İskoçya - Brezilya | 2026 Dünya Kupası maçı CANLI

Brezilya, 4 puan ve +3 averajla lider durumda bulunuyor, İskoçya ise 3 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

İskoçya ile Brezilya, 2026 Dünya Kupası C Grubu son hafta mücadelesinde kozlarını paylaşoyor. Sambacılar galibiyetle liderliğini korumayı hedeflerken, İskoçya üst tur umutlarını sürdürebilmek için sahaya çıkıyor. Zorlu randevuyu Cesar Ramos yönetiyor.

Scott McTominay

İSKOÇYA'NIN DA UMUDU VAR

Grupta liderlik ihtimali bulunan bir diğer takım ise İskoçya. Avrupa temsilcisinin Brezilya'yı mağlup etmesi ve Fas'ın Haiti karşısında puan kaybetmesi durumunda grup zirvesi İskoçya'nın olacak.

Öte yandan Brezilya ve Fas'ın maçlarını kazanması halinde averaj hesapları devreye girecek. Fas'ın grup lideri olabilmesi için Brezilya'dan dört gol daha fazla atması gerekecek.