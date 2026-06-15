İspanya - Yeşil Burun Adaları | 2026 Dünya Kupası maçı CANLI
2026 FIFA Dünya Kupası'nda futbol heyecanı sürüyor. H Grubu'nda İspanya ile Yeşil Burun Adaları, kozlarını paylaşıyor. Avrupa'nın en önemli temsilcilerinden biri olan Boğalar sürprize izin vermek istemiyor. İlk defa katılım gösteren Afrika ekibi ise adından söz ettirmek amacında. İspanya - Yeşil Burun Adaları maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
Hızlı Özet Göster
- İspanya ile Yeşil Burun Adaları, Dünya Kupası'nda karşılaşıyor.
- İspanya'nın Dünya Kupası kadrosunda 92 yıl sonra ilk kez Real Madrid'den hiçbir oyuncu yer almadı.
- Yeşil Burun Adaları, tarihinde ilk kez 2026 Dünya Kupası'nda mücadele ediyor.
- İspanya Milli Takımı, Dünya Kupası'nda bugüne kadar 16 kez mücadele etti.
- Yeşil Burun Adaları'nın dikkat çeken oyuncuları arasında Başakşehir'den Nuno da Costa ve Iğdır FK'dan Ryan Mendes bulunuyor.
İspanya ile Yeşil Burun Adaları, Dünya Kupası'nda karşılaşıyor.
İspanya - Yeşil Burun Adaları maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
İspanya: Unai Simon, Llorente, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Rodrigo, Fabian, Pedri, Ferran, Gavi, Oyarzabal
Yeşil Burun Adaları: Vozinha, Moreira, Borges, Lopes, Cabral, Pina, Jovane Cabral, Monteiro, Duarte, Mendes, Livramento
İSPANYA'DA 92 YIL SONRA BİR İLK
İspanya'nın Dünya Kupası'nda mücadele ettiği 92 yıllık tarihinde ilk kez Real Madrid'den hiçbir oyuncu milli takım kadrosuna dahil edilmedi.
Daha önce 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası kadrosunda da Real Madrid'den hiçbir oyuncu yer almamıştı.
İSPANYA'NIN DÜNYA KUPASI GEÇMİŞİ
İspanya Milli Takımı, Dünya Kupası'nda bugüne kadar 16 kez mücadele etti.
Turnuva tarihinde 67 maça çıkan İspanya, 31 galibiyet, 17 beraberlik ve 19 mağlubiyet elde etti. Son 13 Dünya Kupası'nın tamamında yer alan İspanya, tarihindeki tek şampiyonluğunu 2010 yılında kazandı.
Andres Iniesta'nın Hollanda karşısında uzatma dakikalarında attığı golle kupaya uzanan İspanya, Avrupa Şampiyonası-Dünya Kupası-Avrupa Şampiyonası üçlemesini gerçekleştirerek futbol tarihine geçti.
YEŞİL BURUN ADALARI İLK KEZ DÜNYA KUPASI'NDA
2026 Dünya Kupası ile birlikte tarihinde ilk kez organizasyonda yer alan Yeşil Burun Adaları, turnuvanın dikkat çeken ülkelerinden biri oldu.
1976 yılında bağımsızlığını kazanan ve 1982'de FIFA üyesi olan Afrika temsilcisi, uzun yıllar elemelerde istediği başarıyı yakalayamadı. Son dönemde Avrupa'da yetişen oyuncuların milli takıma kazandırılmasıyla birlikte Dünya Kupası bileti almayı başardı.
YEŞİL BURUN ADALARI'NIN ÖNE ÇIKAN OYUNCULARI
Başakşehir forması giyen Nuno da Costa, Iğdır FK'da oynayan Ryan Mendes ve Swansea City'nin futbolcusu Ricardo Santos takımın dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor.
Hücum hattında forma giyen Dailon Livramento ise Kamerun ve Esvatini maçlarında attığı kritik gollerle takımın en önemli hücum silahlarından biri haline geldi.
Trabzonspor forması giyen Wagner Pina ve kısa süre önce takıma katılan Cabral da Dünya Kupası kadrosunda yer alıyor.
İSPANYA VE YEŞİL BURUN ADALARI'NIN&NBSP;MAÇ TAKVİMİ
21 Haziran (TSİ 19.00): İspanya - Suudi Arabistan (Atlanta Stadı)
22 Haziran (TSİ 01.00): Uruguay - Yeşil Burun Adaları (Miami Stadı)
27 Haziran (TSİ 03.00): Uruguay - İspanya (Guadalajara Stadı)
27 Haziran (TSİ 03.00): Yeşil Burun Adaları - Suudi Arabistan (Houston Stadı)