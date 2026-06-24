Fas - Haiti | 2026 Dünya Kupası CANLI
2026 Dünya Kupası C Grubu'nda son hafta heyecanı yaşanıyor. Fas ile Haiti kozlarını paylaşıyor. Afrika temsilcisi son maçında kazanarak İskoçya - Brezilya karşılaşmasının skoruna bakmadan son 32 takım arasına kalmak amacında. Fas - Haiti maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
Hızlı Özet Göster
- C Grubu'nda Brezilya 4 puanla lider, Fas aynı puanla ikinci, İskoçya 3 puanla üçüncü ve Haiti puansız son sırada yer alıyor.
- Fas, Brezilya'nın İskoçya karşısında puan kaybetmesi ve Haiti'yi yenmesi halinde grup lideri olacak.
- Brezilya ve Fas'ın galip gelmesi durumunda averaj hesapları devreye girecek, Fas'ın lider olması için Brezilya'dan dört gol fazla atması gerekecek.
- C Grubu'nu lider tamamlayan takım, son 32 turunda F Grubu ikincisiyle, ikinci bitiren ise F Grubu lideriyle eşleşecek.
- Son hafta karşılaşmaları grup sıralamasını ve eleme turundaki yol haritasını belirleyecek.
Fas ile Haiti, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda karşı karşıya geliyor. Turnuvada gösterdiği performansla adından söz ettiren Atlas Aslanları, son maçtan 3 puanla ayrılmak istiyor.
Atlanta Stadyumu'ndaki mücadelede Hollandalı hakem Danny Makkelie düdük çalıyor.
CANLI TAKİP
Fas - Haiti maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
GRUPTA SON DURUM
C Grubu'nda oynanan ilk maçlarda Brezilya ile Fas 1-1 berabere kalırken, İskoçya Haiti'yi 1-0 mağlup etmişti. İkinci hafta karşılaşmalarında Brezilya, Haiti'yi 3-0 yenerken Fas da İskoçya karşısında sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.
Son maçlar öncesinde Brezilya 4 puan ve +3 averajla lider durumda bulunuyor. Aynı puana sahip Fas, +1 averajla ikinci sırada yer alırken İskoçya 3 puanla üçüncü basamakta bulunuyor. Turnuvada henüz puan alamayan Haiti ise son sırada yer alıyor.
FAS LİDERLİK İÇİN FIRSAT KOLLUYOR
Brezilya'nın İskoçya karşısında puan kaybetmesi ve Fas'ın Haiti'yi mağlup etmesi halinde grup liderliği Fas'ın olacak.
Öte yandan hem Brezilya'nın hem de Fas'ın galip gelmesi durumunda averaj hesapları devreye girecek. Fas'ın grubu zirvede tamamlayabilmesi için Brezilya'dan dört gol daha fazla atması gerekecek.
SON 32 EŞLEŞMELERİ ŞEKİLLENECEK
C Grubu'nu lider tamamlayan takım, son 32 turunda F Grubu ikincisiyle karşı karşıya gelecek. Grubu ikinci sırada bitiren ekip ise F Grubu lideriyle eşleşecek.
Bu nedenle son hafta karşılaşmaları yalnızca grup sıralamasını değil, eleme turundaki yol haritasını da belirleyecek.
FAS'IN KADROSU
Kaleci: Yassine Bounou (Al-Hilal), Munir Kajoui (Renaissance de Berkane), Ahmed Reda Tagnaouti (FAR Rabat)
Savunma: Achraf Hakimi (PSG), Noussair Mazraoui (Manchester United), Anass Salah-Eddine (PSV Eindhoven), Youssef Belammari (Al Ahly), Issa Diop (Fulham), Chadi Riad (Crystal Palace), Zakaria El Ouahdi (Genk), Redouane Halhal (Mechelen), Nayef Aguerd (OM)
Orta saha: Neil El Aynaoui (Roma), Azzedine Ounahi (Girona), Ismael Saibari (PSV), Bilal El Khannouss (Stuttgart), Samir El Mourabet (Strasbourg), Sofyan Amrabat (Betis), Ayyoub Bouaddi (Lille)
Forvet: Brahim Diaz (Real Madrid), Ayoub El Kaabi (Olympiakos), Abde Ezzalzouli (Betis), Soufiane Rahimi (Al-Ain), Gessime Yassine (Strasbourg), Ayoube Amaimouni (Eintracht Frankfurt), Chemsdine Talbi (Sunderland)
HAİTİ'NİN KADROSU
Kaleci: Johnny Placide (SC Bastia), Alexandre Pierre (FC Sochaux), Josué Duverger (FC Cosmos Koblenz)
Defans: Carlens Arcus (Angers SCO), Wilguens Paugwain (SV Zulte Waregem), Duke Lacroix (Colorado Springs), Martin Experience (AS Nancy-Lorraine), Jean-Kevin Duverne (KAA Gent), Ricardo Adé (LDU Quito), Hannes Delcroix (FC Lugano), Keeto Thermoncy (BSC Young Boys II)
Orta saha: Leverton Pierre (FC Vizela), Carl-Fred Sainthe (El Paso Locomotive FC), Jean-Jacques Danley (Philadelphia Union), Jeanricner Bellegarde (Wolverhampton), Pierre Woodenski (Violette AC), Dominique Simon (FC Tatran Prešov)
Forvet: Louicius Deedson (FC Dallas), Ruben Providence (Almere City FC), Josué Casimir (AJ Auxerre), Derrick Etienne (Toronto FC), Wilson Isidor (Sunderland AFC), Duckens Nazon (Esteghlal FC), Frantzdy Pierrot (Çaykur Rizespor), Yassin Fortune (FC Vizela), Lenny Joseph (Ferencváros TC)