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Dünya Kupası'nda milyonlara Filistin mesajı! Maç öncesi bayrak açtılar

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Katar ile karşılaşan Bosna Hersek'in taraftarları, ABD'nin Seattle kentinde bir araya geldi. Maç öncesinde Filistin'e destek tezahüratları yapan taraftarlar, bayrak dalgalandırdı. Ayrıca Katar taraftarları da tribünlerde bayrak açtı.

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Dünya Kupası'nda milyonlara Filistin mesajı! Maç öncesi bayrak açtılar
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  • Bosna Hersek Milli Takımı taraftarları, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Katar ile oynanacak maç öncesinde ABD'nin Seattle kentinde bir araya geldi.
  • Taraftarlar, Seattle kent merkezinde ve stat çevresinde toplanarak takımlarına destek verdi.
  • Bosna Hersekli taraftarlar, buluşma sırasında Filistin'e destek tezahüratlarında bulundu ve Filistin bayrağı açtı.
  • Bosna Hersek, Dünya Kupası karşılaşmasında Katar'ı 3-1 mağlup etti.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Katar ile karşı karşıya gelecek Bosna Hersek Milli Takımı'nın taraftarları, karşılaşma öncesinde ABD'nin Seattle kentinde buluştu.

SEATTLE'DA BİR ARAYA GELDİLER

Bosna Hersekli taraftarlar, maç öncesi kent merkezinde ve stat çevresinde bir araya gelerek takımlarına destek verdi. Dünya Kupası heyecanı öncesinde toplanan taraftarlar, renkli görüntüler oluşturdu.

Bosna Hersek taraftarları Filistin bayrağı açtıBosna Hersek taraftarları Filistin bayrağı açtı

FİLİSTİN'E DESTEK MESAJI

Buluşma sırasında taraftarlar, Filistin'e destek tezahüratlarında bulundu. Tribünlerde ve taraftar grubunun bulunduğu alanda Filistin bayrağı açan Bosna Hersekli futbolseverler, destek mesajı verdi.

Bosna Hersek taraftarlarının bu görüntüleri, karşılaşma öncesinde dikkat çeken anlar arasında yer aldı.

Katarlı taraftarlar da Filistin bayrağı açtıKatarlı taraftarlar da Filistin bayrağı açtı

KATARLILAR DA AÇTI

Maçın oynandığı statta da Filistin bayrakları gözüktü. Katarlı taraftarlar, bayraklarını açarak Filistin'e desteklerini sundu.

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