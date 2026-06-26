Mısır - İran | 2026 FIFA Dünya Kupası CANLI
2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu'nda maçlar sona eriyor. Grubun lideri Mısır, İran ile kozlarını paylaşıyor. Mohamed Salah gibi bir dünya yıldızına sahip olan Firavunlar, Mehdi Taremi'nin liderliğini üstlendiği Persler ile liderlik mücadelesinde karşı karşıya geliyor. İki takımın da hedefi adını ilk sıradan son 32 turuna yazdırabilmek. Mısır - İran maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
Hızlı Özet Göster
- Mısır, 2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu'ndaki son maçında İran ile karşılaşıyor.
- Mısır, grupta 4 puanla liderken, İran ve Belçika 2'şer puana sahip.
- Mısır, Yeni Zelanda'yı 3-1 yenerek ve Belçika ile 1-1 berabere kalarak grupta ilk sıraya çıktı.
- İran, Yeni Zelanda ile 2-2 ve Belçika ile 0-0 berabere kaldı.
- Mısır galibiyetle grubu lider tamamlayacak, İran ise galibiyetle ilk iki sıradaki yerini garantileyecek.
Mısır, 2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu'ndaki son maçında İran ile karşı karşıya geliyor. Seattle'daki Lumen Field'da oynanan mücadeleyi Szymon Marciniak yönetiyor.
Hem Mısır hem de İran grubu ilk sırada tamamlamayı hedefliyor.
CANLI TAKİP
Mısır - İran maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
Mısır: Shobeir, Hany, Monem, Rabia, Fatouh, Saber, Lasheen, Zico, M. Salah, Ashour, Trezeguet.
İran: Beiranvand, Rezaeian, Kanani, Khalilzadeh, Nemati, Mohammadi, Ghoddos, Ghorbani, Ezatolahi, Mohebi, Taremi.
BELÇİKA'DAN PUAN ALDILAR
G Grubu'nda ilk iki maçın ardından Mısır 4 puanla ilk sıraya çıktı. İran ile Belçika 2'şer puana ulaştı. Yeni Zelanda ise 1 puanda kaldı. Mısır, Belçika ile 1-1 berabere kaldıktan sonra Yeni Zelanda'yı 3-1 mağlup etti. İran ise Yeni Zelanda ile 2-2, Belçika ile 0-0 berabere kaldı.
İKİ TAKIMIN SON DURUMU
Mısır olası bir galibiyetle 7 puana ulaşacak ve grubu lider tamamlayacak. Beraberlik ise 5 puana çıkaracak. Belçika-Yeni Zelanda maçının sonucu ve oluşacak averaj, liderlik sırasını belirleyecek. İran galibiyet halinde 5 puana çıkacak ve ilk iki sıradaki yerini garanti alacak.
SALAH KOZU
Mısır, gruptaki ilk galibiyetini Yeni Zelanda karşısında aldı ve son maça lider girdi. Hossam Hassan'ın ekibi, Belçika karşısındaki beraberliğin ardından ikinci maçta hücum gücünü skora taşıdı. Mohamed Salah, Omar Marmoush, Trezeguet ve Mostafa Mohamed, Mısır'ın turnuvadaki öne çıkan oyuncu başlıklarını oluşturdu.
TECRÜBELİ YILDIZLAR VAR
İran, ilk iki maçını yenilmeden tamamladı ancak galibiyet alamadı. Amir Ghalenoei'nin takımı, Yeni Zelanda karşısında iki kez skor üretti; Belçika karşısında ise gol yemeden bir puan aldı. Mehdi Taremi, Alireza Jahanbakhsh ve Alireza Beiranvand, İran'ın kadro gücünde ön plana çıktı.