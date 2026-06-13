Haiti - İskoçya | 2026 Dünya Kupası maçı CANLI
2026 Dünya Kupası heyecanı C Grubu'nda sürüyor. Brezilya ile Fas'ın açılışı yaptığı grupta Haiti ve İskoçya kozlarını paylaşıyor. İki ülke de kazanarak 3 puanla başlamak amacında. Haiti - İskoçya maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
Hızlı Özet Göster
- Haiti ve İskoçya, 2026 Dünya Kupası C Grubu'nda karşı karşıya geliyor.
- Haiti, 52 yıl sonra Dünya Kupası'nda ikinci kez sahne alıyor.
- İskoçya, 2026 Dünya Kupası ile dokuzuncu kez finallere katılıyor.
- Haiti, 2026 Dünya Kupası elemelerinde dikkat çekici bir performans sergiledi.
- İskoçya, Avrupa'nın önemli liglerinde forma giyen birçok yıldızı kadrosunda barındırıyor.
Haiti ve İskoçya, 2026 Dünya Kupası'nda karşılaşıyor.
İLK 11'LER
Haiti : Placide, Arcus, Ade, Delcroix, Experience, Bellegarde, Jacques, Deedson, Providence, Pierrot, Isidor.
İskoçya : Gunn, Hendry, Hanley, Hickey, Robertson, McTominay, Ferguson, McGinn, Doak, Adams, Shankland.
İKİ ÜLKE DE HASRETİNİ BİTİRDİ
2026 FIFA Dünya Kupası'nın en dikkat çekici hikâyelerinden biri C Grubu'nda yaşanıyor.
Bir tarafta yarım asrı aşan Dünya Kupası özlemine son veren Haiti, diğer tarafta yeniden eski günlerine dönmeyi hedefleyen İskoçya bulunuyor. İki ekip, turnuvadaki ilk sınavlarını birbirlerine karşı vererek Dünya Kupası serüvenlerine başladı.
HAİTİ 52 YIL SONRA YENİDEN SAHNEDE
Karayip futbolunun önemli temsilcilerinden Haiti, Dünya Kupası tarihindeki ikinci finaller heyecanını yaşıyor.
İlk ve tek Dünya Kupası deneyimini 1974 yılında yaşayan Haiti, tam 52 yıl sonra yeniden futbolun en büyük organizasyonunda boy gösterme hakkı elde etti.
1974 Dünya Kupası'nda İtalya, Arjantin ve Polonya ile aynı grupta mücadele eden Haiti, puan alamasa da turnuva tarihine geçen bir ana imza attı. Emmanuel Sanon'un İtalya karşısında attığı gol, efsane kaleci Dino Zoff'un uzun süren yenilmezlik serisini sona erdirmişti.
2026 elemelerinde dikkat çekici bir performans ortaya koyan Haiti, atletik yapısı ve hızlı hücumlarıyla öne çıktı. Duckens Nazon, Frantzdy Pierrot, Danley Jean Jacques ve Jean-Ricner Bellegarde gibi isimler takımın en önemli kozları arasında yer alıyor.
Dünya Kupası tarihindeki ilk puanını ve ilk galibiyetini arayan Haiti, turnuvanın sürpriz ekiplerinden biri olmayı hedefliyor.
İSKOÇYA YENİDEN YÜKSELİŞ PEŞİNDE
Dünya Kupası tarihinin köklü ülkelerinden biri olan İskoçya ise 2026 organizasyonuyla birlikte dokuzuncu kez finallerde yer aldı.
1954 ile 1998 yılları arasında Dünya Kupası'nın düzenli katılımcılarından biri olan İskoçya, sonraki dönemde bu istikrarı korumakta zorlandı. 2026 bileti ise ülke futbolunda yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor.
Teknik direktör Steve Clarke yönetimindeki ekip, Avrupa'nın önemli liglerinde forma giyen birçok yıldızı kadrosunda bulunduruyor.
Scott McTominay, Billy Gilmour, John McGinn, Andy Robertson ve Kieran Tierney gibi isimler İskoçya'nın en önemli silahları arasında gösteriliyor.
Fiziksel gücü, yüksek mücadele temposu ve takım disipliniyle öne çıkan İskoçya, grup aşamasını geçerek Dünya Kupası tarihinde yeni bir sayfa açmak istiyor.
HAİTİ'NİN KADROSU
Kaleci: Johnny Placide (Bastia), Alexandre Pierre (Sochaux), Josue Duverger (Cosmos Koblenz).
Defans: Carlens Arcus (Angers), Wilguens Pauguain (Zulte Waregem), Duke Lacroix (Colorado Springs), Martin Experience (Nancy), Jean-Kevin Duverne (KAA Gent), Ricardo Ade (LDU Quito), Hannes Delcroix (Lugano), Keeto Thermoncy (Young Boys)
Orta saha: Leverton Pierre (Vizela), Carl-Fred Sainthe (El Paso Locomotive), Jean-Jacques Danley (Philadelphia Union), Jean-Ricner Bellegarde (Wolves), Pierre Woodenski (Violette), Dominique Simon (Tatran Presov).
Forvet: Louicius Deedson (Dallas), Ruben Providence (Almere City), Josue Casimir (Auxerre), Derrick Etienne (Toronto), Wilson Isidor (Sunderland), Duckens Nazon (Esteghlal), Frantzdy Pierrot (Çaykur Rizespor), Yassin Fortune (Vizela), Lenny Joseph (Ferencvaros)
İSKOÇYA'NIN KADROSU
Kaleci: Craig Gordon (Hearts), Angus Gunn (Nottingham Forest), Liam Kelly (Rangers)
Savunma: Grant Hanley (Hibernian), Jack Hendry (Al Ettifaq), Aaron Hickey (Brentford), Dominic Hyam (Wrexham), Scott McKenna (Dinamo Zagreb), Nathan Patterson (Everton), Anthony Ralston (Celtic), Andy Robertson (Liverpool), John Souttar (Rangers), Kieran Tierney (Celtic)
Orta saha: Ryan Christie (Bournemouth), Findlay Curtis (Rangers), Lewis Ferguson (Bologna), Ben Gannon-Doak (Bournemouth), Billy Gilmour (Napoli), John McGinn (Aston Villa), Kenny McLean (Norwich City), Scott McTominay (Napoli)
Forvet: Che Adams (Torino), Lyndon Dykes (Birmingham City), George Hirst (Ipswich Town), Lawrence Shankland (Hearts), Ross Stewart (Southampton)