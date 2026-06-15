Suudi Arabistan - Uruguay 2026 Dünya Kupası maçı | CANLI

Federico Valverde, Uruguay'ın en büyük kozu olarak öne çıkıyor.

Uruguay, Dünya Kupası'nda iddialı ekiplerden biri olarak sahne alıyor.

Takımın en önemli yıldızı kaptan Salem Al-Dawsari olacak. Tecrübeli oyuncu, hücum organizasyonlarının merkezinde yer alırken Firas Al Buraikan ve Saleh Al Shehri de gol yollarında takımın en önemli kozları arasında bulunuyor.

Turnuvaya kısa süre kala teknik direktör değişikliğine giden Suudi Arabistan'da Georgios Donis dönemi başladı. Son yıllarda futbola yapılan yatırımların karşılığını almaya başlayan Suudi Arabistan, 2022 Dünya Kupası'nda Arjantin karşısında aldığı tarihi galibiyetin ardından yeni bir sürprize imza atmayı hedefliyor.

Suudi Arabistan sürrpiz peşinde

URUGUAY'DA HEDEF GÜÇLÜ BAŞLANGIÇ

Dünya Kupası tarihinin ilk şampiyonu Uruguay, bir kez daha kupanın iddialı ekiplerinden biri olarak sahne alıyor.

Gökyüzü Mavililer'in en büyük kozu, Federico Valverde olacak. Real Madrid'in yıldız orta sahası, hem savunma hem hücum katkısıyla takımın oyun merkezini oluşturuyor.

Savunmada Ronald Araujo, orta sahada Manuel Ugarte, hücum hattında ise Darwin Núñez ve Giorgian De Arrascaeta öne çıkan isimler arasında yer alıyor.