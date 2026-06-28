Montella'nın teknik heyetine mentör geliyor: A Milli Takım'da yeni dönem

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Türkiye Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası'nda ABD'yi 3-2 yenmesine rağmen gruptan elenerek yurda döndü.

Türkiye Futbol Federasyonu, teknik direktör Vincenzo Montella ile yoluna devam etme kararı aldı.

TFF yetkilileri ile Montella, Uluslar Ligi öncesi teknik heyette revizyon yapılması konusunda anlaştı.

Montella'nın teknik ekibine bir mentör dahil edilecek ve atletik performans antrenörlüğünde değişiklik yapılabilecek.

Montella form grafiği yüksek yeni isimlere daha açık olacak ve eleştirilen 9 numarasız sistem yeniden gözden geçirilecek.

Dünya Kupası'ndaki son maçında ev sahibi ABD'yi 3-2 mağlup etmesine rağmen grubunda sonuncu olarak elenen Milli Takımımız önceki gece yurda dönüş yaptı. Büyük bir hayal kırıklığı yaşatan ay-yıldızlı kafilede büyük bir üzüntü hakimdi. A Milli Takımımız oyuncuları son maçtan galibiyetle ayrılmalarına rağmen elenmenin üzüntüsü içersindeydi.