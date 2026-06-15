Suudi Arabistan - Uruguay 2026 Dünya Kupası maçı | CANLI
2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan H Grubu'nda Suudi Arabistan - Uruguay mücadelesiyle devam ediyor. Dünya Kupası tarihinin iki şampiyonlu ekibi Gökyüzü Mavileri ile Asya'nın güçlü temsilcilerinden Yeşil Şahinler, turnuvadaki ilk maçlarında karşı karşıya geliyor. Suudi Arabistan - Uruguay maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
Hızlı Özet Göster
- Suudi Arabistan'da teknik direktörlük görevine Georgios Donis getirildi.
- Suudi Arabistan, 2022 Dünya Kupası'ndaki Arjantin galibiyeti sonrası yeni bir sürpriz peşinde.
- Uruguay, Dünya Kupası'nda iddialı ekiplerden biri olarak sahne alıyor.
- Federico Valverde, Uruguay'ın en büyük kozu olarak öne çıkıyor.
- Uruguay, 1930 ve 1950 yıllarında Dünya Kupası'nı kazanarak tarih yazdı.
Suudi Arabistan, Dünya Kupası'nda Uruguay ile kozlarını paylaşıyor.
CANLI TAKİP
Suudi Arabistan - Uruguay maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
SUUDİ ARABİSTAN:
URUGUAY:
YEŞİL ŞAHİNLER YENİ BİR SÜRPRİZ PEŞİNDE
Turnuvaya kısa süre kala teknik direktör değişikliğine giden Suudi Arabistan'da Georgios Donis dönemi başladı. Son yıllarda futbola yapılan yatırımların karşılığını almaya başlayan Suudi Arabistan, 2022 Dünya Kupası'nda Arjantin karşısında aldığı tarihi galibiyetin ardından yeni bir sürprize imza atmayı hedefliyor.
Takımın en önemli yıldızı kaptan Salem Al-Dawsari olacak. Tecrübeli oyuncu, hücum organizasyonlarının merkezinde yer alırken Firas Al Buraikan ve Saleh Al Shehri de gol yollarında takımın en önemli kozları arasında bulunuyor.
URUGUAY'DA HEDEF GÜÇLÜ BAŞLANGIÇ
Dünya Kupası tarihinin ilk şampiyonu Uruguay, bir kez daha kupanın iddialı ekiplerinden biri olarak sahne alıyor.
Gökyüzü Mavililer'in en büyük kozu, Federico Valverde olacak. Real Madrid'in yıldız orta sahası, hem savunma hem hücum katkısıyla takımın oyun merkezini oluşturuyor.
Savunmada Ronald Araujo, orta sahada Manuel Ugarte, hücum hattında ise Darwin Núñez ve Giorgian De Arrascaeta öne çıkan isimler arasında yer alıyor.
TARİH VE TECRÜBE URUGUAY'DAN YANA
1930 ve 1950 yıllarında Dünya Kupası'nı kazanan Uruguay, turnuva tarihinin en köklü milli takımlarından biri olarak gösteriliyor. Modern dönemde 2010'da dördüncü olan Güney Amerika temsilcisi, 2026 Dünya Kupası'nda yeniden üst sıraları hedefliyor.
İKİ TAKIMIN KALAN MAÇLARI
22 Haziran (TSİ 01.00): Uruguay-Yeşil Burun Adaları (Miami Stadı)
27 Haziran (TSİ 03.00): Uruguay-İspanya (Guadalajara Stadı)
21 Haziran (TSİ 19.00): İspanya-Suudi Arabistan (Atlanta Stadı)
27 Haziran (TSİ 03.00): Yeşil Burun Adaları-Suudi Arabistan (Houston Stadı)
URUGAY KADROSU
Kaleci: Sergio Rochet (Internacional), Fernando Muslera (Estudiantes), Santiago Mele (Monterrey)
Defans: Guillermo Varela (Flamengo), Ronald Araujo (Barcelona), Jose Maria Giménez (Atletico Madrid), Santiago Bueno (Wolverhampton), Sebastian Caceres (CF America), Mathías Olivera (Napoli), Joaquin Piquerez (Palmeiras), Matias Vina (River Plate)
Orta saha: Manuel Ugarte (Manchester United), Emiliano Martinez (Palmeiras), Rodrigo Bentancur (Tottenham), Federico Valverde (Real Madrid), Agustin Canobbio (Fluminense), Juan Manuel Sanabria (Real Salt Lake City), Giorgan de Arrascaeta (Flamengo), Nicolas de la Cruz (Flamengo), Rodrigo Zalazar (Braga), Facundo Pellistri (Panathinaikos), Maximiliano Araujo (Sporting), Brian Rodriguez (CF America)
Forvet: Rodrigo Aguirre (Tigres), Federico Vinas (Real Oviedo), Darwin Nunez (Al-Hilal)
SUUDİ ARABİSTAN'IN KADROSU
Kaleci: Mohammed Al Owais (Al Ula), Nawaf Al Aqidi (Al Nassr), Ahmed Al Kassar (Al Qadsiah)
Defans: Abdulelah Al Amri (Al Nassr), Hassan Tambakti (Al Hilal), Jehad Thikri (Al Qadsiah), Ali Lajami (Al Hilal), Hassan Kadesh (Al Ittihad), Saud Abdulhamid (Lens), Mohammed Abu Al Shamat (Al Qadsiah), Ali Majrashi (Al Ahli), Moteb Al Harbi (Al Hilal), Nawaf Boushal (Al Nassr), Sultan Al-Ghannam (Al Nassr)
Orta saha: Mohammed Kanno (Al Hilal), Abdullah Al Khaibari (Al Nassr), Ziyad Al Johani (Al Ahli), Nasser Al Dawsari (Al Hilal), Musab Al Juwayr (Al Qadsiah), Alaa Al Hajji (Neom), Salem Al Dawsari (Al Hilal), Khalid Al Ghannam (Al Ettifaq), Ayman Yahya (Al Nassr)
Forvet: Firas Al Buraikan (Al Ahli), Saleh Al Shehri (Al Ittihad), Abdullah Al Hamdan (Al Nassr)