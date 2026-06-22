Dünya Kupası'nda Fransa'dan net skor: Mbappe ve Dembele sahneye çıktı
2026 FIFA Dünya Kupası Grup I ikinci hafta maçında Fransa, 22 Haziran'da oynanan karşılaşmada Irak'ı 3-0 mağlup etti. Fransa'ya galibiyeti Kylian Mbappe'nin 14 ve 54. dakikalarda, Ousmane Dembele'nin ise 66. dakikada attığı goller getirdi. Aşırı yağış nedeniyle bir süre duran mücadelede sahadan 3 puanla ayrılan Fransızlar, puanını 6'ya yükselterek grup liderliğini korudu ve son 32 turu yolunda önemli avantaj elde etti.
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- Fransa, 2026 FIFA Dünya Kupası Grup I ikinci hafta maçında Irak'ı 3-0 mağlup etti.
- Fransa, puanını 6'ya yükselterek grup liderliğini sürdürdü ve son 32 turuna yükselme yolunda önemli bir adım attı.
- Fransa'nın gollerini Kylian Mbappe ve Ousmane Dembele kaydetti.
- Maç, aşırı yağış ve yıldırım riski nedeniyle bir süre durduruldu.
- Irak, ilk maçında Norveç'e mağlup olduktan sonra Fransa karşısında da puan alamadı.
2026 FIFA Dünya Kupası Grup I ikinci hafta maçında Fransa, Irak'ı 3-0 mağlup ederek son 32 turuna yükselme yolunda önemli bir adım attı.
Turnuvanın favorileri arasında gösterilen Fransa, ilk hafta Senegal karşısında aldığı galibiyetin ardından Irak engelini de kayıpsız geçti. Karşılaşmada yıldız isimler sahne alırken, Fransızlar puanını 6'ya yükselterek grup liderliğini sürdürdü.
İŞTE MAÇTAKİ İLK 11'LER
Fransa: Maignan, Digne, Upamecano, Kounde, Saliba, Kone, Rabiot, Dembele, Mbappe, M. Olise, Barcola.
Irak: Basil, Ali, Tahseen, Hashim, Doski, Bayesh, Iqbal, Alammari, Ismael, Qasem, Hussein.
MBAPPE VE DEMBELE FARKI
Fransa'ya galibiyeti getiren golleri 14 ve 54. dakikalarda Kylian Mbappe ile 66. dakikada Ousmane Dembele kaydetti. Hücumdaki etkili performansıyla dikkat çeken Fransız ekibi, maç boyunca üstün bir oyun ortaya koydu.
MAÇA YILDIRIM ARASI
Karşılaşma, aşırı yağış ve yıldırım riski nedeniyle bir süre durduruldu. Verilen aranın ardından mücadele kaldığı yerden devam etti ve Fransa üstünlüğünü koruyarak sahadan 3 puanla ayrıldı.
IRAK YİNE PUANSIZ
İlk maçında Norveç'e 4-1 mağlup olan Irak, Fransa karşısında da puan alamadı. İki maç sonunda puansız kalan Irak'ın gruptan çıkma şansı son haftaya taşındı.
FRANSA SON 32'YE GÖZ KIRPTI
Bu sonuçla Fransa puanını 6'ya yükselterek Grup I liderliğini pekiştirdi. Didier Deschamps'ın öğrencileri son hafta öncesi son 32 turu için büyük avantaj elde etti. Irak ise puansız şekilde grubun son sırasında kaldı.