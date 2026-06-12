San Marino karşısında alınan galibiyetler de puan hanesine önemli katkı sağladı. Ancak grup liderliği yarışında belirleyici anlar Avusturya maçlarında yaşandı. Bosna Hersek, grubu 17 puanla ikinci sırada tamamladı ve doğrudan katılım hakkını kıl payı kaçırdı.

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde H Grubu'nda mücadele eden Bosna Hersek; Avusturya, Romanya, Güney Kıbrıs ve San Marino ile karşılaştı. Sergej Barbarez'in öğrencileri elemelere Romanya deplasmanında aldığı 1-0'lık galibiyetle başladı. Ardından Güney Kıbrıs'ı 2-1 mağlup eden Bosna Hersek, Dünya Kupası umutlarını erkenden güçlendirdi.

Bosna Hersek Milli Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası'na uzanan yolda Avrupa futbolunun en dikkat çekici hikâyelerinden birine imza attı. 2014'teki ilk Dünya Kupası deneyiminin ardından uzun yıllar büyük turnuvalardan uzak kalan Balkan temsilcisi, zorlu eleme sürecini aşarak tarihinde ikinci kez turnuva bileti aldı.

Bosna Hersek İtalya'yı eleyerek Dünya Kupası'na katıldı

AVUSTURYA ENGELİ VE PLAY-OFF BİLETİ

Bosna Hersek, grup liderliği için son haftaya kadar mücadele etti. Avusturya ile oynanan kritik karşılaşmada galibiyet alması halinde doğrudan Dünya Kupası'na gidecek olan ekip, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Bu sonuç sonrası grup liderliğini Avusturya elde ederken Bosna Hersek play-off oynamak zorunda kaldı.

PLAY-OFF'TA ÖNCE GALLER SONRA İTALYA

Mart 2026'da oynanan play-off etabında Bosna Hersek'in karşısına önce Galler çıktı. Normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona eren mücadelede penaltı atışlarını 4-2 kazanan Bosnalılar finale yükseldi.

Finalde ise rakip Avrupa futbolunun devlerinden İtalya oldu. Bir kez daha uzatmalara giden mücadelede Bosna Hersek pes etmedi. Penaltı atışlarında rakibine üstünlük sağlayan Balkan temsilcisi, dört kez Dünya Kupası şampiyonu olmuş İtalya'yı saf dışı bırakarak 2026 Dünya Kupası vizesini aldı.

BARBAREZ DOKUNUŞU

2024 yılında takımın başına geçen eski milli futbolcu Sergej Barbarez, Bosna Hersek'in yeniden ayağa kalkmasında başrolü oynadı. Kadroya çok sayıda genç oyuncu kazandıran Barbarez, takımın mücadele gücünü yükselterek yıllardır özlenen başarıyı getirdi.