Haiti - İskoçya | 2026 Dünya Kupası maçı CANLI

Bir tarafta yarım asrı aşan Dünya Kupası özlemine son veren Haiti, diğer tarafta yeniden eski günlerine dönmeyi hedefleyen İskoçya bulunuyor. İki ekip, turnuvadaki ilk sınavlarını birbirlerine karşı vererek Dünya Kupası serüvenlerine başladı.

2026 FIFA Dünya Kupası'nın en dikkat çekici hikâyelerinden biri C Grubu'nda yaşanıyor.

Dünya Kupası tarihindeki ilk puanını ve ilk galibiyetini arayan Haiti, turnuvanın sürpriz ekiplerinden biri olmayı hedefliyor.

2026 elemelerinde dikkat çekici bir performans ortaya koyan Haiti, atletik yapısı ve hızlı hücumlarıyla öne çıktı. Duckens Nazon, Frantzdy Pierrot, Danley Jean Jacques ve Jean-Ricner Bellegarde gibi isimler takımın en önemli kozları arasında yer alıyor.

1974 Dünya Kupası'nda İtalya, Arjantin ve Polonya ile aynı grupta mücadele eden Haiti, puan alamasa da turnuva tarihine geçen bir ana imza attı. Emmanuel Sanon'un İtalya karşısında attığı gol, efsane kaleci Dino Zoff'un uzun süren yenilmezlik serisini sona erdirmişti.

İlk ve tek Dünya Kupası deneyimini 1974 yılında yaşayan Haiti, tam 52 yıl sonra yeniden futbolun en büyük organizasyonunda boy gösterme hakkı elde etti.

İskoçya'nın en önemli yıldızı Scott McTominay

İSKOÇYA YENİDEN YÜKSELİŞ PEŞİNDE

Dünya Kupası tarihinin köklü ülkelerinden biri olan İskoçya ise 2026 organizasyonuyla birlikte dokuzuncu kez finallerde yer aldı.

1954 ile 1998 yılları arasında Dünya Kupası'nın düzenli katılımcılarından biri olan İskoçya, sonraki dönemde bu istikrarı korumakta zorlandı. 2026 bileti ise ülke futbolunda yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor.

Teknik direktör Steve Clarke yönetimindeki ekip, Avrupa'nın önemli liglerinde forma giyen birçok yıldızı kadrosunda bulunduruyor.

Scott McTominay, Billy Gilmour, John McGinn, Andy Robertson ve Kieran Tierney gibi isimler İskoçya'nın en önemli silahları arasında gösteriliyor.

Fiziksel gücü, yüksek mücadele temposu ve takım disipliniyle öne çıkan İskoçya, grup aşamasını geçerek Dünya Kupası tarihinde yeni bir sayfa açmak istiyor.