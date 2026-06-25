Dünya Kupası verileri: Bir futbolcu için ideal boy nedir?

Araştırmacılar top hakimiyeti, oyun görüşü, dayanıklılık, çeviklik ve pozisyon alma becerisinin boy uzunluğundan daha belirleyici faktörler olduğunu belirtiyor.

Diego Maradona 165 santimetre ve Lionel Messi 170 santimetre boyunda olmasına rağmen futbol tarihinin en başarılı isimleri arasında gösteriliyor.

Takımların ortalama boyu ile turnuva başarısı arasında doğrudan ilişki bulunmuyor ve Arjantin, Brezilya, İspanya gibi şampiyon ekipler daha kısa oyuncu ortalamalarına sahip olmuş.

Dünya Kupası'na katılan takımların ortalama oyuncu boyu 180-185 santimetre aralığında bulunuyor ve Bosna Hersek ile Norveç 187 santimetreyle en uzun, Suudi Arabistan 178 santimetreyle en kısa takımlar arasında yer alıyor.

Dünya futbolunda başarılı olmak için uzun boylu olmanın şart olduğu düşünülse de bilimsel araştırmalar bunun tam olarak doğru olmadığını ortaya koydu. The Conversation'da yayımlanan değerlendirmeye göre, elit futbolcular arasında çok farklı boylarda yıldızlar bulunurken, takımların genel oyuncu profili ise dikkat çekici şekilde benzerlik gösteriyor.

Dünya Kupası takımlarının ortalama boyu 180 ile 185 santimetre arasında değişiyor.

DÜNYA KUPASI TAKIMLARINDA DİKKAT ÇEKEN BOY ORTALAMASI

Araştırmada, Dünya Kupası'na katılan takımların oyuncu boylarının birbirine oldukça yakın olduğu belirtildi. Turnuvadaki ekiplerin büyük bölümünde ortalama oyuncu boyu 180-185 santimetre aralığında bulunuyor.

Medyada yer alan verilere göre Bosna Hersek ve Norveç yaklaşık 187 santimetre ortalamayla en uzun takımlar arasında gösteriliyor. Avustralya'nın ortalaması 183 santimetre olurken, Suudi Arabistan ise yaklaşık 178 santimetreyle en kısa ekiplerden biri olarak öne çıkıyor.

BOY TEK BAŞINA BAŞARIYI BELİRLEMİYOR

Çalışmada, takımın ortalama boyu ile turnuvadaki başarısı arasında doğrudan bir ilişki bulunmadığı vurgulandı. Arjantin, Brezilya ve İspanya gibi şampiyon ekiplerin geçmişte daha kısa oyuncu ortalamalarına sahip olmaları bunun en önemli örnekleri arasında gösterildi.