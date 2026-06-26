Uruguay - İspanya | 2026 FIFA Dünya Kupası CANLI

İspanya olası galibiyetle 7 puana yükselecek ve H Grubu'nu lider tamamlayacak. Beraberlikte 5 puana çıkacak ve ilk iki sıradaki yerini koruyacak. Uruguay zaferle ayrılırsa 5 puana ulaşacak ve ilk iki sırayı garanti altına alacak. Uruguay'ın kazanamadığı senaryoda ise Yeşil Burun Adaları-Suudi Arabistan maçının sonucu, averaj hesabı ve üçüncüler sıralaması belirleyici hale gelecek.

Pedri

HEDEF LİDERLİĞİ KORUMAK

İspanya, Suudi Arabistan karşısındaki 4-0'lık galibiyetle ilk maçtaki puan kaybına güçlü bir yanıt verdi. Lamine Yamal ve Mikel Oyarzabal, bu galibiyette skora katkı veren isimler arasında yer aldı. Luis de la Fuente yönetimindeki İspanya, topa sahip olma kalitesi, orta saha kontrolü ve kanat üretkenliğiyle grup liderliğini korumak için sahaya çıkıyor.

Uruguay ise iki maçta da gol buldu ancak sahadan galibiyet çıkaramadı. Suudi Arabistan karşısında Maxi Araujo'nun golüyle puanı kurtaran Marcelo Bielsa'nın ekibi, Yeşil Burun Adaları karşısında 2-1 öne geçmesine rağmen 2-2'lik beraberlikle yetindi. Federico Valverde, Darwin Nunez, Manuel Ugarte ve Maxi Araujo, Uruguay'ın maçtaki ana kozları arasında yer alıyor.

Burak Zihni Takvim.com.tr Spor