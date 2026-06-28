Transferde henüz beklenen adımları atamayan Galatasaray'da Davinson Sanchez konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bir süredir Ko lombiyalı yıldızı kadrosuna katmak için girişimlerde bulunan Serie A ekibi Como resmen düğmeye basıyor. Alınan bilgilere göre İtalyan kulübünün yetkilileri kısa süre içinde İstanbul'a gelmeyi planlıyor.

Davinson Sanchez (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)

SATIŞA SOĞUKLAR AMA...

Yapılacak yüz yüze görüşmelerin ardından pazarlıkların nasıl bir noktaya geleceği merak konusu. Çizme basınına göre Como bu transfere 15 milyon euro ayırmış durumda. Galatasaray cephesi şu anda Davinson Sanchez'i kesinlikle bırakmak istemiyor. Ancak 25 milyon euronun üzerine bir teklifin masaya gelmesi durumunda değerlendirmeye alınacağı ifade ediliyor. Davinson'un form grafiği sarı-kırmızılı yönetimin masa elini güçlendirecek bir faktör olarak gösteriliyor.