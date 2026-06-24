Fas - Haiti | 2026 Dünya Kupası CANLI

Brezilya ve Fas'ın galip gelmesi durumunda averaj hesapları devreye girecek, Fas'ın lider olması için Brezilya'dan dört gol fazla atması gerekecek.

Son maçlar öncesinde Brezilya 4 puan ve +3 averajla lider durumda bulunuyor. Aynı puana sahip Fas, +1 averajla ikinci sırada yer alırken İskoçya 3 puanla üçüncü basamakta bulunuyor. Turnuvada henüz puan alamayan Haiti ise son sırada yer alıyor.

C Grubu'nda oynanan ilk maçlarda Brezilya ile Fas 1-1 berabere kalırken, İskoçya Haiti'yi 1-0 mağlup etmişti. İkinci hafta karşılaşmalarında Brezilya, Haiti'yi 3-0 yenerken Fas da İskoçya karşısında sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.

Fas ilk iki maçından 4 puan çıkardı

FAS LİDERLİK İÇİN FIRSAT KOLLUYOR

Brezilya'nın İskoçya karşısında puan kaybetmesi ve Fas'ın Haiti'yi mağlup etmesi halinde grup liderliği Fas'ın olacak.

Öte yandan hem Brezilya'nın hem de Fas'ın galip gelmesi durumunda averaj hesapları devreye girecek. Fas'ın grubu zirvede tamamlayabilmesi için Brezilya'dan dört gol daha fazla atması gerekecek.