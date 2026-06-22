Dünya Kupası'nda gollü düello: Haaland duble yaptı, Norveç Senegal’i devirdi

Senegal, ikinci maçından da puansız ayrılarak zorlu bir tabloyla karşı karşıya kaldı.

Norveç, bu galibiyetle puanını 6'ya çıkararak son 32 turuna yaklaşmış oldu.

Ismaila Sarr, Senegal için iki gol kaydetmesine rağmen takımına puan kazandıramadı.

2026 FIFA Dünya Kupası Grup I ikinci hafta maçında Norveç, Erling Haaland'ın duble yaptığı karşılaşmada Senegal'i 3-2 mağlup etti. Ismaila Sarr'ın golleri Afrika temsilcisine yetmezken, Norveç puanını 6'ya çıkararak son 32 turuna bir adım daha yaklaştı. 2026 FIFA Dünya Kupası Grup I ikinci hafta maçında Norveç, Senegal'i 3-2 mağlup ederek son 32 turuna yükseldi.

İlk maçta Irak'ı 4-1 yenerek turnuvaya hızlı başlayan Norveç, Senegal karşısında da kazanarak puanını 6'ya yükseltti. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede İskandinav ekibi son dakikalarda gelen Senegal baskısına rağmen üstünlüğünü korumayı başardı.