtiğimiz sezon kulüp formasıyla tüm kulvarlarda 37 maça çıkan George Ilenikhena, 8 gol ve 2 asistlik performansıyla dikkat çekti. Güçlü fiziği, hızı ve bitiriciliğiyle öne çıkan genç futbolcunun, düzenli forma şansı bulabileceği bir takımda görev almaya sıcak baktığı ifade ediliyor.
KİRALAMA FORMÜLÜ MASADA
Al-Ittihad'ın oyuncuyu bonservisiyle göndermeye öncelik verdiği belirtilirken, Galatasaray transferde farklı bir model üzerinde çalışıyor. Sarı-kırmızılı yönetimin, George Ilenikhena için satın alma opsiyonlu kiralama teklifini hazırladığı ve görüşmelerde bu formülün masaya yatırılmasının beklendiği kaydedildi.
OKAN BURUK'TAN OLUMLU RAPOR
Teknik heyetin genç golcü hakkında olumlu görüş bildirdiği öğrenildi. Galatasaray, George Ilenikhena transferiyle hem hücum hattındaki rekabeti artırmayı hem de geleceğe yönelik önemli bir yatırım yapmayı hedefliyor.
GÖRÜŞMELER HIZ KAZANACAK
Taraflar arasındaki transfer görüşmelerinin önümüzdeki günlerde hız kazanması bekleniyor. Sarı-kırmızılı yönetim, transferi satın alma opsiyonlu kiralama modeliyle sonuçlandırmanın yollarını arıyor.