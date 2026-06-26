Arda Güler'den eleştirilere net yanıt: Kötü oynadık ve elendik

Arda Güler, takımın turnuvada kötü oynadığını ve drama yapamayacaklarını söyledi.

Arda Güler, maç öncesi moralinin bozuk olduğuna yönelik yorumların doğru olduğunu kabul etti.

Türkiye, ABD'yi 3-2 yenerek turnuvayı 3 puanla tamamladı ancak grup aşamasını geçemedi.

Mücadelede takımının ilk golünü kaydeden genç futbolcu, hem kendi performansına hem de milli takımın turnuva genelindeki görüntüsüne ilişkin samimi değerlendirmeler yaptı.

A Milli Futbol Takımı'nın yıldız isimlerinden Arda Güler, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ABD'nin 3-2 mağlup edildiği ve ay-yıldızlı ekibin turnuvaya veda ettiği karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



ELEŞTİRİLERİ KABUL ETTİ

Maç öncesinde moralinin bozuk olduğuna yönelik yorumlara değinen Arda Güler, bu değerlendirmeleri doğrularken takımın aldığı eleştirilerin de haklı olduğunu söyledi.

Genç yıldız, "Maçtan önce üzgün ve moralimin bozuk olduğunu söylemişsiniz... Tüm eleştiriler haklı." ifadelerini kullandı.