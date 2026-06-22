Dünya Kupası'nda gollü düello: Haaland duble yaptı, Norveç Senegal’i devirdi
2026 FIFA Dünya Kupası Grup I ikinci hafta maçında Norveç, Erling Haaland'ın duble yaptığı karşılaşmada Senegal'i 3-2 mağlup etti. Ismaila Sarr'ın golleri Afrika temsilcisine yetmezken, Norveç puanını 6'ya çıkararak son 32 turuna yükselmeyi başardı.
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- Norveç, 2026 FIFA Dünya Kupası Grup I ikinci hafta maçında Senegal'i 3-2 mağlup etti.
- Erling Haaland, Norveç adına iki gol atarak galibiyete katkı sağladı.
- Ismaila Sarr, Senegal için iki gol kaydetmesine rağmen takımına puan kazandıramadı.
- Norveç, bu galibiyetle puanını 6'ya çıkararak son 32 turuna yaklaşmış oldu.
- Senegal, ikinci maçından da puansız ayrılarak zorlu bir tabloyla karşı karşıya kaldı.
2026 FIFA Dünya Kupası Grup I ikinci hafta maçında Norveç, Erling Haaland'ın duble yaptığı karşılaşmada Senegal'i 3-2 mağlup etti. Ismaila Sarr'ın golleri Afrika temsilcisine yetmezken, Norveç puanını 6'ya çıkararak son 32 turuna bir adım daha yaklaştı. 2026 FIFA Dünya Kupası Grup I ikinci hafta maçında Norveç, Senegal'i 3-2 mağlup ederek son 32 turuna yükseldi.
İlk maçta Irak'ı 4-1 yenerek turnuvaya hızlı başlayan Norveç, Senegal karşısında da kazanarak puanını 6'ya yükseltti. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede İskandinav ekibi son dakikalarda gelen Senegal baskısına rağmen üstünlüğünü korumayı başardı.
İŞTE MAÇTAKİ İLK 11'LER
Norveç: Nyland, Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe, Odegaard, Berge, Aursnes, Nusa, Sörloth, Haaland
Senegal: Mendy, Diatta, Koulibaly, Niakhate, Diouf, Idrissa Gueye, Pape Gueye, Camara, Ismaila Sarr, Mane, Jackson
HAALAND YİNE SAHNEDE
Norveç'e galibiyeti getiren golleri 43. dakikada Marcus Holmgren Pedersen ile 48 ve 58. dakikalarda Erling Haaland kaydetti. Yıldız golcü attığı iki golle takımını sırtladı.
SARR'DAN YETMEDİ
Senegal'in golleri ise 53 ve 90+3. dakikalarda Ismaila Sarr'dan geldi. Afrika temsilcisi son bölümlerde farkı bire indirse de beraberlik golünü bulamadı.
NORVEÇ SON 32'YE GÖZ KIRPTI
Bu sonuçla Norveç puanını 6'ya yükselterek Grup I'de üst tur yolunda büyük avantaj elde etti. Senegal ise ikinci maçından da puansız ayrılarak son hafta öncesi zorlu bir tabloyla karşı karşıya kaldı.