Davinson Sanchez'e Como'dan 15 milyon euroluk transfer teklifi
Dünya Kupası’nda gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üstüne çeken Davinson Sanchez için hareketli günlerin yaşanması bekleniyor. Davinson Sanchez’i kadrosuna katmak isteyen Como’dan yetkililer kısa süre içinde İstanbul’a gelecek. Galatasaray satışa sıcak bakmasa da 25 milyon euronun üzerinde bir teklif gelirse değerlendirmeye alınacak.
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- Serie A ekibi Como, Galatasaray'ın Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez için transfer görüşmeleri yapmak üzere kısa süre içinde İstanbul'a geliyor.
- Como, Davinson Sanchez transferi için 15 milyon euro bütçe ayırdı.
- Galatasaray yönetimi Davinson Sanchez'i satmak istemiyor ancak 25 milyon euronun üzerinde bir teklif gelirse değerlendirmeye alacak.
- Davinson Sanchez'in Copa America'da Kolombiya ile göstereceği performans, transfer bedelini artırabilecek bir faktör olarak görülüyor.
- Galatasaray yönetimi, Davinson Sanchez'in olası ayrılığına karşı alternatif savunma oyuncuları belirledi.
Transferde henüz beklenen adımları atamayan Galatasaray'da Davinson Sanchez konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bir süredir Kolombiyalı yıldızı kadrosuna katmak için girişimlerde bulunan Serie A ekibi Como resmen düğmeye basıyor. Alınan bilgilere göre İtalyan kulübünün yetkilileri kısa süre içinde İstanbul'a gelmeyi planlıyor.
SATIŞA SOĞUKLAR AMA...
Yapılacak yüz yüze görüşmelerin ardından pazarlıkların nasıl bir noktaya geleceği merak konusu. Çizme basınına göre Como bu transfere 15 milyon euro ayırmış durumda. Galatasaray cephesi şu anda Davinson Sanchez'i kesinlikle bırakmak istemiyor. Ancak 25 milyon euronun üzerine bir teklifin masaya gelmesi durumunda değerlendirmeye alınacağı ifade ediliyor. Davinson'un form grafiği sarı-kırmızılı yönetimin masa elini güçlendirecek bir faktör olarak gösteriliyor.
ALTERNATİFLERİ BELLİ
Kolombiya'nın turnuvada yükselmesi halinde Galatasaray'ın beklediği seviyede bir teklifin gelmesine kesin gözüyle bakılıyor. Yönetim olası bir ayrılığa karşı transferde alternatif isimleri de belirlemiş durumda.