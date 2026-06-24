Bosna Hersek - Katar | 2026 Dünya Kupası maçı CANLI

Bosna Hersek - Katar maçında alınacak skora göre gözler diğer gruplara da çevrilebilir

GÖZLER DİĞER GRUPLARDA DA OLACAK

Bu nedenle Bosna Hersek ve Katar yalnızca kendi maçlarının sonucuna odaklanmayacak. Karşılaşmanın ardından iki takımın kaderi, diğer gruplardan gelecek sonuçlarla birlikte şekillenecek.

Dünya Kupası'nda yoluna devam etmek isteyen iki ekip için mücadele, tam anlamıyla bir tamam mı devam mı karşılaşması olacak.