Yeşil Burun Adaları - Suudi Arabistan | 2026 FIFA Dünya Kupası CANLI
2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu'nda heyecan sona eriyor. Yeşil Burun Adaları ile Suudi Arabistan kozlarını paylaşıyor. Süper Lig'den isimlerin de yer aldığı Afrika temsilcisi kazanarak İspanya - Uruguay karşılaşmasından çıkacak sonucu bekleyecek. Suudiler de aynı durumda. Eğer Boğalar kazanır ve kendileri de sahadan galip ayrılırsa işler lehlerine işleyecek. Yeşil Burun Adaları - Suudi Arabistan maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
Hızlı Özet Göster
- Yeşil Burun Adaları ile Suudi Arabistan, 2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu'nda karşı karşıya geliyor.
- NRG Stadyumu'ndaki maçı François Letexier yönetiyor.
- Yeşil Burun Adaları, ilk iki maçını yenilgisiz tamamladı ve grupta 2 puana sahip.
- Suudi Arabistan, 1 puanla grupta son sırada yer alıyor ve İspanya'ya 4-0 mağlup oldu.
- Maç, grupta eleme turuna yükselme hesaplarını doğrudan etkiliyor.
Yeşil Burun Adaları ile Suudi Arabistan, 2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu'nda karşı karşıya geliyor. Grupta liderlik ve ikincilik şansı bulunmaları zorlu randevuyu daha da ilgi çekici hale getiriyor.
NRG Stadyumu'ndaki mücadeleyi François Letexier yönetiyor.
CANLI TAKİP
Yeşil Burun Adaları - Suudi Arabistan maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
Yeşil Burun Adaları: Vozinha, Lopes, Wagner Pina, Borges, Pina, Paulo, Monteiro, Duarte, Semedo, Livramento, Mendes.
Suudi Arabistan: Al Owais, Abdulhamid, Al Amri, Al Tambakti, Bu Washl, Kanno, Alkhaibari, Al Dawsari, Al Brikan, Salem Aldawsari, Mandash.
İKİ FAVORİDEN PUAN KOPARDI
H Grubu'nda son maçlar öncesinde İspanya 4 puanla lider durumda bulunuyor. Uruguay ile Yeşil Burun Adaları 2'şer puana sahip. Suudi Arabistan ise 1 puanla son sırada yer alıyor. Yeşil Burun Adaları, ilk maçında İspanya ile 0-0, ikinci maçında Uruguay ile 2-2 berabere kaldı. Suudi Arabistan ise Uruguay ile 1-1 berabere kaldıktan sonra İspanya'ya 4-0 mağlup oldu.
Bu tablo, Houston'daki maçı doğrudan eleme turu hesabına dönüştürüyor. Yeşil Burun Adaları sahadan galibiyetle ayrılırsa 5 puana yükselecek ve ilk iki sırayı garanti altına alacak. Suudi Arabistan olası zaferle 4 puana çıkcak; Uruguay'ın İspanya karşısında puan kaybetmesi halinde ikinci sırayı alacak. 2026 formatında grup liderleri ve ikincileriyle birlikte en iyi sekiz üçüncü takım da son 32 turuna yükselecek.
SÜPER LİG'DEN TANIDIK İSİMLER VAR
Yeşil Burun Adaları, Dünya Kupası'ndaki ilk katılımında grubun ilk iki maçını yenilgisiz tamamladı. Bubista yönetimindeki ekip, İspanya karşısında savunma disipliniyle, Uruguay karşısında ise skor üretme becerisiyle dikkat çekti. Kaleci Vozinha, Ryan Mendes, Logan Costa, Garry Rodrigues ve Nuno da Costa, takımın öne çıkan isimleri arasında yer alıyor.
Suudi Arabistan için mücadele, grupta kalma şansını son maça taşıyan bir sınav niteliği taşıyor. Georgios Donis yönetimindeki ekipte kaptan Salem Al-Dawsari, Feras Al-Buraikan, Saud Abdulhamid ve Mohamed Kanno takımın ana oyuncuları arasında bulunuyor.