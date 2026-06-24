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Bosna Hersek - Katar | 2026 Dünya Kupası maçı CANLI

2026 Dünya Kupası B Grubu'nda perde kapanıyor. Bosna Hersek ile Katar karşı karşıya geliyor. İki ülke de kazanmak amacında. Gözler bir yandan diğer karşılaşmada olacak. Bosna Hersek - Katar maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

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Bosna Hersek - Katar | 2026 Dünya Kupası maçı CANLI
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  • Bosna Hersek ile Katar, 2026 Dünya Kupası B Grubu'nda kritik bir karşılaşmada karşı karşıya geliyor.
  • Her iki takım da ilk iki maç sonunda birer puan toplayarak üçüncü ve dördüncü sırada bulunuyor.
  • Karşılaşmanın berabere sona ermesi durumunda her iki ekip de turnuvaya veda edecek.
  • Bosna Hersek veya Katar'dan birinin galibiyet alması, en iyi üçüncüler sıralamasında avantaj sağlayacak.
  • Maçın sonucu, diğer gruplardan gelecek sonuçlarla birlikte iki takımın kaderini belirleyecek.

Bosna Hersek ile Katar, 2026 Dünya Kupası B Grubu'nda kozlarını paylaşıyor. 3 puanın çok kritik rol oynayacağı zorlu randevuda kazanacak taraf, İsviçre - Kanada randevusundan çıkacak sonuca göre farklı bir senaryo ile yoluna devam edebilir.

Maçı Jesus Valenzuela yönetiyor.

Bosna Hersek - Katar | 2026 Dünya Kupası maçı CANLI-1

CANLI TAKİP

Bosna Hersek - Katar maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER

Bosna Hersek: Vasilj, Alajbegovic, Bajraktarevic, Basic, Demirovic, Dzeko, Katic, Kolasinac, Malic, Radeljic, Sunjic

Katar: Abunada, Afif, Al Brake, Al Haydos, Boudiaf, Edmilson, Fathi, Gaber, Khouhki, Laye, Pedro Miguel

Bosna Hersek ve Katar iki maçından 1 puan çıkarabildiBosna Hersek ve Katar iki maçından 1 puan çıkarabildi

BERABERLİK İKİ TAKIMA DA YETMİYOR

2026 Dünya Kupası B Grubu'nda Bosna Hersek ile Katar, turnuvadaki kaderlerini belirleyecek karşılaşmada karşı karşıya geliyor. İlk iki maç sonunda birer puan toplayan iki ekip için mücadele büyük önem taşıyor.

Grupta üçüncü ve dördüncü sırada bulunan Bosna Hersek ile Katar, son hafta maçına çıkış yolu arayarak geliyor. İki takım da sahadan üç puanla ayrılarak eleme umutlarını canlı tutmayı hedefliyor.

Karşılaşmanın berabere sona ermesi halinde her iki ekip de turnuvaya grup aşamasında veda edecek.

Amar Dedic ülkesinin en önemli kozlarından biriAmar Dedic ülkesinin en önemli kozlarından biri

GOLLER

Kerim Alajbegovic! Muhteşem çalımlar ve arkasından müthiş bir gol vuruşu!

Edin Dzeko'nun vuruşunda savunmaya çarpan top ağlarla buluştu! Bosna Hersek arka arkaya gollerle farkı 2'ye çıkardı!

Alhaydos'un attığı golle birlikte Katar, Bosna Hersek karşısında farkı 1'e indirdi.

Bosna Hersek - Katar maçında alınacak skora göre gözler diğer gruplara da çevrilebilirBosna Hersek - Katar maçında alınacak skora göre gözler diğer gruplara da çevrilebilir

GÖZLER DİĞER GRUPLARDA DA OLACAK

Bu nedenle Bosna Hersek ve Katar yalnızca kendi maçlarının sonucuna odaklanmayacak. Karşılaşmanın ardından iki takımın kaderi, diğer gruplardan gelecek sonuçlarla birlikte şekillenecek.

Dünya Kupası'nda yoluna devam etmek isteyen iki ekip için mücadele, tam anlamıyla bir tamam mı devam mı karşılaşması olacak.

Edin Dzeko Bosna Hersek'in lideriEdin Dzeko Bosna Hersek'in lideri

BOSNA HERSEK KADROSU

Kaleci: Nikola Vasilj (St Pauli), Martin Zlomislic (Rijeka), Osman Hadzikic (Slaven Belupo)

Savunma: Sead Kolasinac (Atalanta), Amar Dedic (Benfica), ⁠Nihad Mujakic (Partizan), Nikola Katic (Schalke 04), Tarik Muharemovic (Sassuolo), Stjepan Radeljic (Rijeka), Dennis Hadzikadunic (Sampdoria), Nidal Celik (Lens)

Orta saha: Amir Hadziahmetovic (Beşiktaş), Ivan Sunjic (Pafos), Ivan ‌Basic (Astana), Dzenis Burnic (Karlsruher SC), Ermin Mahmic (Slovan Liberec), Benjamin Tahirovic (Brondby), Amar Memic (Viktoria Plzen), ‌Armin Gigovic (Young Boys), Kerim Alajbegovic (RB Salzburg), Esmir Bajraktarevic (PSV Eindhoven)

Forvet: Ermedin Demirovic (Stuttgart), Jovo Lukic (Universitatea Cluj), Samed Bazdar (Jagiellonia Bialystok), Haris Tabakovic (Borussia Monchengladbach), Edin Dzeko (Schalke)

Emin Bajraktarevic takımın önemli isimlerinden biriEmin Bajraktarevic takımın önemli isimlerinden biri

KATAR'IN KADROSU

Kaleci: Salah Zakaria (Al Duhail), Meshaal Barsham (Al Sadd), Mahmoud Abunada (Al Rayyan)

Defans: Ayoub Al-Alawi (Al Gharafa), Boualem Khoukhi (Al Sadd), Homam Al-Amin (Cultural Leonesa), Lucas Mendes (Al Wakrah), Issa Laye (Al Arabi), Pedro Miguel (Al Sadd), Al-Hashmi Al-Hussain (Al Arabi), Sultan Al Brake (Al Duhail),

Orta saha: Assim Madibo (Al Wakrah), Abdulaziz Hatem (Al Rayyan), Ahmed Fathi (Al Arabi), Karim Boudiaf (Al Duhail), Jassim Gaber (Al Rayyan), Mohammed Mannai (Al Shamal),

Forvet: Ahmed Al-Janehi (Al Gharafa), Ahmed Alaa (Al Rayyan), Akram Afif (Al Sadd), Almoez Ali (Al Duhail), Edmilson Junior (Al Duhail), Hassan Al-Haydos (Al Sadd), Mohammed Muntari (Al Gharafa), Tahsin Mohammed (Al Duhail), Yusuf Abdurisag (Al Wakrah)

Johan Manzambiden şov! İsviçre Bosna Herseki 4-1 yendiJohan Manzambiden şov! İsviçre Bosna Herseki 4-1 yendi
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Burak Zihni
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