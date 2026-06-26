Norveç - Fransa | 2026 FIFA Dünya Kupası maçı CANLI

Bu tablo, karşılaşmayı doğrudan liderlik maçına dönüştürüyor. Fransa galibiyet veya beraberlikle grubu birinci bitirecek. Norveç, liderlik için sahadan galibiyetle ayrılmak zorunda. Grup lideri son 32 turunda üçüncü sıradan gelen bir takımla eşleşecek; grup ikincisi ise E Grubu ikincisiyle karşılaşacak.

Hem Norveç hem de Fransa ilk 2 maçını kazandı

SIRALAMAYI BELİRLEYECEK

I Grubu'nda iki takım da son 32 turuna yükselmeyi garantiledi. Bu nedenle Boston'daki maç, eleme turuna hangi sıradan gidileceğini belirleyen prestij ve rota mücadelesi niteliği taşıyor. Fransa averaj üstünlüğünü korumak, Norveç ise grubu zirvede tamamlamak için sahaya çıkıyor.

Burak Zihni Takvim.com.tr Spor