2026 Dünya Kupası: İskoçya - Fas | CANLI

Fas cephesinde ise en büyük beklenti hücum lideri Youssef En-Nesyri ile yaratıcı orta saha oyuncusu Azzedine Ounahi'de olacak. Takımın kaptanı Achraf Hakimi de hem savunmadaki liderliği hem de hücuma verdiği katkıyla maçın kaderini değiştirebilecek isimler arasında gösteriliyor.

Brezilya'nın gözü Fas-İskoçya maçında

BREZİLYA'NIN GÖZÜ DE BU MAÇTA

C Grubu'nda ilk hafta sonunda İskoçya 3 puanla lider durumda bulunurken, Fas ve Brezilya'nın birer puanı var. Haiti ise henüz puanla tanışamadı.

Bu nedenle İskoçya ile Fas arasında oynanacak mücadele yalnızca iki takım için değil, grubun diğer favorisi Brezilya için de büyük önem taşıyor. İskoçya'nın kazanması halinde son hafta öncesinde önemli bir avantaj elde etmesi beklenirken, Fas'ın galibiyeti ise gruptaki hesapları tamamen değiştirebilir.