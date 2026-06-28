Montella'nın teknik heyetine mentör geliyor: A Milli Takım'da yeni dönem
Eylül ayında başlayacak Uluslar Ligi öncesinde Montella’nın teknik heyetinde bazı değişimlere gidilecek. Ekibe mutlaka bir mentör dahil edilecek. İtalyan hoca artık kadroları belirlerken daha esnek olacak. 9 numarasız oyun da yeniden gözden geçirilecek.
Hızlı Özet Göster
- Türkiye Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası'nda ABD'yi 3-2 yenmesine rağmen gruptan elenerek yurda döndü.
- Türkiye Futbol Federasyonu, teknik direktör Vincenzo Montella ile yoluna devam etme kararı aldı.
- TFF yetkilileri ile Montella, Uluslar Ligi öncesi teknik heyette revizyon yapılması konusunda anlaştı.
- Montella'nın teknik ekibine bir mentör dahil edilecek ve atletik performans antrenörlüğünde değişiklik yapılabilecek.
- Montella form grafiği yüksek yeni isimlere daha açık olacak ve eleştirilen 9 numarasız sistem yeniden gözden geçirilecek.
Dünya Kupası'ndaki son maçında ev sahibi ABD'yi 3-2 mağlup etmesine rağmen grubunda sonuncu olarak elenen Milli Takımımız önceki gece yurda dönüş yaptı. Büyük bir hayal kırıklığı yaşatan ay-yıldızlı kafilede büyük bir üzüntü hakimdi. A Milli Takımımız oyuncuları son maçtan galibiyetle ayrılmalarına rağmen elenmenin üzüntüsü içersindeydi.
GÖRÜŞMELER YAPILDI
Turnuvadaki kararları ile tartışma konusu olan teknik direktör Vincenzo Montella ile yola devam kararı alan Türkiye Futbol Federasyonu bundan sonraki süreçle alakalı bazı adımlar da atacak. TFF yetkililerinin İtalyan hoca ile yaptığı görüşmelerde Uluslar Ligi öncesi bazı değişimleri hayata geçirme konusunda fikir birliğine varıldığı öğrenildi. Alınan bilgilere göre Montella'nın teknik heyetinde revizyona gidilecek. Ekibe mutlaka bir mentörün dahil edileceği öğrenilirken, atletik performans antrenörleriyle alakalı da değişim yaşanabileceği öğrenildi.
DAHA ESNEK OLACAK
Montella'nın form grafiği yüksek olan yeni isimlere daha açık davranacağı belirtiliyor. Ayrıca büyük eleştiri alan 9 numarasız sistem de yeniden gözden geçirilecek. Ya farklı bir oyuna geçilecek ya da Montella artık santrfor kullanımına daha fazla ağırlık verecek.