Galatasaray yeni Victor Osimhen'ini buldu! Transferde bir Nijeryalı daha

Yeni sezonun kadro planlamasını sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Teknik Direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket eden sarı-kırmızılı yönetim, hücum hattı için George Ilenikhena'yı gündemine aldı.

GENÇ GOLCÜ LİSTEDE

Geçtiğimiz sezon kulüp formasıyla tüm kulvarlarda 37 maça çıkan George Ilenikhena, 8 gol ve 2 asistlik performansıyla dikkat çekti. Güçlü fiziği, hızı ve bitiriciliğiyle öne çıkan genç futbolcunun, düzenli forma şansı bulabileceği bir takımda görev almaya sıcak baktığı ifade ediliyor.