İspanya - Yeşil Burun Adaları | 2026 Dünya Kupası maçı CANLI

Yeşil Burun Adaları'nın dikkat çeken oyuncuları arasında Başakşehir'den Nuno da Costa ve Iğdır FK'dan Ryan Mendes bulunuyor.

İspanya Milli Takımı, Dünya Kupası'nda bugüne kadar 16 kez mücadele etti.

Yeşil Burun Adaları, tarihinde ilk kez 2026 Dünya Kupası'nda mücadele ediyor.

İspanya'nın Dünya Kupası kadrosunda 92 yıl sonra ilk kez Real Madrid'den hiçbir oyuncu yer almadı.

İspanya ile Yeşil Burun Adaları, Dünya Kupası'nda karşılaşıyor.

İspanya ile Yeşil Burun Adaları, Dünya Kupası 'nda karşılaşıyor.

İspanya, 2026 Dünya Kupası'nın favorilerinden biri

İSPANYA'DA 92 YIL SONRA BİR İLK

İspanya'nın Dünya Kupası'nda mücadele ettiği 92 yıllık tarihinde ilk kez Real Madrid'den hiçbir oyuncu milli takım kadrosuna dahil edilmedi.

Daha önce 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası kadrosunda da Real Madrid'den hiçbir oyuncu yer almamıştı.

İSPANYA'NIN DÜNYA KUPASI GEÇMİŞİ

İspanya Milli Takımı, Dünya Kupası'nda bugüne kadar 16 kez mücadele etti.

Turnuva tarihinde 67 maça çıkan İspanya, 31 galibiyet, 17 beraberlik ve 19 mağlubiyet elde etti. Son 13 Dünya Kupası'nın tamamında yer alan İspanya, tarihindeki tek şampiyonluğunu 2010 yılında kazandı.

Andres Iniesta'nın Hollanda karşısında uzatma dakikalarında attığı golle kupaya uzanan İspanya, Avrupa Şampiyonası-Dünya Kupası-Avrupa Şampiyonası üçlemesini gerçekleştirerek futbol tarihine geçti.