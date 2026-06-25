Dünya Kupası verileri: Bir futbolcu için ideal boy nedir?
Dünya Kupası takımlarının boy ortalamaları, futboldaki "uzun oyuncu daha başarılıdır" algısını değiştiriyor. Messi ve Maradona gibi efsanelerin de kanıtladığı üzere; bilimsel veriler takım başarısında boy uzunluğunun değil, yetenek ve doğru mevkide doğru fiziği kullanmanın asıl anahtar olduğunu gösteriyor.
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- Dünya Kupası'na katılan takımların ortalama oyuncu boyu 180-185 santimetre aralığında bulunuyor ve Bosna Hersek ile Norveç 187 santimetreyle en uzun, Suudi Arabistan 178 santimetreyle en kısa takımlar arasında yer alıyor.
- Takımların ortalama boyu ile turnuva başarısı arasında doğrudan ilişki bulunmuyor ve Arjantin, Brezilya, İspanya gibi şampiyon ekipler daha kısa oyuncu ortalamalarına sahip olmuş.
- Kalecilerin ortalama boyu 189 santimetre, savunmacıların 183 santimetre, orta saha ve forvetlerin ise 175-180 santimetre aralığında bulunuyor.
- Diego Maradona 165 santimetre ve Lionel Messi 170 santimetre boyunda olmasına rağmen futbol tarihinin en başarılı isimleri arasında gösteriliyor.
- Araştırmacılar top hakimiyeti, oyun görüşü, dayanıklılık, çeviklik ve pozisyon alma becerisinin boy uzunluğundan daha belirleyici faktörler olduğunu belirtiyor.
Dünya futbolunda başarılı olmak için uzun boylu olmanın şart olduğu düşünülse de bilimsel araştırmalar bunun tam olarak doğru olmadığını ortaya koydu. The Conversation'da yayımlanan değerlendirmeye göre, elit futbolcular arasında çok farklı boylarda yıldızlar bulunurken, takımların genel oyuncu profili ise dikkat çekici şekilde benzerlik gösteriyor.
DÜNYA KUPASI TAKIMLARINDA DİKKAT ÇEKEN BOY ORTALAMASI
Araştırmada, Dünya Kupası'na katılan takımların oyuncu boylarının birbirine oldukça yakın olduğu belirtildi. Turnuvadaki ekiplerin büyük bölümünde ortalama oyuncu boyu 180-185 santimetre aralığında bulunuyor.
Medyada yer alan verilere göre Bosna Hersek ve Norveç yaklaşık 187 santimetre ortalamayla en uzun takımlar arasında gösteriliyor. Avustralya'nın ortalaması 183 santimetre olurken, Suudi Arabistan ise yaklaşık 178 santimetreyle en kısa ekiplerden biri olarak öne çıkıyor.
BOY TEK BAŞINA BAŞARIYI BELİRLEMİYOR
Çalışmada, takımın ortalama boyu ile turnuvadaki başarısı arasında doğrudan bir ilişki bulunmadığı vurgulandı. Arjantin, Brezilya ve İspanya gibi şampiyon ekiplerin geçmişte daha kısa oyuncu ortalamalarına sahip olmaları bunun en önemli örnekleri arasında gösterildi.
MEVKİLERE GÖRE İDEAL BOY DEĞİŞİYOR
Araştırmacılar, futbolcuların fiziksel özelliklerinin oynadıkları mevkiye göre şekillendiğini belirtiyor. Özellikle kaleciler ve savunma oyuncuları hava toplarında avantaj sağlayabilmek için daha uzun boylu oluyor.
- Kaleciler: Ortalama yaklaşık 189 santimetre.
- Savunmacılar: Ortalama yaklaşık 183 santimetre.
- Orta saha ve forvetler: Genellikle 175-180 santimetre aralığında.
Kalecilerin uzun olması şutlara uzanma avantajı sağlarken, savunmacılar da hava toplarında ve duran toplarda fiziksel üstünlük elde edebiliyor. Hücum oyuncularında ise çeviklik, hızlanma ve hareket kabiliyeti daha fazla önem kazanıyor.
MESSI VE MARADONA ÖRNEĞİ DİKKAT ÇEKİYOR
Dünya futbolunun en büyük yıldızları arasında boy farkı oldukça geniş bir aralıkta yer alıyor. Diego Maradona 165 santimetre, Lionel Messi ise 170 santimetre boyunda olmasına rağmen futbol tarihinin en başarılı isimleri arasında gösteriliyor.
Buna karşılık Cristiano Ronaldo'nun hava toplarındaki başarısı, boy avantajının bazı oyun alanlarında önemli katkı sağladığını ortaya koyuyor. Araştırmada Ronaldo'nun kariyerinde kafa vuruşuyla attığı gol sayısının Messi'den belirgin şekilde fazla olduğuna dikkat çekiliyor.
FUTBOLDA BAŞARIYI BELİRLEYEN ASIL ETKENLER
The Conversation'daki değerlendirmeye göre boy uzunluğu futbolcu seçiminde önemli unsurlardan biri olsa da belirleyici faktör değil. Araştırmacılar top hakimiyeti, oyun görüşü, dayanıklılık, çeviklik ve doğru pozisyon alma becerisinin çok daha büyük rol oynadığını ifade ediyor.
Bu nedenle futbolda olağanüstü uzun oyunculara nadiren rastlanıyor. Takımlar, farklı mevkilerin ihtiyaçlarını karşılayacak fiziksel özelliklere sahip futbolcuları bir araya getirerek ideal dengeyi kurmaya çalışıyor.
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