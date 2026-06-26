Uruguay - İspanya | 2026 FIFA Dünya Kupası CANLI
2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu dev bir maçla sona eriyor. Uruguay ile İspanya liderlik için karşı karşıya geliyor. İki ülke de kazanarak adını son 32 turuna yazdırmak ve diğer karşılaşmadan çıkacak sonuca göre sorun yaşamamak amacında. Uruguay - İspanya maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
Hızlı Özet Göster
- Uruguay ile İspanya, 2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu'nda karşılaşacak.
- İspanya, 4 puanla liderken Uruguay ve Yeşil Burun Adaları 2'şer puanla ikinci sırada yer alıyor.
- İspanya, beraberlikte liderliğini koruyacak, galibiyette ise 7 puanla grubu lider tamamlayacak.
- Uruguay, galibiyetle 5 puana ulaşarak ilk iki sırayı garanti altına alacak.
- İspanya, Suudi Arabistan'ı 4-0 yenerek grup liderliğini koruma hedefiyle sahaya çıkacak.
Uruguay ile İspanya 2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu'nda kozlarını paylaşıyor. İki ülke de alacakları galibiyetle birlikte son 32 turuna lider gitmek amacında.
Guadalajara Stadyumu'ndaki maçı Ismail Elfath yönetiyor.
CANLI TAKİP
Uruguay - İspanya maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
Uruguay: Fernando Muslera, Sanabria, Olivera, Caceres, Varela, Bentancur, Ugarte, Valverde, Maraujo, Nunez, Canobbio
İspanya: Unai Simón, Llorente, Cubarsi, Aymeric Laporte, Cucurella, Rodri, Pedri, Merino, Yamal, Baena, Oyarzabal.
BOĞALAR'IN 4 PUANI VAR
H Grubu'nda son maçlar öncesinde İspanya 4 puan ve +4 averajla lider durumda bulunuyor. Uruguay ile Yeşil Burun Adaları 2'şer puana sahip; Suudi Arabistan ise 1 puanla son sırada yer alıyor. İspanya, ilk maçında Yeşil Burun Adaları ile 0-0 berabere kaldıktan sonra Suudi Arabistan'ı 4-0 mağlup etti. Uruguay ise Suudi Arabistan ile 1-1, Yeşil Burun Adaları ile 2-2 berabere kaldı.
İSPANYOLLARA BERABERLİK YETİYOR
İspanya olası galibiyetle 7 puana yükselecek ve H Grubu'nu lider tamamlayacak. Beraberlikte 5 puana çıkacak ve ilk iki sıradaki yerini koruyacak. Uruguay zaferle ayrılırsa 5 puana ulaşacak ve ilk iki sırayı garanti altına alacak. Uruguay'ın kazanamadığı senaryoda ise Yeşil Burun Adaları-Suudi Arabistan maçının sonucu, averaj hesabı ve üçüncüler sıralaması belirleyici hale gelecek.
HEDEF LİDERLİĞİ KORUMAK
İspanya, Suudi Arabistan karşısındaki 4-0'lık galibiyetle ilk maçtaki puan kaybına güçlü bir yanıt verdi. Lamine Yamal ve Mikel Oyarzabal, bu galibiyette skora katkı veren isimler arasında yer aldı. Luis de la Fuente yönetimindeki İspanya, topa sahip olma kalitesi, orta saha kontrolü ve kanat üretkenliğiyle grup liderliğini korumak için sahaya çıkıyor.
Uruguay ise iki maçta da gol buldu ancak sahadan galibiyet çıkaramadı. Suudi Arabistan karşısında Maxi Araujo'nun golüyle puanı kurtaran Marcelo Bielsa'nın ekibi, Yeşil Burun Adaları karşısında 2-1 öne geçmesine rağmen 2-2'lik beraberlikle yetindi. Federico Valverde, Darwin Nunez, Manuel Ugarte ve Maxi Araujo, Uruguay'ın maçtaki ana kozları arasında yer alıyor.
Yeşil Burun Adaları - Suudi Arabistan | CANLI
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