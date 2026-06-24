İsviçre - Kanada | 2026 Dünya Kupası maçı CANLI
2026 Dünya Kupası B Grubu'nda düğüm çözülüyor. İsviçre ile Kanada kozlarını paylaşıyor. İki ülke de adını son 32 turuna yazdırmak ve ilerleyen aşamalar için moral bulmak amacında. İsviçre - Kanada maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
Hızlı Özet Göster
- İsviçre, Dünya Kupası'nda Bosna Hersek'i 4-1 mağlup ederek gruptaki iddiasını güçlendirdi.
- Kanada, Katar karşısında 6-0'lık galibiyetle grup liderliğine yükseldi.
- İsviçre'nin Kanada karşısında alacağı bir beraberlik, eleme turlarına yükselmesini sağlayacak.
- Kanada, İsviçre karşısında alacağı en az bir puanla tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda eleme aşamasına yükselebilir.
- İsviçre ve Kanada'nın kadroları açıklandı, her iki takım da maça hazır.
İsviçre ile Kanada, 2026 Dünya Kupası'nda kozlarını paylaşıyor. Murat Yakın ve Jesse Marsch'ın öğrencileri, alacakları birer puanla birlikte adını son 32 turuna yazdırmak amacında.
Grubun düğümünü çözecek zorlu randevuyu Ramon Abatti yönetiyor.
CANLI TAKİP
İsviçre - Kanada maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
İsviçre: Kobel; Jaquez, Elvedi, Akanji, Ricardo Rodríguez; Xhaka, Manzambi, Sow, Freuler; Vargas, Embolo.
Kanada: Crépeau; Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea; Choiniere, Saliba, Buchanan, Ali Ahmed; Jonathan David, Larin.
İSVİÇRE'NİN HESABI BELLİ
İsviçre de turnuvaya Katar karşısında aldığı beraberlikle başladı. Avrupa temsilcisi, ikinci maçında Bosna Hersek'i 4-1 mağlup ederek gruptaki iddiasını güçlendirdi.
Son üç Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükselmeyi başaran İsviçre, Kanada karşısında sahadan beraberlikle ayrılması halinde bir kez daha eleme turlarına adını yazdıracak.
KANADA TARİH YAZMAK İSTİYOR
Turnuvanın ev sahiplerinden Kanada, Dünya Kupası'na Bosna Hersek karşısında aldığı 1-1'lik beraberlikle başladı. İkinci maçında ise Katar karşısında etkileyici bir performans ortaya koyan Kuzey Amerika temsilcisi, sahadan 6-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Topladığı dört puanla grup liderliğinde bulunan Kanada, İsviçre karşısında alacağı en az bir puanla tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda eleme aşamasına yükselme başarısı gösterecek.
İSVİÇRE KADROSU
Kaleci: Marvin Keller (Young Boys), Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Yvon Mvogo (Lorient)
Savunma: Manuel Akanji (Inter), Aurele Amenda (Eintracht Frankfurt), Eray Comert (Valencia), Nico Elvedi (Borussia Monchengladbach), Luca Jaquez (VfB Stuttgart), Miro Muheim (Hamburg), Ricardo Rodriguez (Real Betis), Silvan Widmer (Mainz)
Orta saha: Michel Aebischer (Pisa), Christian Fassnacht (Young Boys), Remo Freuler (Bologna), Ardon Jashari (Milan), Johan Manzambi (Freiburg), Fabian Rieder (Augsburg), Djibril Sow, Ruben Vargas (both Sevilla), Granit Xhaka (Sunderland), Denis Zakaria (Monaco)
Forvet: Zeki Amdouni (Burnley), Breel Embolo (Rennes), Cedric Itten (Fortuna Dusseldorf), Dan Ndoye (Nottingham Forest), Noah Okafor (Leeds United)
KANADA KADROSU
Kaleci: Dayne St Clair (Inter Miami), Maxime Crepeau (Orlando City), Owen Goodman (Crystal Palace)
Defans: Alistair Johnston (Celtic), Derek Cornelius (Marseille), Richie Laryea (Toronto), Niko Sigur (Hajduk Split), Joel Waterman (Chicago Fire), Luc de Fougerolles (Fulham), Moise Bombito (Nice), Alphonso Davies (Bayern Münih), Alfie Jones (Middlesbrough)
Orta saha: Stephen Eustaquio (Porto), Ismael Kone (Sassuolo), Tajon Buchanan (Villarreal), Mathieu Choiniere (Los Angeles FC), Ali Ahmed (Norwich), Nathan Saliba (Anderlecht), Liam Millar (Hull City), Marcelo Flores (Tigres UANL), Jacob Shaffelburg (Toronto), Jonathan Osorio (Toronto)
Forvet: Jonathan David (Juventus), Cyle Larin (Southampton), Tani Oluwaseyi (Villarreal), Promise David (Union SG)