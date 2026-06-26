Mısır - İran | 2026 FIFA Dünya Kupası CANLI

İran, Yeni Zelanda ile 2-2 ve Belçika ile 0-0 berabere kaldı.

Hem Mısır hem de İran grubu ilk sırada tamamlamayı hedefliyor.

Trezeguet Süper Lig'de de oynadı

BELÇİKA'DAN PUAN ALDILAR

G Grubu'nda ilk iki maçın ardından Mısır 4 puanla ilk sıraya çıktı. İran ile Belçika 2'şer puana ulaştı. Yeni Zelanda ise 1 puanda kaldı. Mısır, Belçika ile 1-1 berabere kaldıktan sonra Yeni Zelanda'yı 3-1 mağlup etti. İran ise Yeni Zelanda ile 2-2, Belçika ile 0-0 berabere kaldı.