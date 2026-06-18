2026 Dünya Kupası: İskoçya - Fas | CANLI
2026 FIFA Dünya Kupası C Grubu'nda ikinci hafta heyecanı yaşanıyor. İlk maçında galibiyet alan İskoçya ile turnuvanın favorilerinden Brezilya'dan puan koparan Fas, son 32 turu yolunda kritik bir mücadelede karşı karşıya geliyor. İskoçya - Fas maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...
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- Dünya Kupası C Grubu'nda İskoçya ile Fas ikinci hafta maçında karşılaşıyor.
- İskoçya ilk maçta Haiti'yi 1-0 yenerek liderliğe yükseldi, Fas ise Brezilya ile 1-1 berabere kaldı.
- İskoçya'nın kazanması durumunda son maç öncesi büyük avantaj elde etmesi bekleniyor.
- Fas'ın kadrosunda Youssef En-Nesyri, Azzedine Ounahi ve Achraf Hakimi öne çıkan isimler olarak gösteriliyor.
- Maçın sonucu grubun diğer favorisi Brezilya'nın hesaplarını da doğrudan etkileyecek.
Dünya Kupası C Grubu'nun ikinci hafta karşılaşmasında İskoçya ile Fas sahaya çıkıyor.
İlk hafta sonunda grubun zirvesinde yer alan İskoçlar, ikinci galibiyetlerini alarak son maç öncesi büyük avantaj yakalamayı hedeflerken, Fas ise Brezilya karşısında aldığı değerli puanın ardından çıkışını sürdürmek istiyor.
Turnuvadaki ilk maçında Haiti'yi 1-0 mağlup eden İskoçya, Dünya Kupası'na galibiyetle başlamanın moralini yaşıyor. Savunmadaki disiplinli görüntüsüyle dikkat çeken ekip, ilk haftayı gol yemeden kapatmayı başardı.
Teknik heyetin en büyük güvencesi takım savunması ve mücadele gücü. İskoçlar, Fas karşısında da kontrollü bir oyunla sonuca gitmenin hesaplarını yapıyor.
İLK 11'LER
İskoçya: Gunn, Patterson, Hendry, Hanley, Tierney, Robertson, McTominay, McGinn, Christie, Ferguson, Adams
Fas: Bounou, Hakimi, Mazraoui, Diop, Riad, Bouaddi, Ounahi, Saibari, El Khannouss, El Aynaoui, Diaz
FAS'TAN BREZİLYA'YA ÇELME
2022 Dünya Kupası'nın sürpriz takımlarından Fas, 2026 Dünya Kupası'na da iddialı başladı. Afrika temsilcisi, grubun favorisi Brezilya ile 1-1 berabere kalarak dikkat çekici bir sonuç elde etti.
Özellikle savunma organizasyonu ve hızlı hücumlarıyla rakibine zor anlar yaşatan Fas, İskoçya karşısında kazanarak liderlik koltuğuna oturmanın peşinde.
YILDIZLAR SAHNEYE ÇIKMAYA HAZIR
İskoçya'da gözler takımın hücum hattında olacak. İlk maçta galibiyeti getiren golün ardından özgüven kazanan İskoçlar, özellikle duran toplarda etkili olmaya çalışacak.
Fas cephesinde ise en büyük beklenti hücum lideri Youssef En-Nesyri ile yaratıcı orta saha oyuncusu Azzedine Ounahi'de olacak. Takımın kaptanı Achraf Hakimi de hem savunmadaki liderliği hem de hücuma verdiği katkıyla maçın kaderini değiştirebilecek isimler arasında gösteriliyor.
BREZİLYA'NIN GÖZÜ DE BU MAÇTA
C Grubu'nda ilk hafta sonunda İskoçya 3 puanla lider durumda bulunurken, Fas ve Brezilya'nın birer puanı var. Haiti ise henüz puanla tanışamadı.
Bu nedenle İskoçya ile Fas arasında oynanacak mücadele yalnızca iki takım için değil, grubun diğer favorisi Brezilya için de büyük önem taşıyor. İskoçya'nın kazanması halinde son hafta öncesinde önemli bir avantaj elde etmesi beklenirken, Fas'ın galibiyeti ise gruptaki hesapları tamamen değiştirebilir.
SON 32 YOLUNDA DEV ADIM FIRSATI
Turnuvaya iyi başlangıç yapan iki takımın mücadelesinde alınacak sonuç, son 32 turu biletini büyük ölçüde şekillendirebilir.
İskoçya liderliğini pekiştirmenin, Fas ise zirve yarışında öne geçmenin peşinde olacak. Dünya Kupası'nın en kritik grup maçlarından biri olarak gösterilen mücadelede futbolseverleri yüksek tempolu ve çekişmeli bir 90 dakika bekliyor.
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