Norveç - Fransa | 2026 FIFA Dünya Kupası maçı CANLI
2026 FIFA Dünya Kupası'nda I Grubu maçları sona eriyor. Grubun iki favorisi Norveç ile Fransa karşı karşıya geliyor. Son 32'ye kalmayı garantileyen ve 6 puana sahip iki ülke liderliği elde etmek için kozlarını paylaşıyor. Norveç - Fransa maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
Hızlı Özet Göster
- Norveç ile Fransa, 2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu son maçında Boston Stadyumu'nda karşılaşıyor.
- Fransa, Senegal ve Irak'ı yenerek 6 puan ve +5 averajla ilk sırada, Norveç ise aynı puanla ikinci sırada yer alıyor.
- Fransa galibiyet veya beraberlikle grubu birinci bitirecek, Norveç liderlik için galibiyet almak zorunda.
- I Grubu'nda iki takım da son 32 turuna yükselmeyi garantiledi.
- Maç, eleme turuna hangi sıradan gidileceğini belirleyen prestij ve rota mücadelesi niteliği taşıyor.
Norveç ile Fransa, 2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu son maçında 3 puan için karşılaşıyor. İki ülkenin de tek hedefi kazanarak 9 puanla son 32'ye kalabilmek. Boston Stadyumu'ndaki mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetiyor.
CANLI TAKİP
Norveç - Fransa maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
Norveç: Selvik, Ostigard, Bjorkan, Falchener, Berg, Aursnes, Thorstvedt, Aasgaard, Schjelderup, Bobb, Larsen
Fransa: Maignan, Kounde, Upamecano, Lacroix, Hernandez, Kone, Tchouameni, Dembele, Olise, Doue, Mbappe
FRANSA'NIN AVANTAJI 1 FAZLA
Fransa, ilk iki maçında Senegal'i 3-1, Irak'ı 3-0 mağlup ederek 6 puana ulaştı. Norveç de Irak'ı 4-1, Senegal'i 3-2 yenerek aynı puana çıktı. Fransa 6 puan ve +5 averajla ilk sırada, Norveç 6 puan ve +4 averajla ikinci sırada bulunuyor.
NORVEÇ'E GALİBİYET LAZIM
Bu tablo, karşılaşmayı doğrudan liderlik maçına dönüştürüyor. Fransa galibiyet veya beraberlikle grubu birinci bitirecek. Norveç, liderlik için sahadan galibiyetle ayrılmak zorunda. Grup lideri son 32 turunda üçüncü sıradan gelen bir takımla eşleşecek; grup ikincisi ise E Grubu ikincisiyle karşılaşacak.
SIRALAMAYI BELİRLEYECEK
I Grubu'nda iki takım da son 32 turuna yükselmeyi garantiledi. Bu nedenle Boston'daki maç, eleme turuna hangi sıradan gidileceğini belirleyen prestij ve rota mücadelesi niteliği taşıyor. Fransa averaj üstünlüğünü korumak, Norveç ise grubu zirvede tamamlamak için sahaya çıkıyor.