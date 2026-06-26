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Norveç - Fransa | 2026 FIFA Dünya Kupası maçı CANLI

2026 FIFA Dünya Kupası'nda I Grubu maçları sona eriyor. Grubun iki favorisi Norveç ile Fransa karşı karşıya geliyor. Son 32'ye kalmayı garantileyen ve 6 puana sahip iki ülke liderliği elde etmek için kozlarını paylaşıyor. Norveç - Fransa maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

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Norveç - Fransa | 2026 FIFA Dünya Kupası maçı CANLI
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  • Norveç ile Fransa, 2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu son maçında Boston Stadyumu'nda karşılaşıyor.
  • Fransa, Senegal ve Irak'ı yenerek 6 puan ve +5 averajla ilk sırada, Norveç ise aynı puanla ikinci sırada yer alıyor.
  • Fransa galibiyet veya beraberlikle grubu birinci bitirecek, Norveç liderlik için galibiyet almak zorunda.
  • I Grubu'nda iki takım da son 32 turuna yükselmeyi garantiledi.
  • Maç, eleme turuna hangi sıradan gidileceğini belirleyen prestij ve rota mücadelesi niteliği taşıyor.

Norveç ile Fransa, 2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu son maçında 3 puan için karşılaşıyor. İki ülkenin de tek hedefi kazanarak 9 puanla son 32'ye kalabilmek. Boston Stadyumu'ndaki mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetiyor.

Norveç - Fransa | 2026 FIFA Dünya Kupası maçı CANLI-2

CANLI TAKİP

Norveç - Fransa maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER

Norveç: Selvik, Ostigard, Bjorkan, Falchener, Berg, Aursnes, Thorstvedt, Aasgaard, Schjelderup, Bobb, Larsen

Fransa: Maignan, Kounde, Upamecano, Lacroix, Hernandez, Kone, Tchouameni, Dembele, Olise, Doue, Mbappe

Alexander Sörloth ve Erling Braut HaalandAlexander Sörloth ve Erling Braut Haaland

FRANSA'NIN AVANTAJI 1 FAZLA

Fransa, ilk iki maçında Senegal'i 3-1, Irak'ı 3-0 mağlup ederek 6 puana ulaştı. Norveç de Irak'ı 4-1, Senegal'i 3-2 yenerek aynı puana çıktı. Fransa 6 puan ve +5 averajla ilk sırada, Norveç 6 puan ve +4 averajla ikinci sırada bulunuyor.

Kylian Mbappe Fransa'nın en önemli gol silahıKylian Mbappe Fransa'nın en önemli gol silahı

NORVEÇ'E GALİBİYET LAZIM

Bu tablo, karşılaşmayı doğrudan liderlik maçına dönüştürüyor. Fransa galibiyet veya beraberlikle grubu birinci bitirecek. Norveç, liderlik için sahadan galibiyetle ayrılmak zorunda. Grup lideri son 32 turunda üçüncü sıradan gelen bir takımla eşleşecek; grup ikincisi ise E Grubu ikincisiyle karşılaşacak.

Hem Norveç hem de Fransa ilk 2 maçını kazandıHem Norveç hem de Fransa ilk 2 maçını kazandı

SIRALAMAYI BELİRLEYECEK

I Grubu'nda iki takım da son 32 turuna yükselmeyi garantiledi. Bu nedenle Boston'daki maç, eleme turuna hangi sıradan gidileceğini belirleyen prestij ve rota mücadelesi niteliği taşıyor. Fransa averaj üstünlüğünü korumak, Norveç ise grubu zirvede tamamlamak için sahaya çıkıyor.

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