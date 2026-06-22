Dünya Kupası'nda Fransa'dan net skor: Mbappe ve Dembele sahneye çıktı

Maç, aşırı yağış ve yıldırım riski nedeniyle bir süre durduruldu.

Fransa, puanını 6'ya yükselterek grup liderliğini sürdürdü ve son 32 turuna yükselme yolunda önemli bir adım attı.

2026 FIFA Dünya Kupası Grup I ikinci hafta maçında Fransa, Irak'ı 3-0 mağlup ederek son 32 turuna yükselme yolunda önemli bir adım attı.

Fransa'ya galibiyeti getiren golleri 14 ve 54. dakikalarda Kylian Mbappe ile 66. dakikada Ousmane Dembele kaydetti. Hücumdaki etkili performansıyla dikkat çeken Fransız ekibi, maç boyunca üstün bir oyun ortaya koydu.

Fransa, 2026 FIFA Dünya Kupası Grup I ikinci hafta maçında Irak'ı 3-0 mağlup etti. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve AA'dan alınmıştır.)

MAÇA YILDIRIM ARASI

Karşılaşma, aşırı yağış ve yıldırım riski nedeniyle bir süre durduruldu. Verilen aranın ardından mücadele kaldığı yerden devam etti ve Fransa üstünlüğünü koruyarak sahadan 3 puanla ayrıldı.