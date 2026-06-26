Yeşil Burun Adaları - Suudi Arabistan | 2026 FIFA Dünya Kupası CANLI

Yeşil Burun Adaları ile Suudi Arabistan, 2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu'nda karşı karşıya geliyor. Grupta liderlik ve ikincilik şansı bulunmaları zorlu randevuyu daha da ilgi çekici hale getiriyor.

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İKİ FAVORİDEN PUAN KOPARDI

H Grubu'nda son maçlar öncesinde İspanya 4 puanla lider durumda bulunuyor. Uruguay ile Yeşil Burun Adaları 2'şer puana sahip. Suudi Arabistan ise 1 puanla son sırada yer alıyor. Yeşil Burun Adaları, ilk maçında İspanya ile 0-0, ikinci maçında Uruguay ile 2-2 berabere kaldı. Suudi Arabistan ise Uruguay ile 1-1 berabere kaldıktan sonra İspanya'ya 4-0 mağlup oldu.

Bu tablo, Houston'daki maçı doğrudan eleme turu hesabına dönüştürüyor. Yeşil Burun Adaları sahadan galibiyetle ayrılırsa 5 puana yükselecek ve ilk iki sırayı garanti altına alacak. Suudi Arabistan olası zaferle 4 puana çıkcak; Uruguay'ın İspanya karşısında puan kaybetmesi halinde ikinci sırayı alacak. 2026 formatında grup liderleri ve ikincileriyle birlikte en iyi sekiz üçüncü takım da son 32 turuna yükselecek.