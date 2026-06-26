Arda Güler'den eleştirilere net yanıt: Kötü oynadık ve elendik
A Milli Takım'ın genç yıldızı Arda Güler, ABD karşısında alınan 3-2'lik galibiyetin ardından Dünya Kupası performansına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Milli futbolcu, eleştirilerin tamamını haklı bulduklarını belirterek turnuvadaki başarısızlığı açık sözlerle değerlendirdi.
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- Arda Güler, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşamasında elenmesinin ardından eleştirileri haklı bulduğunu belirtti.
- Türkiye, ABD'yi 3-2 yenerek turnuvayı 3 puanla tamamladı ancak grup aşamasını geçemedi.
- Arda Güler, maç öncesi moralinin bozuk olduğuna yönelik yorumların doğru olduğunu kabul etti.
- Genç futbolcu, ABD maçında takımının ilk golünü kaydetti.
- Arda Güler, takımın turnuvada kötü oynadığını ve drama yapamayacaklarını söyledi.
A Milli Futbol Takımı'nın yıldız isimlerinden Arda Güler, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ABD'nin 3-2 mağlup edildiği ve ay-yıldızlı ekibin turnuvaya veda ettiği karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
Mücadelede takımının ilk golünü kaydeden genç futbolcu, hem kendi performansına hem de milli takımın turnuva genelindeki görüntüsüne ilişkin samimi değerlendirmeler yaptı.
ELEŞTİRİLERİ KABUL ETTİ
Maç öncesinde moralinin bozuk olduğuna yönelik yorumlara değinen Arda Güler, bu değerlendirmeleri doğrularken takımın aldığı eleştirilerin de haklı olduğunu söyledi.
Genç yıldız, "Maçtan önce üzgün ve moralimin bozuk olduğunu söylemişsiniz... Tüm eleştiriler haklı." ifadelerini kullandı.
"DRAMA YAPAMAYIZ"
Turnuvadaki performanslarını açık sözlerle değerlendiren Arda Güler, başarısızlığı kabul ettiklerini vurguladı. Milli futbolcu, "İyi oynamadık, insanlar ne deseler haklılar. Drama yapamayız. Kötü oynadık ve elendik." diyerek Dünya Kupası sürecine ilişkin özeleştiride bulundu.
ABD karşısında alınan galibiyetle turnuvaya 3 puanla veda eden A Milli Takım, grup aşamasını geçemeyerek organizasyondaki mücadelesini tamamladı.