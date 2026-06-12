Kanada - Bosna Hersek maçının ilk 11'leri belli oldu
2026 Dünya Kupası'nda heyecan B Grubu maçlarıyla devam ediyor. Ev sahiplerinden Kanada, Toronto'da Bosna Hersek ile karşı karşıya geliyor. İki takımın da hedefi kazanarak turnuvaya 3 puanla başlamak. Teknik direktörler kararını verdi ve ilk 11'ler belli oldu. Kanada - Bosna Hersek maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
Hızlı Özet Göster
- Kanada, 2026 Dünya Kupası'nda Bosna Hersek ile karşılaşıyor.
- Bosna Hersek, Avrupa Elemeleri'nde H Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak play-off'a kaldı ve penaltılarla İtalya'yı eledi.
- Sergej Barbarez yönetimindeki Bosna Hersek, 2014'ten sonra ikinci kez Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.
- Kanada, gruptaki diğer maçlarında 19 Haziran'da Katar ve 24 Haziran'da İsviçre ile oynayacak.
- Bosna Hersek, 18 Haziran'da İsviçre ve 24 Haziran'da Katar ile karşılaşacak.
Kanada 2026 Dünya Kupası'nda Bosna Hersek ile kozlarını paylaşıyor.
İLK 11'LER
Kanada: Crepeau, Johnston, Fougerolles, Cornelius, Laryea, Eustaquio, Kone, Millar,David, Oluwaseyi, Buchanan
Bosna Hersek: Vasilj, Muharemovic, Kolasinac, Dedic, Katic, Tahirovic, Basic, Memic, Demirovic, Bajraktarevic, Lukic
BOSNA HERSEK'İN DÜNYA KUPASI YOLCULUĞU
Bosna Hersek Milli Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası'na uzanan yolda Avrupa futbolunun en dikkat çekici hikâyelerinden birine imza attı. 2014'teki ilk Dünya Kupası deneyiminin ardından uzun yıllar büyük turnuvalardan uzak kalan Balkan temsilcisi, zorlu eleme sürecini aşarak tarihinde ikinci kez turnuva bileti aldı.
GRUP AŞAMASINA HIZLI BAŞLADI
2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde H Grubu'nda mücadele eden Bosna Hersek; Avusturya, Romanya, Güney Kıbrıs ve San Marino ile karşılaştı. Sergej Barbarez'in öğrencileri elemelere Romanya deplasmanında aldığı 1-0'lık galibiyetle başladı. Ardından Güney Kıbrıs'ı 2-1 mağlup eden Bosna Hersek, Dünya Kupası umutlarını erkenden güçlendirdi.
San Marino karşısında alınan galibiyetler de puan hanesine önemli katkı sağladı. Ancak grup liderliği yarışında belirleyici anlar Avusturya maçlarında yaşandı. Bosna Hersek, grubu 17 puanla ikinci sırada tamamladı ve doğrudan katılım hakkını kıl payı kaçırdı.
AVUSTURYA ENGELİ VE PLAY-OFF BİLETİ
Bosna Hersek, grup liderliği için son haftaya kadar mücadele etti. Avusturya ile oynanan kritik karşılaşmada galibiyet alması halinde doğrudan Dünya Kupası'na gidecek olan ekip, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Bu sonuç sonrası grup liderliğini Avusturya elde ederken Bosna Hersek play-off oynamak zorunda kaldı.
PLAY-OFF'TA ÖNCE GALLER SONRA İTALYA
Mart 2026'da oynanan play-off etabında Bosna Hersek'in karşısına önce Galler çıktı. Normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona eren mücadelede penaltı atışlarını 4-2 kazanan Bosnalılar finale yükseldi.
Finalde ise rakip Avrupa futbolunun devlerinden İtalya oldu. Bir kez daha uzatmalara giden mücadelede Bosna Hersek pes etmedi. Penaltı atışlarında rakibine üstünlük sağlayan Balkan temsilcisi, dört kez Dünya Kupası şampiyonu olmuş İtalya'yı saf dışı bırakarak 2026 Dünya Kupası vizesini aldı.
BARBAREZ DOKUNUŞU
2024 yılında takımın başına geçen eski milli futbolcu Sergej Barbarez, Bosna Hersek'in yeniden ayağa kalkmasında başrolü oynadı. Kadroya çok sayıda genç oyuncu kazandıran Barbarez, takımın mücadele gücünü yükselterek yıllardır özlenen başarıyı getirdi.
İKİNCİ MAÇTA RAKİP KATAR
Ev sahiplerinden Kanada, ikinci sınavına 19 Haziran'da çıkacak. Rakibi ise grubun iddialı takımlarından Katar olacak. Gruptaki son maçında ise 24 Haziran günü İsviçre ile karşılaşacak.
İSVİÇRE İLE MÜCADELE EDECEK
Bosna Hersek ise Kanada sınavının ardından İsviçre ile kozlarını paylaşacak. 18 Haziran'daki maçın ardından son randevusunda Katar ile 24 Haziran'da 3 puan mücadelesi verecek.
KANADA KADROSU
Kaleci: Dayne St Clair (Inter Miami), Maxime Crepeau (Orlando City), Owen Goodman (Crystal Palace)
Defans: Alistair Johnston (Celtic), Derek Cornelius (Marseille), Richie Laryea (Toronto), Niko Sigur (Hajduk Split), Joel Waterman (Chicago Fire), Luc de Fougerolles (Fulham), Moise Bombito (Nice), Alphonso Davies (Bayern Münih), Alfie Jones (Middlesbrough)
Orta saha: Stephen Eustaquio (Porto), Ismael Kone (Sassuolo), Tajon Buchanan (Villarreal), Mathieu Choiniere (Los Angeles FC), Ali Ahmed (Norwich), Nathan Saliba (Anderlecht), Liam Millar (Hull City), Marcelo Flores (Tigres UANL), Jacob Shaffelburg (Toronto), Jonathan Osorio (Toronto)
Forvet: Jonathan David (Juventus), Cyle Larin (Southampton), Tani Oluwaseyi (Villarreal), Promise David (Union SG)
BOSNA HERSEK KADROSU
Kaleci: Nikola Vasilj (St Pauli), Martin Zlomislic (Rijeka), Osman Hadzikic (Slaven Belupo)
Savunma: Sead Kolasinac (Atalanta), Amar Dedic (Benfica), Nihad Mujakic (Partizan), Nikola Katic (Schalke 04), Tarik Muharemovic (Sassuolo), Stjepan Radeljic (Rijeka), Dennis Hadzikadunic (Sampdoria), Nidal Celik (Lens)
Orta saha: Amir Hadziahmetovic (Beşiktaş), Ivan Sunjic (Pafos), Ivan Basic (Astana), Dzenis Burnic (Karlsruher SC), Ermin Mahmic (Slovan Liberec), Benjamin Tahirovic (Brondby), Amar Memic (Viktoria Plzen), Armin Gigovic (Young Boys), Kerim Alajbegovic (RB Salzburg), Esmir Bajraktarevic (PSV Eindhoven)
Forvet: Ermedin Demirovic (Stuttgart), Jovo Lukic (Universitatea Cluj), Samed Bazdar (Jagiellonia Bialystok), Haris Tabakovic (Borussia Monchengladbach), Edin Dzeko (Schalke)