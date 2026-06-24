İskoçya - Brezilya | 2026 Dünya Kupası maçı CANLI
2026 Dünya Kupası C Grubu'nda İskoçya ile Brezilya karşı karşıya geliyor. İki ülke de kazanarak adını bir üst tura yazdırabilecek skoru almak ve diğer maçtan çıkacak sonuçla son 32 takım arasına kalmak amacında. Sambacılar galip geldiği takdirde bu konudan yana rahat ancak İskoçlar Fas - Haiti karşılaşmasını beklemek zorunda. İskoçya - Brezilya maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
Hızlı Özet Göster
- İskoçya ve Brezilya, 2026 Dünya Kupası C Grubu son hafta maçında karşı karşıya geliyor.
- Brezilya, 4 puan ve +3 averajla lider durumda bulunuyor, İskoçya ise 3 puanla üçüncü sırada yer alıyor.
- Brezilya'nın İskoçya karşısında puan kaybetmesi ve Fas'ın Haiti'yi yenmesi halinde grup liderliği Fas'a geçecek.
- İskoçya'nın Brezilya'yı yenmesi ve Fas'ın puan kaybetmesi durumunda İskoçya grup lideri olacak.
- C Grubu'ndaki sonuçlar, son 32 turundaki eşleşmeleri ve eleme turu yol haritasını etkileyecek.
İskoçya ile Brezilya, 2026 Dünya Kupası C Grubu son hafta mücadelesinde kozlarını paylaşoyor. Sambacılar galibiyetle liderliğini korumayı hedeflerken, İskoçya üst tur umutlarını sürdürebilmek için sahaya çıkıyor. Zorlu randevuyu Cesar Ramos yönetiyor.
CANLI TAKİP
İskoçya - Brezilya maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
İSKOÇYA: Gunn; Robertson, Hendry, Patterson, McKenna; McTominay, McGinn, Ferguson, McLean; Gannon-Doak, Shankland.
BREZİLYA: Alisson; Danilo, Magalhaes, Marquinhos, Santos; Casemiro, Guimaraes, Paqueta; Vinícius Júnior, Cunha, Rayan.
İSKOÇYA'NIN DA UMUDU VAR
Grupta liderlik ihtimali bulunan bir diğer takım ise İskoçya. Avrupa temsilcisinin Brezilya'yı mağlup etmesi ve Fas'ın Haiti karşısında puan kaybetmesi durumunda grup zirvesi İskoçya'nın olacak.
Öte yandan Brezilya ve Fas'ın maçlarını kazanması halinde averaj hesapları devreye girecek. Fas'ın grup lideri olabilmesi için Brezilya'dan dört gol daha fazla atması gerekecek.
BREZİLYA AVANTAJLI DURUMDA
Son maçlar öncesinde Brezilya, 4 puan ve +3 averajla liderlik koltuğunda bulunuyor. Aynı puana sahip Fas, +1 averajla ikinci sırada yer alırken İskoçya 3 puanla üçüncü basamakta yer alıyor. Turnuvada henüz puanla tanışamayan Haiti ise son sırada bulunuyor.
Brezilya'nın İskoçya karşısında puan kaybetmesi ve Fas'ın Haiti'yi mağlup etmesi halinde grup liderliği Fas'a geçecek.
SON 32 EŞLEŞMELERİ ŞEKİLLENECEK
C Grubu'nda alınacak sonuçlar yalnızca lideri belirlemeyecek. Grubu ilk sırada tamamlayan takım, son 32 turunda F Grubu ikincisiyle eşleşecek. İkinci sıradaki ekip ise F Grubu liderinin rakibi olacak.
Bu nedenle grup sıralaması, eleme turundaki yol haritasını da doğrudan etkileyecek.
İSKOÇYA'NIN KADROSU
Kaleci: Craig Gordon (Hearts), Angus Gunn (Nottingham Forest), Liam Kelly (Rangers)
Savunma: Grant Hanley (Hibernian), Jack Hendry (Al Ettifaq), Aaron Hickey (Brentford), Dominic Hyam (Wrexham), Scott McKenna (Dinamo Zagreb), Nathan Patterson (Everton), Anthony Ralston (Celtic), Andy Robertson (Liverpool), John Souttar (Rangers), Kieran Tierney (Celtic)
Orta saha: Ryan Christie (Bournemouth), Findlay Curtis (Rangers), Lewis Ferguson (Bologna), Ben Gannon-Doak (Bournemouth), Billy Gilmour (Napoli), John McGinn (Aston Villa), Kenny McLean (Norwich City), Scott McTominay (Napoli)
Forvet: Che Adams (Torino), Lyndon Dykes (Birmingham City), George Hirst (Ipswich Town), Lawrence Shankland (Hearts), Ross Stewart (Southampton)
BREZİLYA'NIN KADROSU
Kaleci: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe), Weverton (Gremio)
Savunma: Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel (Arsenal), Roger Ibanez (Al Ahli), Leo Pereira (Flamengo), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Wesley (Roma)
Orta saha: Bruno Guimaraes (Newcastle United), Casemiro (Manchester United), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al Ittihad), Lucas Paqueta (Flamengo)
Forvet: Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Neymar (Santos), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth), Vinicius Junior (Real Madrid)
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